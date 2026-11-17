Δένδιας: Δεν μπορεί να συμμετέχουν πάντα μόνο Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, η Ευρώπη να συμπεριφέρεται ως υπερδύναμη
Δένδιας: Δεν μπορεί να συμμετέχουν πάντα μόνο Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, η Ευρώπη να συμπεριφέρεται ως υπερδύναμη
Μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τις Βρυξέλλες για μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στην Ερυθρά Θάλασσα – Ζήτησε συνολική αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας από την ΕΕ
Την ανάγκη να συμμετέχουν περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας ότι το βάρος της ευρωπαϊκής παρουσίας στην περιοχή αναλαμβάνουν σταθερά η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Τρίτη (17/11), στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο υπουργών Άμυνας, στις Βρυξέλλες, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στην Ερυθρά Θάλασσα, εφόσον επιθυμεί να έχει αξιόπιστο ρόλο στην περιοχή.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το εάν υπάρχουν εξελίξεις στη συνδρομή άλλων κρατών-μελών στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», ο κ. Δένδιας ανέφερε:
«Το πρόβλημα με την Επιχείρηση AΣΠΙΔΕΣ είναι το εξής: είναι πάντα η Ελλάδα, είναι πάντα η Ιταλία και είναι επίσης πάντα η Γαλλία. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, τις περισσότερες φορές, δεν συμμετέχουν».
Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε μήνυμα για την ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής συμμετοχής, σημειώνοντας:
«Εάν θέλουμε να έχουμε αξιόπιστη παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα από αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Διακηρύσσουμε ότι είμαστε μια υπερδύναμη. Λοιπόν, θα πρέπει και να συμπεριφερόμαστε ως τέτοια».
Όπως εξήγησε, στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονταν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, οι εξελίξεις γύρω από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και οι διατλαντικές σχέσεις και η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι θα μεταφέρει στους Ευρωπαίους ομολόγους του την ελληνική θέση για την ανάγκη μιας ευρύτερης προσέγγισης στα ζητήματα ασφάλειας.
«Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια πολιτική 360 μοιρών. Να αντιμετωπίσει, δηλαδή, συνολικά τις προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Να πάψει να έχει την αντίληψη ότι την Ευρώπη την απασχολούν μόνο μία ή δύο εστίες προβλημάτων», ανέφερε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει συνολικά τις απειλές, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
«Για να μπορέσει να σταθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πρέπει να αποκτήσει μία δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης απειλών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Τρίτη (17/11), στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο υπουργών Άμυνας, στις Βρυξέλλες, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στην Ερυθρά Θάλασσα, εφόσον επιθυμεί να έχει αξιόπιστο ρόλο στην περιοχή.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το εάν υπάρχουν εξελίξεις στη συνδρομή άλλων κρατών-μελών στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», ο κ. Δένδιας ανέφερε:
«Το πρόβλημα με την Επιχείρηση AΣΠΙΔΕΣ είναι το εξής: είναι πάντα η Ελλάδα, είναι πάντα η Ιταλία και είναι επίσης πάντα η Γαλλία. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, τις περισσότερες φορές, δεν συμμετέχουν».
Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε μήνυμα για την ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής συμμετοχής, σημειώνοντας:
«Εάν θέλουμε να έχουμε αξιόπιστη παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα από αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Διακηρύσσουμε ότι είμαστε μια υπερδύναμη. Λοιπόν, θα πρέπει και να συμπεριφερόμαστε ως τέτοια».
«Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει πολιτική 360 μοιρών»Κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει συνολικά τις προκλήσεις ασφαλείας, χωρίς να περιορίζει την προσοχή της σε συγκεκριμένες περιοχές.
Όπως εξήγησε, στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονταν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, οι εξελίξεις γύρω από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και οι διατλαντικές σχέσεις και η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι θα μεταφέρει στους Ευρωπαίους ομολόγους του την ελληνική θέση για την ανάγκη μιας ευρύτερης προσέγγισης στα ζητήματα ασφάλειας.
«Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια πολιτική 360 μοιρών. Να αντιμετωπίσει, δηλαδή, συνολικά τις προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Να πάψει να έχει την αντίληψη ότι την Ευρώπη την απασχολούν μόνο μία ή δύο εστίες προβλημάτων», ανέφερε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει συνολικά τις απειλές, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
«Για να μπορέσει να σταθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πρέπει να αποκτήσει μία δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης απειλών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου, ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε γεύμα εργασίας, κατά το οποίο οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση κοινών απειλών και προκλήσεων ασφαλείας.
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