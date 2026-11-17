Δένδιας: Δεν μπορεί να συμμετέχουν πάντα μόνο Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, η Ευρώπη να συμπεριφέρεται ως υπερδύναμη

Μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τις Βρυξέλλες για μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στην Ερυθρά Θάλασσα – Ζήτησε συνολική αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας από την ΕΕ