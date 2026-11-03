Σαμαράς: Την περίοδο 2012- 2014 δεν δημιουργήθηκε κανένα τετελεσμένο σε βάρος της Ελλάδας από την Τουρκία
Σαμαράς: Την περίοδο 2012- 2014 δεν δημιουργήθηκε κανένα τετελεσμένο σε βάρος της Ελλάδας από την Τουρκία
Ο κ.Μητσοτάκης θεωρεί ότι οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη, δήλωσε ο κ.Σαμαράς, απαντώντας στις πρωινές δηλώσεις του πρωθυπουργού
Την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν οι αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών κατά την περίοδο 2012- 2014. Ο κ.Σαμαράς σε υψηλούς τόνους υποστήριξε σε δήλωσή του ότι στη δική του θητεία δεν δημιουργήθηκαν τετελεσμένα από την πλευρά της Τουρκίας και υποστήριξε ότι ο κ.Μητσοτάκης θεωρεί ότι οι Έλληνες έχουν «κοντή μνήμη».
Ειδικότερα, ο κ.Σαμαράς δήλωσε:
«Αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις Τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το 2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία. Πολύ κοντή μνήμη θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης πως έχουν οι Έλληνες. Του θυμίζω λοιπόν. Τότε δεν υπήρχε το παράνομο Τουρκολυβικο μνημόνιο.
Δεν υπήρχε τουρκική navtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η "Γαλάζια Πατρίδα" ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Δεν στηρίξαμε σε κανέναν ΟΑΣΕ τον πρωταγωνιστή της "Γαλάζιας Πατρίδας" Σινιρλίογλου, που σήμερα προκλητικά προωθεί η Τουρκία για Γ.Γ του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν τα γεγονότα της Κάσου. Δεν είχε γίνει η Αγία Σοφία τζαμί.
Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της. Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας! Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταϊσει, δήθεν, τον κόσμο με "πίτσες" και "χωριάτικα", ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει» .
Νωρίτερα, ο κ.Μητσοτάκης είχε πει ότι και επί διακυβέρνησης Σαμαρά υπήρχε διάλογος με την Τουρκία, παρά τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών.
«Ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί πρωθυπουργίας του που έκανε διάλογο, υπέγραψε συμφωνίες; Και τότε είχαμε γκρίζες ζώνες, παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου. Έχω την απαίτηση από πρώην πρωθυπουργούς να θυμούνται τη δική τους ιστορία και τι έκαναν οι ίδιοι. Καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία και έβλεπε τον Ερντογάν και έκανε δηλώσεις φιλίας και φιλοφρόνησης» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Ειδικότερα, ο κ.Σαμαράς δήλωσε:
«Αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις Τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το 2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία. Πολύ κοντή μνήμη θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης πως έχουν οι Έλληνες. Του θυμίζω λοιπόν. Τότε δεν υπήρχε το παράνομο Τουρκολυβικο μνημόνιο.
Δεν υπήρχε τουρκική navtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η "Γαλάζια Πατρίδα" ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Δεν στηρίξαμε σε κανέναν ΟΑΣΕ τον πρωταγωνιστή της "Γαλάζιας Πατρίδας" Σινιρλίογλου, που σήμερα προκλητικά προωθεί η Τουρκία για Γ.Γ του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν τα γεγονότα της Κάσου. Δεν είχε γίνει η Αγία Σοφία τζαμί.
Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της. Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας! Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταϊσει, δήθεν, τον κόσμο με "πίτσες" και "χωριάτικα", ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει» .
Νωρίτερα, ο κ.Μητσοτάκης είχε πει ότι και επί διακυβέρνησης Σαμαρά υπήρχε διάλογος με την Τουρκία, παρά τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών.
«Ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί πρωθυπουργίας του που έκανε διάλογο, υπέγραψε συμφωνίες; Και τότε είχαμε γκρίζες ζώνες, παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου. Έχω την απαίτηση από πρώην πρωθυπουργούς να θυμούνται τη δική τους ιστορία και τι έκαναν οι ίδιοι. Καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία και έβλεπε τον Ερντογάν και έκανε δηλώσεις φιλίας και φιλοφρόνησης» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
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