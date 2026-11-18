Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα αφήνει πίσω την Ιταλία και «κοιτάζει» τη Γαλλία
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα αφήνει πίσω την Ιταλία και «κοιτάζει» τη Γαλλία
Πώς μειώνεται η απόσταση Αθήνας–Παρισιού από… 30 μονάδες σε 3,4 μονάδες του ΑΕΠ - Μονόδρομος η αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους και προειδοποίηση Ντομπρόβσκις
Πριν μια δεκαετία η Ελλάδα ήταν η 2η πιο υπερχρεωμένη χώρα του κόσμου πίσω από την Ιαπωνία. Πριν μια πενταετία ήταν η 3η πιο υπερχρεωμένη πίσω από Σουδάν και Ιαπωνία. Από το 2026 όμως δεν θα είναι η πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης ενώ, και παγκοσμίως, θα έχει πέσει στην 6η θέση κάτω από Σουδάν, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Μπαχρέιν, Ιταλία.
Οι προβλέψεις που ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν, επιβεβαίωσαν και εκείνες που προ μηνός ανακοίνωσε το ΔΝΤ: η Ιταλία «προσπερνάει» την Ελλάδα στα χρέη, ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Για τη συνέχεια , η νέα έκθεση της Επιτροπής φωτίζει και τι μας επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον, ως το 2028: Ελλάδα και Γαλλία διανύουν αντίθετες δημοσιονομικές πορείες και η γιγαντιαία απόσταση που χώριζε κάποτε την Αθήνα από το Παρίσι στο δημόσιο χρέος, προβλέπεται να εκμηδενιστεί, στις 3,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2028 από 29,7 μονάδες το 2025.
Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το ελληνικό χρέος κατρακυλάει συνεχώς (από το 145,4% στο 126,6% του ΑΕΠ), αντιθέτως το γαλλικό αυξάνεται (από το 115,7% στο 123,2%) και τείνουν …να συναντηθούν το 2029.
Με την πορεία αυτή, το 2030 η Ελλάδα θα πέσει στην 3η θέση της ΕΕ, ενώ θα βλέπει την Ιταλία να ξεμακραίνει και άλλο, με την μεταξύ τους διαφορά να διευρύνεται συνεχώς, από τις 2,2 μονάδες εφέτος (χρέος Ελλάδας 135,7% του ΑΕΠ έναντι 137,9% της Ιταλίας), στις 11,6 ποσοστιαίες μονάδες (χρέος 126,6% και 138,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα).
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Οι προβλέψεις που ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν, επιβεβαίωσαν και εκείνες που προ μηνός ανακοίνωσε το ΔΝΤ: η Ιταλία «προσπερνάει» την Ελλάδα στα χρέη, ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Για τη συνέχεια , η νέα έκθεση της Επιτροπής φωτίζει και τι μας επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον, ως το 2028: Ελλάδα και Γαλλία διανύουν αντίθετες δημοσιονομικές πορείες και η γιγαντιαία απόσταση που χώριζε κάποτε την Αθήνα από το Παρίσι στο δημόσιο χρέος, προβλέπεται να εκμηδενιστεί, στις 3,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2028 από 29,7 μονάδες το 2025.
Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το ελληνικό χρέος κατρακυλάει συνεχώς (από το 145,4% στο 126,6% του ΑΕΠ), αντιθέτως το γαλλικό αυξάνεται (από το 115,7% στο 123,2%) και τείνουν …να συναντηθούν το 2029.
Με την πορεία αυτή, το 2030 η Ελλάδα θα πέσει στην 3η θέση της ΕΕ, ενώ θα βλέπει την Ιταλία να ξεμακραίνει και άλλο, με την μεταξύ τους διαφορά να διευρύνεται συνεχώς, από τις 2,2 μονάδες εφέτος (χρέος Ελλάδας 135,7% του ΑΕΠ έναντι 137,9% της Ιταλίας), στις 11,6 ποσοστιαίες μονάδες (χρέος 126,6% και 138,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα).
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