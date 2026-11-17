Ρωμανός σε ΕΛΑΣ: Πώς πληρώνονται τα γραφεία στη Φιλελλήνων και τα στελέχη σας;
Ρωμανός σε ΕΛΑΣ: Πώς πληρώνονται τα γραφεία στη Φιλελλήνων και τα στελέχη σας;
Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για υποθέσεις που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, έκανε λόγο για μια στρατηγική συσχέτισης διαφορετικών ζητημάτων, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων
Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ τοποθετήθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, σχετικά με τη συζήτηση γύρω από την επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά και τα ζητήματα διαφάνειας.
Αναφερόμενος στην επέτειο του Πολυτεχνείου, υπογράμμισε ότι αποτελεί σύμβολο της Δημοκρατίας και μια επέτειο που οφείλει να ενώνει τους πολίτες. Όπως σημείωσε, «τιμάμε όσους θυσιάστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας», επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής εργαλειοποίησης ή προσπάθειας διχασμού. «Το Πολυτεχνείο είναι ένα σύμβολο της Δημοκρατίας, μία επέτειος που μας ενώνει και οφείλει να μας ενώνει. Και δεν ανήκει σε κανέναν ιδεολογικό χώρο, σε καμία παράταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για υποθέσεις που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, έκανε λόγο για μια στρατηγική συσχέτισης διαφορετικών ζητημάτων, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων που εκπορεύεται από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα συμφέροντα.
Για την περίπτωση του κ. Τσαβδαρίδη σημείωσε ότι υπήρξε πραγματικό ζήτημα και άμεση παραίτηση, ενώ για την υπόθεση του κ. Τσάφου υπογράμμισε ότι επρόκειτο για ομόλογα και όχι μετοχές, τα οποία, όπως ανέφερε, πουλήθηκαν με την ανάληψη των καθηκόντων του. Σε ό,τι αφορά τον κ. Λιάκο, έκανε λόγο για απόπειρα απόδοσης οικογενειακής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι δεν προκύπτει κανένα ζήτημα από τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης.
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Υπογραμμίζοντας την υποκριτική στάση της αντιπολίτευσης για τα ζητήματα αυτά, δήλωσε: «Το μόνο που ενδιαφέρει την αντιπολίτευση είναι αυτό που είδαμε με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μπαίνουν φωτογραφίες ανθρώπων, να τσουβαλιάζονται σε ένα καλάθι δήθεν διαπλοκής και ζητημάτων διαφάνειας, ώστε να γεμίζουν ετσι πρωτοσέλιδα και ανακοινώσεις. Όλες οι υποθέσεις η μία μετά την άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνε κουβά, δηλαδή αρχειοθετούνται. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία γιατί το μεν ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα που έχει καταγεγραμμένα τη μεγαλύτερη διαφθορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας με φυλακισμένο παρολίγον πρόεδρό του, το δε άλλο κόμμα, το κόμμα Τσίπρα, είναι το κόμμα που έχει καταδικασμένους υπουργούς και στελέχη, τους οποίους κατέβασε κανονικά στις εκλογές μετά και δεν άνοιξε μύτη. Άσκησαν και κριτική για τον κύριο Μπεκίρη που ήταν εθελοντής. Και ακούμε αυτή την κριτική από το κόμμα Τσίπρα που επαναλαμβάνουν μονότονα ότι όλοι είναι εθελοντές. Ρωτάμε πώς πληρώνεστε ρε παιδιά; Πώς πληρώνετε το ακίνητο στη Φιλελλήνων; Πόσο κάνει το ακίνητο στη Φιλελλήνων; Από πού το νοικιάζεται; Ποιος το νοικιάζει; Πόσο κοστίζει; Και δεν έχουν δώσει το παραμικρό στοιχείο εσόδων-εξόδων και του τι πληρώνουν. Αντί αυτού κουνούν το δάχτυλο στην κυβέρνηση που αποκαλύπτει καθημερινά, το ένα μετά το άλλο, τα κυκλώματα» που λιμαίνονταν δημόσιο χρήμα, «και υπηρετεί τη διαφάνεια».
Αναφερόμενος στην επέτειο του Πολυτεχνείου, υπογράμμισε ότι αποτελεί σύμβολο της Δημοκρατίας και μια επέτειο που οφείλει να ενώνει τους πολίτες. Όπως σημείωσε, «τιμάμε όσους θυσιάστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας», επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής εργαλειοποίησης ή προσπάθειας διχασμού. «Το Πολυτεχνείο είναι ένα σύμβολο της Δημοκρατίας, μία επέτειος που μας ενώνει και οφείλει να μας ενώνει. Και δεν ανήκει σε κανέναν ιδεολογικό χώρο, σε καμία παράταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για υποθέσεις που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, έκανε λόγο για μια στρατηγική συσχέτισης διαφορετικών ζητημάτων, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων που εκπορεύεται από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα συμφέροντα.
Για την περίπτωση του κ. Τσαβδαρίδη σημείωσε ότι υπήρξε πραγματικό ζήτημα και άμεση παραίτηση, ενώ για την υπόθεση του κ. Τσάφου υπογράμμισε ότι επρόκειτο για ομόλογα και όχι μετοχές, τα οποία, όπως ανέφερε, πουλήθηκαν με την ανάληψη των καθηκόντων του. Σε ό,τι αφορά τον κ. Λιάκο, έκανε λόγο για απόπειρα απόδοσης οικογενειακής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι δεν προκύπτει κανένα ζήτημα από τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Υπογραμμίζοντας την υποκριτική στάση της αντιπολίτευσης για τα ζητήματα αυτά, δήλωσε: «Το μόνο που ενδιαφέρει την αντιπολίτευση είναι αυτό που είδαμε με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μπαίνουν φωτογραφίες ανθρώπων, να τσουβαλιάζονται σε ένα καλάθι δήθεν διαπλοκής και ζητημάτων διαφάνειας, ώστε να γεμίζουν ετσι πρωτοσέλιδα και ανακοινώσεις. Όλες οι υποθέσεις η μία μετά την άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνε κουβά, δηλαδή αρχειοθετούνται. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία γιατί το μεν ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα που έχει καταγεγραμμένα τη μεγαλύτερη διαφθορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας με φυλακισμένο παρολίγον πρόεδρό του, το δε άλλο κόμμα, το κόμμα Τσίπρα, είναι το κόμμα που έχει καταδικασμένους υπουργούς και στελέχη, τους οποίους κατέβασε κανονικά στις εκλογές μετά και δεν άνοιξε μύτη. Άσκησαν και κριτική για τον κύριο Μπεκίρη που ήταν εθελοντής. Και ακούμε αυτή την κριτική από το κόμμα Τσίπρα που επαναλαμβάνουν μονότονα ότι όλοι είναι εθελοντές. Ρωτάμε πώς πληρώνεστε ρε παιδιά; Πώς πληρώνετε το ακίνητο στη Φιλελλήνων; Πόσο κάνει το ακίνητο στη Φιλελλήνων; Από πού το νοικιάζεται; Ποιος το νοικιάζει; Πόσο κοστίζει; Και δεν έχουν δώσει το παραμικρό στοιχείο εσόδων-εξόδων και του τι πληρώνουν. Αντί αυτού κουνούν το δάχτυλο στην κυβέρνηση που αποκαλύπτει καθημερινά, το ένα μετά το άλλο, τα κυκλώματα» που λιμαίνονταν δημόσιο χρήμα, «και υπηρετεί τη διαφάνεια».
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