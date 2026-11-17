Αιχμές από το μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος Γιώργο Σακελλίων ο οποίος καλεί την Νίνα Κασιμάτη να κάνει την αυτοκριτική της για το γεγονός ότι είχε προηγουμένως απαξιώσει δημόσια τον χώρο στον οποίο σήμερα επιστρέφει

Γιώργος Σακελλίων, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή την επιστροφή της



Χωρίς να αμφισβητεί την ανάγκη διεύρυνσης ή το δικαίωμα όσων επιστρέφουν να διεκδικήσουν εκ νέου την εκλογή τους, ο κ. Σακελλίων καλεί τη Νίνα Κασιμάτη να κάνει την αυτοκριτική της, ενώ θέτει και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά της.







«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών. Έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας» επισημαίνει μεταξύ άλλων.



Αναλυτικά η ανάρτησή του:





Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό κόμμα αν φοβάται τη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποτελέσει αξιόπιστη πρόταση εξουσίας.

Όποιος προσχωρεί σε ένα κόμμα αποδέχεται τις αρχές και την ιδεολογία του. Δεν σημαίνει ότι το κόμμα προσαρμόζει την ταυτότητά του σε κάθε νέο πρόσωπο. Και όταν κάποιος έχει προηγουμένως απαξιώσει δημόσια τον χώρο στον οποίο σήμερα επιστρέφει, καλό είναι να εξηγήσει τι άλλαξε. Η πολιτική συνέπεια απαιτεί αυτοκριτική.

Κλείσιμο

Στο ΠΑΣΟΚ πάντα συνυπήρξαμε άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, ακόμη και έντονες αντιθέσεις. Απο πολιτικές, συμπεριφοράς μέχρι πολιτισμικές. Δεν μας εμπόδισε να παλεύουμε μαζί για το ΠΑΣΟΚ και να παλεύουμε μεταξύ μας για το ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε.

Έτσι μεγαλώνουν τα κόμματα. Και φυσικά, όποιος βουλευτής προσχωρεί όχι απλά δικαιούται, αλλά οφείλει να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Στην κάλπη στο τέλος θα κριθεί τι πραγματικά είχε να προσφέρει.

Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα που αποφεύγουμε να συζητήσουμε, σχετικά με τη διεύρυνση:

Αιχμές για τον προσανατολισμό και τα όρια της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αφήνει ο, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο «πράσινο» στρατόπεδο.Χωρίς να αμφισβητεί την ανάγκη διεύρυνσης ή το δικαίωμα όσων επιστρέφουν να διεκδικήσουν εκ νέου την εκλογή τους, ο κ. Σακελλίων καλεί τη Νίνα Κασιμάτη να κάνει την αυτοκριτική της, ενώ θέτει και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά της.Όπως επισημαίνει, το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον στον χώρο του Κέντρου και της Κεντροδεξιάς, καθώς, εάν πραγματικά θέλει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει να απευθυνθεί και στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της, αντί να περιορίζεται στην αναζήτηση δυνάμεων από τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ.«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών. Έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας» επισημαίνει μεταξύ άλλων.Αναλυτικά η ανάρτησή του:«Διαβάζω πολλά για την πρόσφατη επιστροφή μιας βουλευτού στο ΠΑΣΟΚ. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, μερικά πράγματα.Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό κόμμα αν φοβάται τη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποτελέσει αξιόπιστη πρόταση εξουσίας.Όποιος προσχωρεί σε ένα κόμμα αποδέχεται τις αρχές και την ιδεολογία του. Δεν σημαίνει ότι το κόμμα προσαρμόζει την ταυτότητά του σε κάθε νέο πρόσωπο. Και όταν κάποιος έχει προηγουμένως απαξιώσει δημόσια τον χώρο στον οποίο σήμερα επιστρέφει, καλό είναι να εξηγήσει τι άλλαξε. Η πολιτική συνέπεια απαιτεί αυτοκριτική.Δεν πιστεύω στα κομματικά στεγανά ούτε στις απαγορεύσεις συνύπαρξης.Στο ΠΑΣΟΚ πάντα συνυπήρξαμε άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, ακόμη και έντονες αντιθέσεις. Απο πολιτικές, συμπεριφοράς μέχρι πολιτισμικές. Δεν μας εμπόδισε να παλεύουμε μαζί για το ΠΑΣΟΚ και να παλεύουμε μεταξύ μας για το ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε.Έτσι μεγαλώνουν τα κόμματα. Και φυσικά, όποιος βουλευτής προσχωρεί όχι απλά δικαιούται, αλλά οφείλει να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Στην κάλπη στο τέλος θα κριθεί τι πραγματικά είχε να προσφέρει.Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα που αποφεύγουμε να συζητήσουμε, σχετικά με τη διεύρυνση:

Η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει εξαντλήσει τα όριά της. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα βρίσκεται στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά.

Αν θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να απευθυνθούμε στους δικούς της απογοητευμένους ψηφοφόρους. Οχι μόνο σε ό,τι απέμεινε από τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών. Έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας.

Να ανοίξει τις πόρτες του, να ενώσει δυνάμεις, να εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη και να δώσει προοπτική σε μια ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία.

Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διεύρυνση. Πρέπει να τη μετατρέψουμε σε δύναμη ανανέωσης, ενότητας και πολιτικής αλλαγής.

Ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ, με αυτοπεποίθηση, ανοιχτούς ορίζοντες και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας».





