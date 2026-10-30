Το ΥΠΟΙΚ απέσυρε το άρθρο 23 για τους πλειστηριασμούς - Μαρκόπουλος: Θα βάλουμε τα δύο πόδια των services σε ένα παπούτσι

Ο υφυπουργός κάλεσε τώρα την αντιπολίτευση να ψηφίσει τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου - Την άμεση απόσυρση του άρθρου 23 που καθιστά τη σύμβαση ρύθμισης οφειλών εκτελεστό τίτλο ζήτησε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος





Ο υφυπουργός Οικονομικών







Τι προέβλεπε το άρθρο 23 και γιατί προκάλεσε αντιδράσεις Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η πρόβλεψη του άρθρου 23, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση ρύθμισης οφειλών θα αποκτούσε ισχύ εκτελεστού τίτλου.



Η συγκεκριμένη διάταξη προκάλεσε την παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία ζήτησε την άμεση απόσυρσή της.







Η κυβερνητική πλευρά επιμένει ότι στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών και να τεθούν ουσιαστικοί περιορισμοί στη δράση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.



Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση του άρθρου 23 Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά προχωρά στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, υπονομεύοντας τη θέση του δανειολήπτη.



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Μιλώντας νωρίτερα στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκε ότι «η κυβέρνηση είναι στην όχθη των funds και των servicers υπηρετώντας τα συμφέροντα τους και όχι στην όχθη υπεράσπισης των ανθρώπων που προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν -δεν είναι κακοπληρωτές-, είναι αγωνιστές της ζωής που περιμένουν να ρυθμίσουν».



Για τη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με το άρθρο 23, είπε: «Το άρθρο 23 του κυβερνητικού νομοσχεδίου, προβλέπει πως μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης που θα υπογράψει ο οφειλέτης με απαίτηση που θα έχει υπολογίσει μονομερώς ο πιστωτής, θα θεωρείται εκτελεστός τίτλος και θα δίνει τη δυνατότητα στο fund σε περίπτωση που εκείνο θεωρεί πως αθετήθηκε για μικρό διάστημα η συμφωνία, να προχωρήσει σε κατάσχεση και πλειστηριασμό της περιουσίας οφειλετών και εγγυητών χωρίς να προηγηθεί έλεγχος της οφειλής, διαταγή πληρωμής και δικαστική απόφαση».



Σχολιάζοντας, δε, μετά την απόσυρση στην οποία προέβη η κυβέρνηση, η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε, να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια διάταξη που επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος των δανειοληπτών».



