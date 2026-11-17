Ο υπουργός Υγείας απάντησε στην κριτική του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι οι νεκροί που επικαλέστηκε περιλαμβάνονται στο πόρισμα Τσεβά, το οποίο, όπως λέει, είναι το μοναδικό επίσημο πόρισμα για την εξέγερση του '73– «Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας το ίδιο», κξαταλήγει





Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη, στην οποία ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στον υπουργό, αναφέροντας: «Αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μάθει την ιστορία, θα μπορούσε να έρθει στο κοιμητήριο Ζωγράφου. Εκεί που σήμερα τιμήσαμε την μνήμη του Δημήτρη Θεοδωρά, του Διομήδη Κομνηνού και του Μιχάλη Μυρογιάννη. Δεν ενδιαφέρεται όμως για να μάθει ιστορία. Παρά μόνο για την προσωπική προβολή και την τραμπικη του καμπάνια. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη».







Μάλιστα, παρέθεσε τα σχετικά αποσπάσματα του πορίσματος, στα οποία αναφέρονται ο Δημήτρης Θεοδώρας, 6 ετών, στην οδό Ορεινής Ταξιαρχίας στου Ζωγράφου στις 17 Νοεμβρίου 1973, ο Διομήδης Κομνηνός, 17 ετών, έξω από το Πολυτεχνείο στις 16 Νοεμβρίου 1973, και ο Μιχάλης Μυρογιάννης, 20 ετών, στη διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη στις 18 Νοεμβρίου 1973.



«Δηλαδή εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που «τιμά» ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας την επίθεσή του στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας τον χαρακτήρισε «συμπαθή αλλά λίγο», υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο και τον χρόνο σύνταξης του πορίσματος Τσεβά.









Κλείσιμο Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη «Επειδή έχω πραγματικά απηυδήσει σήμερα από την διαστρέβλωση των θέσεων μου και από την προχειρότητα των πολιτικών μου αντιπάλων, αν και είχα αποφασίσει να μην πω κάτι εδώ θα κάνω μια εξαίρεση για να καταλάβετε.



Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης έκανε αυτή την ανάρτηση για να καταδείξει το πόσο ακροδεξιός είμαι και τι πρόβλημα έχει η Κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης με μένα κλπ:



«Αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μάθει την ιστορία, θα μπορούσε να έρθει στο κοιμητήριο Ζωγράφου.



Εκεί που σήμερα τιμήσαμε την μνήμη του Δημήτρη Θεοδωρά, του Διομήδη Κομνηνού και του Μιχάλη Μυρογιάννη.



Στην κριτική που δέχθηκε από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη , για τις δηλώσεις του σχετικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου απάντησε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης , ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αμφισβήτησε τους νεκρούς και ότι αποδέχεται πλήρως το πόρισμα του εισαγγελέα Τσεβά.Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη, στην οποία ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στον υπουργό, αναφέροντας: «Αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μάθει την ιστορία, θα μπορούσε να έρθει στο κοιμητήριο Ζωγράφου. Εκεί που σήμερα τιμήσαμε την μνήμη του Δημήτρη Θεοδωρά, του Διομήδη Κομνηνού και του Μιχάλη Μυρογιάννη. Δεν ενδιαφέρεται όμως για να μάθει ιστορία. Παρά μόνο για την προσωπική προβολή και την τραμπικη του καμπάνια. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη».Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι και τα τρία πρόσωπα που ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης περιλαμβάνονται στον κατάλογο των νεκρών του πορίσματος Τσεβά, το οποίο ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αποδέχεται πλήρως.Μάλιστα, παρέθεσε τα σχετικά αποσπάσματα του πορίσματος, στα οποία αναφέρονται ο Δημήτρης Θεοδώρας, 6 ετών, στην οδό Ορεινής Ταξιαρχίας στου Ζωγράφου στις 17 Νοεμβρίου 1973, ο Διομήδης Κομνηνός, 17 ετών, έξω από το Πολυτεχνείο στις 16 Νοεμβρίου 1973, και ο Μιχάλης Μυρογιάννης, 20 ετών, στη διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη στις 18 Νοεμβρίου 1973.«Δηλαδή εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που «τιμά» ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας την επίθεσή του στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας τον χαρακτήρισε «συμπαθή αλλά λίγο», υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο και τον χρόνο σύνταξης του πορίσματος Τσεβά.Παράλληλα, ανέφερε ότι το πόρισμα Τσεβά αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το μοναδικό επίσημο πόρισμα του ελληνικού κράτους για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.«Επειδή έχω πραγματικά απηυδήσει σήμερα από την διαστρέβλωση των θέσεων μου και από την προχειρότητα των πολιτικών μου αντιπάλων, αν και είχα αποφασίσει να μην πω κάτι εδώ θα κάνω μια εξαίρεση για να καταλάβετε.Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης έκανε αυτή την ανάρτηση για να καταδείξει το πόσο ακροδεξιός είμαι και τι πρόβλημα έχει η Κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης με μένα κλπ:«Αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μάθει την ιστορία, θα μπορούσε να έρθει στο κοιμητήριο Ζωγράφου.Εκεί που σήμερα τιμήσαμε την μνήμη του Δημήτρη Θεοδωρά, του Διομήδη Κομνηνού και του Μιχάλη Μυρογιάννη.

Δεν ενδιαφέρεται όμως για να μάθει ιστορία. Παρά μόνο για την προσωπική προβολή και την τραμπικη του καμπάνια.



Ο κύριος Γεωργιάδης είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη».



Εγώ τι απήντησα χθες στο σχετικό ερώτημα; Ότι με καλύπτει πλήρως το πόρισμα του Εισαγγελέως Τσεβά κλπ

Ε λοιπόν ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Χρηστίδη ορθό και τα τρία ονόματα νεκρών του Πολυτεχνείου που αναφέρει, συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα Τσεβά. Συγκεκριμένα στον κατάλογο του πορίσματος Τσεβά:



«Δημήτρης Θεοδωράς

8 — Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, 6 ετών

Οδός Ορεινής Ταξιαρχίας, Ζωγράφου, στις 17/11/1973



Διομήδης Κομνηνός

1 — Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, 17 ετών

Έξω από το Πολυτεχνείο, στις 16/11/1973



Μιχάλης Μυρογιάννης

14 — Μιχαήλ Δημητρίου Μυρογιάννης, 20 ετών

Διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη, στις 18/11/1973»



Δηλαδή εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που «τιμά» ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό.

Ο συμπαθής αλλά λίγος κύριος Χρηστίδης δεν έχει ιδέα τι λέει στην πραγματικότητα το πόρισμα Τσεβά, το πότε γράφτηκε κλπ σας ενημερώνω ότι έως σήμερα αυτό για το οποίο από το πρωί με κατηγορούν είναι το μόνον επίσημο πόρισμα του Ελληνικού Κράτους για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Φτάνει πια με την καπήλευση και την προπαγάνδα, κανένας από αυτούς που σήμερα φωνάζουν δεν είναι πιο δημοκράτης από μας και την Χούντα δεν την πολέμησαν μόνον οι αριστεροί αλλά και οι δεξιοί. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας το ίδιο».

17.11.2026, 14:06