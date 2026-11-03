Η Καρυστιανού για τις φήμες ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές: «Πολύ κακές γλώσσες, είμαστε έτοιμοι, κατεβαίνουμε με αξιώσεις»
Η Καρυστιανού για τις φήμες ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές: «Πολύ κακές γλώσσες, είμαστε έτοιμοι, κατεβαίνουμε με αξιώσεις»
«Η ανικανότητα έχει ένα σημείο, μετά γίνεται δολιότητα», είπε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά
Κατηγορηματικά διέψευσε η Μαρία Καρυστιανού τα σενάρια που θέλουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να μην κατεβαίνει τελικά στις επόμενες εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα της προετοιμάζεται για την εκλογική αναμέτρηση και φιλοδοξεί να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών «με αξιώσεις».
Μιλώντας στο Kontra χθες βράδυ, η πρόεδρος του κινήματος έκανε λόγο για «πολύ κακές γλώσσες», υποστηρίζοντας ότι οι υποψηφιότητες συμπληρώνονται σταδιακά και ότι θα υπάρχουν ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα.
«Πολύ κακές γλώσσες. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μπορεί αυτό να θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και θα κατέβει στις εκλογές και ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα, τα στελέχη μας και τις υποψηφιότητες που συμπληρώνονται σιγά σιγά, κατεβαίνουμε με αξιώσεις».
Για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων πρόσθεσε: «Θα έχουμε υποψηφιότητες σε όλη την Ελλάδα. Δουλεύονται ακόμα οι υποψηφιότητες».
«Ακούγονται πολλά σενάρια. Μας έχουν βάλει κατά καιρούς να συνεργαζόμαστε με πολύ κόσμο. Εμείς εμμένουμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με εν ενεργεία πολιτικούς».
Σε νέα ερώτηση για τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα, υποστήριξε: «Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις μας; Ό,τι και να πουν τώρα, οι πράξεις έχουν δείξει ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε να καταργήσουν το άρθρο 86, ούτε το ακαταδίωκτο, ούτε να βρεθούν σε θέση λογοδοσίας».
Την ίδια ώρα, η κ. Καρυστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε για τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού μετώπου που θα μπορούσε να αποτελέσει αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Τυχαίνει και μου μιλάτε για μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Αν είναι δυνατόν. Σε καμία περίπτωση».
«Στην κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα, είναι μονόδρομος να κηρυχθούν οι ΑΟΖ όπου δεν υπάρχουν και τα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο τουλάχιστον. Αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα στην απέναντι χώρα, στη γειτονική χώρα, και ουσιαστικά θα προστάτευε τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν μπορώ να θυμηθώ να ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή. Έχουμε πολλαπλές διπλωματικές ήττες. Έχουμε δημιουργήσει τετελεσμένα. Γιατί και η ΑΟΖ με την Αίγυπτο ή την Ιταλία που έγινε ήταν πάλι μειωμένης επήρειας. Δημιουργήσαμε από μόνοι μας τετελεσμένα για να λειτουργούν εις βάρος μας», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στο οποίο υποτίθεται γίνονταν κάποιες διαπραγματεύσεις και η δική μας πλευρά ήταν πολύ ευχαριστημένη, πίσω από την πλάτη τους γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπορείς να πέφτεις τόσο έξω. Η ανικανότητα έχει ένα σημείο. Μετά από εκεί και πέρα γίνεται δολιότητα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούμε να είμαστε τόσο άστοχοι στη διπλωματική πολιτική μας».
Συνεχίζοντας την κριτική της, ανέφερε:
«Είναι μη πατριωτικό το να γίνεται επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι προσπαθούσαν οι Τούρκοι να το κάνουν και εμείς να μην κάνουμε τα πολύ βασικά, όπως την ΑΟΖ της Ελλάδας με την Κύπρο, για παράδειγμα, είναι μη πατριωτική κίνηση».
«Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες. Είναι και το ανθρώπινο δυναμικό που συνεχώς μειώνεται. Φεύγουν άνθρωποι από τον ελληνικό στρατό και πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες. Επίσης δεν έχουμε φροντίσει καθόλου τη δική μας εθνική άμυνα. Είμαστε μονίμως στο να αγοράζουμε. Αγοράζουμε ένα πολύ ωραίο όπλο, πανάκριβα όπλα, τα οποία, εάν μπουν σε λειτουργία, θα κρατήσουν, σύμφωνα με όσα μας λένε οι ειδικοί, μία εβδομάδα, δεν θα κρατήσουν παραπάνω. Στη συνέχεια πρέπει να περιμένεις να γίνει η αναπλήρωση αυτών, τα ανταλλακτικά. Η άμυνα δεν είναι ένα πράγμα, αγοράζω κάτι. Κάνω την Ασπίδα του Αχιλλέα που θα γίνει σε τρία χρόνια, που είναι ένα στατικό αμυντικό σύστημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα αμυντικό σύστημα με τέτοιο μεγάλο χρονικό ορίζοντα τριών χρόνων θα μπορέσουν οι άλλες πλευρές να βρουν τρόπο να το ξεπεράσουν».
Καταλήγοντας, σημείωσε: «Κάνουμε διαμαρτυρίες μόνο κατόπιν εορτής».
«Υπάρχει μια χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ένα ολόκληρο μιντιακό σύστημα έχει λάβει εντολές ποιους θα προωθεί, ποιους θα παρουσιάζει ως μοναδικές επιλογές στους πολίτες, ώστε να καθοδηγήσει την ψήφο. Αυτό το βλέπουμε στη χείριστη μορφή του πλέον. Το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή έχει μια πραγματική αντιπολίτευση, έναν πραγματικό αντίπαλο, που δεν έρχεται μόνο για να φωνάξει και να διαμαρτυρηθεί, έχει σκοπό».
Μιλώντας στο Kontra χθες βράδυ, η πρόεδρος του κινήματος έκανε λόγο για «πολύ κακές γλώσσες», υποστηρίζοντας ότι οι υποψηφιότητες συμπληρώνονται σταδιακά και ότι θα υπάρχουν ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα.
«Πολύ κακές γλώσσες. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μπορεί αυτό να θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και θα κατέβει στις εκλογές και ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα, τα στελέχη μας και τις υποψηφιότητες που συμπληρώνονται σιγά σιγά, κατεβαίνουμε με αξιώσεις».
Για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων πρόσθεσε: «Θα έχουμε υποψηφιότητες σε όλη την Ελλάδα. Δουλεύονται ακόμα οι υποψηφιότητες».
Τι είπε για τον Πάνο Καμμένο και τις πιθανές συνεργασίεςΣε ερώτηση για τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στις εκλογές εφόσον προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς, και το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε:
«Ακούγονται πολλά σενάρια. Μας έχουν βάλει κατά καιρούς να συνεργαζόμαστε με πολύ κόσμο. Εμείς εμμένουμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με εν ενεργεία πολιτικούς».
Σε νέα ερώτηση για τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα, υποστήριξε: «Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις μας; Ό,τι και να πουν τώρα, οι πράξεις έχουν δείξει ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε να καταργήσουν το άρθρο 86, ούτε το ακαταδίωκτο, ούτε να βρεθούν σε θέση λογοδοσίας».
Την ίδια ώρα, η κ. Καρυστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε για τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού μετώπου που θα μπορούσε να αποτελέσει αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Τυχαίνει και μου μιλάτε για μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Αν είναι δυνατόν. Σε καμία περίπτωση».
«Η ανικανότητα έχει ένα σημείο, μετά γίνεται δολιότητα»Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση και ζήτησε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.
«Στην κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα, είναι μονόδρομος να κηρυχθούν οι ΑΟΖ όπου δεν υπάρχουν και τα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο τουλάχιστον. Αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα στην απέναντι χώρα, στη γειτονική χώρα, και ουσιαστικά θα προστάτευε τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν μπορώ να θυμηθώ να ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή. Έχουμε πολλαπλές διπλωματικές ήττες. Έχουμε δημιουργήσει τετελεσμένα. Γιατί και η ΑΟΖ με την Αίγυπτο ή την Ιταλία που έγινε ήταν πάλι μειωμένης επήρειας. Δημιουργήσαμε από μόνοι μας τετελεσμένα για να λειτουργούν εις βάρος μας», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στο οποίο υποτίθεται γίνονταν κάποιες διαπραγματεύσεις και η δική μας πλευρά ήταν πολύ ευχαριστημένη, πίσω από την πλάτη τους γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπορείς να πέφτεις τόσο έξω. Η ανικανότητα έχει ένα σημείο. Μετά από εκεί και πέρα γίνεται δολιότητα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούμε να είμαστε τόσο άστοχοι στη διπλωματική πολιτική μας».
