Ρωμανός σε ΕΛΑΣ: Πώς πληρώνονται τα γραφεία στη Φιλελλήνων και τα στελέχη σας;

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για υποθέσεις που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, έκανε λόγο για μια στρατηγική συσχέτισης διαφορετικών ζητημάτων, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων