Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι «σερβιτόρος» συμφερόντων - Όλοι οι πλούσιοι τον αγαπάνε, δείτε βίντεο

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«Σερβιτόρος συμφερόντων» και η υπόθεση Novartis

Σφοδρή επίθεση και με βαριές προσωπικές καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο Action, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε λάβει χρήματα από τον Νικολάς Μαδούρο το 2012.Ο υπουργός συνέδεσε την καταγγελία του με την υπόθεση χρηματοδότησης των Podemos στην Ισπανία, αλλά και με τις πολιτικές σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το ισπανικό κόμμα, ενώ προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να κινηθεί νομικά εναντίον όσων διατυπώνουν ανάλογους ισχυρισμούς.«Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο το 2012», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, επικαλούμενος την υπόθεση που, όπως είπε, είχε απασχολήσει την ισπανική Δικαιοσύνη σχετικά με χρηματοδότηση των Podemos την ίδια χρονιά. Στη συνέχεια συνέδεσε την υπόθεση με τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το ισπανικό κόμμα, το οποίο χαρακτήρισε αδελφό κόμμα του.Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης σε επιστολή που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αποστείλει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νικολάς Μαδούρο, ζητώντας την παρέμβασή του για τον τότε πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Άδωνις Γεωργιάδης στηλίτευσε επίσης και τη στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στις συγκεκριμένες καταγγελίες αξιωματούχου από τη Βενεζουέλα που μίλησε στον Ιάσωνα Πιπίνη και είπε ότι ο κ. Τσίπρας πήρε μια βαλίτσα με λεφτά το καλοκαίρι του 2012.«Δεν του κάνει μήνυση για να μην βγουν τα εμβάσματα», ισχυρίστηκε ο υπουργός Υγείας καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις.Η επίθεση του υπουργού Υγείας δεν περιορίστηκε στις καταγγελίες για τη Βενεζουέλα. Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «σερβιτόρο συμφερόντων», υποστηρίζοντας ότι έχει τη στήριξη οικονομικά ισχυρών παραγόντων, ενώ επανήλθε με σκληρή κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Novartis και τον ρόλο του τότε αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.«Έκανες τη συμμορία Novartis, έκανες τον Παπαγγελόπουλο, τα έπαιρνες από όποιον πετούσε και κολυμπούσε, είσαι στη βίλα στο Σούνιο, σταμάτα επιτέλους τη ρητορική για τη εντιμότητα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ο Τσίπρας είναι ''Σερβιτόρος'' συμφερόντων - Όλοι οι πλούσιοι τον αγαπάνε».