Συνεχίζοντας την κριτική της, ανέφερε:
«Είναι μη πατριωτικό το να γίνεται επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι προσπαθούσαν οι Τούρκοι να το κάνουν και εμείς να μην κάνουμε τα πολύ βασικά, όπως την ΑΟΖ της Ελλάδας με την Κύπρο, για παράδειγμα, είναι μη πατριωτική κίνηση».
«Δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες»Σε επισήμανση ότι η Ελλάδα διαθέτει υπεροπλία έναντι της Τουρκίας, η κ. Καρυστιανού διαφώνησε, εκφράζοντας προβληματισμό για τη μείωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, τη συντήρηση των εξοπλισμών και τον σχεδιασμό της ελληνικής άμυνας.
«Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες. Είναι και το ανθρώπινο δυναμικό που συνεχώς μειώνεται. Φεύγουν άνθρωποι από τον ελληνικό στρατό και πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες. Επίσης δεν έχουμε φροντίσει καθόλου τη δική μας εθνική άμυνα. Είμαστε μονίμως στο να αγοράζουμε. Αγοράζουμε ένα πολύ ωραίο όπλο, πανάκριβα όπλα, τα οποία, εάν μπουν σε λειτουργία, θα κρατήσουν, σύμφωνα με όσα μας λένε οι ειδικοί, μία εβδομάδα, δεν θα κρατήσουν παραπάνω. Στη συνέχεια πρέπει να περιμένεις να γίνει η αναπλήρωση αυτών, τα ανταλλακτικά. Η άμυνα δεν είναι ένα πράγμα, αγοράζω κάτι. Κάνω την Ασπίδα του Αχιλλέα που θα γίνει σε τρία χρόνια, που είναι ένα στατικό αμυντικό σύστημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα αμυντικό σύστημα με τέτοιο μεγάλο χρονικό ορίζοντα τριών χρόνων θα μπορέσουν οι άλλες πλευρές να βρουν τρόπο να το ξεπεράσουν».
Καταλήγοντας, σημείωσε: «Κάνουμε διαμαρτυρίες μόνο κατόπιν εορτής».
«Το κόμμα Τσίπρα είναι συστημικό»Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα πολιτικά κόμματα στα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
«Υπάρχει μια χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ένα ολόκληρο μιντιακό σύστημα έχει λάβει εντολές ποιους θα προωθεί, ποιους θα παρουσιάζει ως μοναδικές επιλογές στους πολίτες, ώστε να καθοδηγήσει την ψήφο. Αυτό το βλέπουμε στη χείριστη μορφή του πλέον. Το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή έχει μια πραγματική αντιπολίτευση, έναν πραγματικό αντίπαλο, που δεν έρχεται μόνο για να φωνάξει και να διαμαρτυρηθεί, έχει σκοπό».
Στη συνέχεια, αντιπαρέβαλε το δικό της πολιτικό εγχείρημα με εκείνο του Αλέξη Τσίπρα.
«Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα κόμμα συστημικό, το οποίο έχει πίσω του όλη την τεχνογνωσία και όλες τις δυνατότητες να στήσει ένα κόμμα σε 15 ημέρες. Δεν θα συγκριθούμε με αυτό και δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Οι περισσότεροι από εμάς είναι εθελοντές. Προφανώς υπάρχουν στελέχη και τομεάρχες. Υπάρχουν γιατροί, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες. Επίσημα ανακοινωμένοι δεν είναι. Στις επικοινωνίες που έχουμε με τα κανάλια, εμείς προτείνουμε ανθρώπους. Εκεί δεν επιλεγόμαστε».
Ερωτηθείσα εάν βιάστηκε να ανακοινώσει το δικό της πολιτικό εγχείρημα, την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του, απάντησε:
«Εγώ ανακοίνωσα το κίνημα όταν ένιωσα ότι είμαι έτοιμη. Δεν μπορώ να συγκριθώ με το κόμμα Σαμαρά ή το κόμμα Τσίπρα. Μιλάμε για ένα παλαιού τύπου πολιτικό σύστημα και έναν τελείως διαφορετικό πολιτικό φορέα που δημιουργείται μέσα από την κοινωνία. Προχωράμε γρήγορα, παρόλο τον πόλεμο που δεχόμαστε και απ' έξω και εσωτερικά».
«Ο κύριος Αυγερινός δεν ήταν εκπρόσωπος Τύπου. Ήταν ένα στέλεχος επικοινωνίας. Και άλλοι φεύγουν από κινήματα όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να συμπορευτούν. Δεν θα μιλήσω αρνητικά για τον κύριο Αυγερινό. Όταν κάποια στιγμή δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συμπορευτούν με ένα κίνημα, είναι πολύ καλύτερο κάποιοι να αποχωρούν. Έχουμε θέσει έναν συγκεκριμένο τρόπο που θέλουμε να προχωρήσει το κίνημα και είναι όλοι υποχρεωμένοι να τον ακολουθούν».
«Η σκέψη και τα συναισθήματα σε πηγαίνουν σε εκείνη τη μέρα. Είχα αποφύγει να δω βίντεο και εικόνες. Έτυχε τυχαία σε μια εκπομπή που βγήκα να τα δω πρώτη φορά. Είναι τραγικό πόσο μοιάζει η κατάσταση στο θέμα της σύγκρουσης. Έχει βέβαια και αρκετές διαφορές. Θα δούμε τι έχει συμβεί. Θα μείνω στο γεγονός τού πώς οι Ισπανοί αντιμετώπισαν την κατάσταση τα πρώτα 24ωρα, όπως ορίζουν τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, και δεν έχουν καμία σχέση με τη διαχείριση του συμβάντος στην Ελλάδα».
Όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στη δίκη για τα Τέμπη, απάντησε:
«Όχι βέβαια. Πιστεύει κανένας; Μόνο το Μαξίμου και κάποιοι που αγαπούν το Μαξίμου το πιστεύουν αυτό».
Αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην πολιτική, υποστήριξε:
«Αυτός ο αγώνας προέκυψε λόγω της κατάστασης. Επειδή διέγνωσα, όπως και πολλοί συγγενείς, ότι είχαμε απέναντί μας την ηγεσία του πολιτικού συστήματος που ελέγχει τα πάντα. Ένα ολόκληρο σύστημα, πολιτικό, από αξιωματούχους, από τον δικαστικό χώρο, έχουν καταφέρει να εξαφανίσουν, να καταστρέψουν στοιχεία, ώστε να περιορίσουν και το κατηγορητήριο και τους κατηγορούμενους που θα φτάσουν στη δίκη. Πρώτη μου ιδιότητα είναι της μάνας και μετά του πολιτικού».
Σε ερώτηση για τον ο εάν ο αγώνας της είναι μονομέτωπος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη απάντησε: «Απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη είναι, σαφώς. Είναι στην εξουσία επτά χρόνια. Ως απογοητευμένη πολίτης καταφέρομαι κατά του συστήματος γενικότερα».
«Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλα τα σύννεφα του πολέμου κάθονται μόνο πάνω από την Ελλάδα. Μήπως φταίει ότι έχουμε καρτέλ; Κανένα πολιτικό κόμμα δεν είναι έτοιμο να κάνει τις αλλαγές που πρέπει να κάνει. [...] Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για σκάνδαλα».
«Δεν μας επετράπη να καταθέσουμε στεφάνι. Αυτό είναι το πρώτο. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη ότι μπορούσαμε, ως πολιτικό κόμμα, να καταθέσουμε στεφάνι. Το άλλο που έμαθα και μου έκανε μεγάλη έκπληξη ήταν ότι, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, στεφάνι καταθέτει μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κανένας άλλος δεν καταθέτει στεφάνι σε μια εθνική εορτή. Για εμένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς είχαμε παραγγείλει ένα στεφάνι, δεν μπορούσα να το πετάξω. Πήγα στο μνημείο κατά της αθλητικής βίας και κατέθεσα το στεφάνι. Ήταν μια κίνηση ανθρώπινη, πολύ φυσιολογική και βεβαίως σωστή».
