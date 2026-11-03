Η Καρυστιανού για τις φήμες ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές: «Πολύ κακές γλώσσες, είμαστε έτοιμοι, κατεβαίνουμε με αξιώσεις»



Για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων πρόσθεσε:

Τι είπε για τον Πάνο Καμμένο και τις πιθανές συνεργασίες

Την ίδια ώρα, η κ. Καρυστιανού

, όταν ρωτήθηκε για τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού μετώπου που θα μπορούσε να αποτελέσει αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η ανικανότητα έχει ένα σημείο, μετά γίνεται δολιότητα»

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«Δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες»

«Το κόμμα Τσίπρα είναι συστημικό»