Μητσοτάκης: Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας

Η αναφορά του πρωθυπουργού στο Διεθνές Δίκαιο και την ισχυρή Ελλάδα στην κυριακάτικη ανασκόπηση - Η παράταση της επιδότησης καυσίμων, το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών και η φρεγάτα «Νέαρχος»