«Τα μηχανήματα βιοανάδρασης χρησιμοποιούνται πάρα πολλά χρόνια σε Ευρώπη και Αμερική. Έχουν άδεια και χρησιμοποιούνται από πολλά κέντρα. Δεν είναι επεμβατικά. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω με την πλασμαφαίρεση. Παρόλο που υπήρχε μηχάνημα βιοανάδρασης στο γραφείο της κυρίας Γάκα, η ερώτηση του υπουργού προς το ΚΕΣΥ έγινε μόνο για το δικό μου μηχάνημα. Υπήρχε μια επίθεση προσωπική στο άτομό μου και την ιδιότητά μου».
Τέλος, σχετικά με τον όρο «κβαντική ιατρική», διευκρίνισε:
«Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν είναι ειδικότητα. Κβαντική ιατρική είναι οι εφαρμογές που μπορεί να έχει η κβαντική μηχανική και η κβαντική φυσική στον τομέα της υγείας, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία».
«Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα κόμμα συστημικό, το οποίο έχει πίσω του όλη την τεχνογνωσία και όλες τις δυνατότητες να στήσει ένα κόμμα σε 15 ημέρες. Δεν θα συγκριθούμε με αυτό και δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Οι περισσότεροι από εμάς είναι εθελοντές. Προφανώς υπάρχουν στελέχη και τομεάρχες. Υπάρχουν γιατροί, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες. Επίσημα ανακοινωμένοι δεν είναι. Στις επικοινωνίες που έχουμε με τα κανάλια, εμείς προτείνουμε ανθρώπους. Εκεί δεν επιλεγόμαστε».
Ερωτηθείσα εάν βιάστηκε να ανακοινώσει το δικό της πολιτικό εγχείρημα, την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του, απάντησε:
«Εγώ ανακοίνωσα το κίνημα όταν ένιωσα ότι είμαι έτοιμη. Δεν μπορώ να συγκριθώ με το κόμμα Σαμαρά ή το κόμμα Τσίπρα. Μιλάμε για ένα παλαιού τύπου πολιτικό σύστημα και έναν τελείως διαφορετικό πολιτικό φορέα που δημιουργείται μέσα από την κοινωνία. Προχωράμε γρήγορα, παρόλο τον πόλεμο που δεχόμαστε και απ' έξω και εσωτερικά».
Για την αποχώρηση ΑυγερινούΗ πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» τοποθετήθηκε και για την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού από το κίνημα, διευκρινίζοντας ότι δεν κατείχε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου.
«Ο κύριος Αυγερινός δεν ήταν εκπρόσωπος Τύπου. Ήταν ένα στέλεχος επικοινωνίας. Και άλλοι φεύγουν από κινήματα όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να συμπορευτούν. Δεν θα μιλήσω αρνητικά για τον κύριο Αυγερινό. Όταν κάποια στιγμή δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συμπορευτούν με ένα κίνημα, είναι πολύ καλύτερο κάποιοι να αποχωρούν. Έχουμε θέσει έναν συγκεκριμένο τρόπο που θέλουμε να προχωρήσει το κίνημα και είναι όλοι υποχρεωμένοι να τον ακολουθούν».
«Δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη»Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, το οποίο συνέκρινε με την τραγωδία των Τεμπών.
«Η σκέψη και τα συναισθήματα σε πηγαίνουν σε εκείνη τη μέρα. Είχα αποφύγει να δω βίντεο και εικόνες. Έτυχε τυχαία σε μια εκπομπή που βγήκα να τα δω πρώτη φορά. Είναι τραγικό πόσο μοιάζει η κατάσταση στο θέμα της σύγκρουσης. Έχει βέβαια και αρκετές διαφορές. Θα δούμε τι έχει συμβεί. Θα μείνω στο γεγονός τού πώς οι Ισπανοί αντιμετώπισαν την κατάσταση τα πρώτα 24ωρα, όπως ορίζουν τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, και δεν έχουν καμία σχέση με τη διαχείριση του συμβάντος στην Ελλάδα».
Όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στη δίκη για τα Τέμπη, απάντησε:
«Όχι βέβαια. Πιστεύει κανένας; Μόνο το Μαξίμου και κάποιοι που αγαπούν το Μαξίμου το πιστεύουν αυτό».
Αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην πολιτική, υποστήριξε:
«Αυτός ο αγώνας προέκυψε λόγω της κατάστασης. Επειδή διέγνωσα, όπως και πολλοί συγγενείς, ότι είχαμε απέναντί μας την ηγεσία του πολιτικού συστήματος που ελέγχει τα πάντα. Ένα ολόκληρο σύστημα, πολιτικό, από αξιωματούχους, από τον δικαστικό χώρο, έχουν καταφέρει να εξαφανίσουν, να καταστρέψουν στοιχεία, ώστε να περιορίσουν και το κατηγορητήριο και τους κατηγορούμενους που θα φτάσουν στη δίκη. Πρώτη μου ιδιότητα είναι της μάνας και μετά του πολιτικού».
Σε ερώτηση για τον ο εάν ο αγώνας της είναι μονομέτωπος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη απάντησε: «Απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη είναι, σαφώς. Είναι στην εξουσία επτά χρόνια. Ως απογοητευμένη πολίτης καταφέρομαι κατά του συστήματος γενικότερα».
«Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές»Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος ζωής, θέτοντας ζήτημα λειτουργίας καρτέλ στην ελληνική αγορά και ασκώντας κριτική στο σύνολο του πολιτικού συστήματος.
«Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλα τα σύννεφα του πολέμου κάθονται μόνο πάνω από την Ελλάδα. Μήπως φταίει ότι έχουμε καρτέλ; Κανένα πολιτικό κόμμα δεν είναι έτοιμο να κάνει τις αλλαγές που πρέπει να κάνει. [...] Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για σκάνδαλα».
Για το στεφάνι στη ΘεσσαλονίκηΗ Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να σχολιάσει και την απόφασή της να καταθέσει μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
«Δεν μας επετράπη να καταθέσουμε στεφάνι. Αυτό είναι το πρώτο. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη ότι μπορούσαμε, ως πολιτικό κόμμα, να καταθέσουμε στεφάνι. Το άλλο που έμαθα και μου έκανε μεγάλη έκπληξη ήταν ότι, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, στεφάνι καταθέτει μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κανένας άλλος δεν καταθέτει στεφάνι σε μια εθνική εορτή. Για εμένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς είχαμε παραγγείλει ένα στεφάνι, δεν μπορούσα να το πετάξω. Πήγα στο μνημείο κατά της αθλητικής βίας και κατέθεσα το στεφάνι. Ήταν μια κίνηση ανθρώπινη, πολύ φυσιολογική και βεβαίως σωστή».
Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη για το μηχάνημα βιοανάδρασηςΗ πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» απάντησε και στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τις αναφορές για χρήση μηχανήματος βιοανάδρασης και «κβαντική ιατρική» στο ιατρείο της.
«Τα μηχανήματα βιοανάδρασης χρησιμοποιούνται πάρα πολλά χρόνια σε Ευρώπη και Αμερική. Έχουν άδεια και χρησιμοποιούνται από πολλά κέντρα. Δεν είναι επεμβατικά. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω με την πλασμαφαίρεση. Παρόλο που υπήρχε μηχάνημα βιοανάδρασης στο γραφείο της κυρίας Γάκα, η ερώτηση του υπουργού προς το ΚΕΣΥ έγινε μόνο για το δικό μου μηχάνημα. Υπήρχε μια επίθεση προσωπική στο άτομό μου και την ιδιότητά μου».
Τέλος, σχετικά με τον όρο «κβαντική ιατρική», διευκρίνισε:
«Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν είναι ειδικότητα. Κβαντική ιατρική είναι οι εφαρμογές που μπορεί να έχει η κβαντική μηχανική και η κβαντική φυσική στον τομέα της υγείας, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία».
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