Σε απόσυρση του άρθρου 23 προκειμένου να μην μείνει καμία σκιά περί εξυπηρέτησης των συμφερόντων των services προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου που επιχειρεί να θέσει αυστηρό πλαίσιο εποπτείας στους διαχειριστές κόκκινων δανείων.Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος με παρέμβαση του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ανέφερε σχετικά: «Εμείς να το ξεκαθαρίσουμε και θα είναι σαφές. Δεν παίζουμε παιχνίδια. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις. Κάποιοι άλλοι δίνουν μάχη εντυπώσεων. Εμείς δίνουμε μάχη ουσίας. Φέραμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Βάζουμε κανόνες στους servicers. Θα τους βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας βούληση. Βρήκατε να κολλήσετε σε ένα άρθρο και να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δημιουργείτε μία παραπλανητική εικόνα. Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι. Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; θα τα ψηφίσετε; Έχετε το θάρρος; Σας προκαλούμε. Σας προκαλούμε να τοποθετηθείτε. Έχετε πολιτικό θάρρος; Επιλέξτε. Θα συνεχίσετε να είστε υποκριτές και να πετάτε το κουβαδάκι πιο κάτω; Ή θα έρθετε να κάνουμε μια μεγάλη πολιτική συμμαχία ευεργετική για τους πολίτες; Σας προσκαλούμε και σας προκαλούμε να τοποθετηθείτε. Όχι υπεκφυγές. Εμείς λέμε δεν θα χάσουμε και αυτήν την ευκαιρία. Είμαστε εδώ και είμαστε αποφασισμένοι. Να πείτε σε κάθε δανειολήπτρια και δανειολήπτη ότι το παρών και η καταψήφιση δεν είναι η λύση. Η ασυδοσία από τα funds τέλος. Μπαίνουν κανόνες. Η απουσία εκπροσώπων τους ήταν μεγάλο ατόπημα και είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Επειδή μιλάμε με κοινωνικό και λαϊκό πρόσημο θα δώσουμε την απάντηση ενωμένοι όλοι μαζί; Θα την δώσουμε συντεταγμένα; Η θα κλειστείτε πάλι στο μικροπολιικό σας συμφέρον;»Υπενθυμίζεται ότι την άμεση απόσυρση του άρθρου 23 που καθιστά τη σύμβαση ρύθμισης οφειλών εκτελεστό τίτλο ζήτησε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Υπενθυμίζεται επίσης ότι για το άρθρο 23 υπήρξε αντίδραση από τους δικηγορικούς συλλόγους.Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η πρόβλεψη του άρθρου 23, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση ρύθμισης οφειλών θα αποκτούσε ισχύ εκτελεστού τίτλου.Η συγκεκριμένη διάταξη προκάλεσε την παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία ζήτησε την άμεση απόσυρσή της.Μετά τις αντιδράσεις, το υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να αφαιρέσει την επίμαχη ρύθμιση από το νομοσχέδιο, διατηρώντας, ωστόσο, τις υπόλοιπες διατάξεις που αφορούν την εποπτεία και τη λειτουργία των servicers.Η κυβερνητική πλευρά επιμένει ότι στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών και να τεθούν ουσιαστικοί περιορισμοί στη δράση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά προχωρά στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, υπονομεύοντας τη θέση του δανειολήπτη.«Το 2017 κάποιοι πούλησαν τα «κόκκινα» δάνεια χωρίς κανόνες και κριτήρια στα funds και σήμερα κάποιοι άλλοι αντί να βελτιώσουν το πλαίσιο, το κάνουν χειρότερο» ανέφερε ο κ Ανδρουλάκης, κάνοντας σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για την στάση της κυβέρνησής του απέναντι στους δανειολήπτες, όσο και στη σημερινή κυβέρνηση με αφορμή το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη βουλή.Μιλώντας νωρίτερα στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκε ότι «η κυβέρνηση είναι στην όχθη των funds και των servicers υπηρετώντας τα συμφέροντα τους και όχι στην όχθη υπεράσπισης των ανθρώπων που προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν -δεν είναι κακοπληρωτές-, είναι αγωνιστές της ζωής που περιμένουν να ρυθμίσουν».Για τη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με το άρθρο 23, είπε: «Το άρθρο 23 του κυβερνητικού νομοσχεδίου, προβλέπει πως μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης που θα υπογράψει ο οφειλέτης με απαίτηση που θα έχει υπολογίσει μονομερώς ο πιστωτής, θα θεωρείται εκτελεστός τίτλος και θα δίνει τη δυνατότητα στο fund σε περίπτωση που εκείνο θεωρεί πως αθετήθηκε για μικρό διάστημα η συμφωνία, να προχωρήσει σε κατάσχεση και πλειστηριασμό της περιουσίας οφειλετών και εγγυητών χωρίς να προηγηθεί έλεγχος της οφειλής, διαταγή πληρωμής και δικαστική απόφαση».Σχολιάζοντας, δε, μετά την απόσυρση στην οποία προέβη η κυβέρνηση, η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε, να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια διάταξη που επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος των δανειοληπτών».

«Η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή. Η κυβέρνηση οφείλει να τροποποιήσεις μια σειρά από διατάξεις που καθιστούν την σχέση οφειλέτη πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και θέσπισης αποτελεσματικών εγγυήσεων απέναντι στην αυθαιρεσία και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει» είπε ακόμη η κυρία Αποστολάκη.

30.10.2026, 17:15