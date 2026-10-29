Νέα εμφάνιση τουρκικών μαχητικών νότια της Κύπρου, την προστασία των «δικαιωμάτων» της επικαλείται η Άγκυρα

Η Τουρκία ανακοίνωσε νέα εκπαιδευτική πτήση μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης στις 28 Οκτωβρίου, συνδέοντας τη δραστηριότητα με την προστασία των συμφερόντων της στη Μεσόγειο - Είχε προηγηθεί αντίστοιχη επιχείρηση τον Σεπτέμβριο

τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών νότια της Κύπρου ανακοίνωσε η Άγκυρα, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως εκπαιδευτική δραστηριότητα της Πολεμικής Αεροπορίας της, αλλά συνδέοντάς την ευθέως με την προάσπιση των τουρκικών συμφερόντων στην



Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά πτήση στην οποία συμμετείχαν μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε νότια της Κύπρου, σε διεθνή εναέριο χώρο, χωρίς ωστόσο να δίνονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολούθησαν τα αεροσκάφη.



τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε ανάρτηση που συνοδεύεται από βίντεο, αναφέρει ότι η πτήση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και υπογραμμίζει πως η Τουρκία συνεχίζει τις δραστηριότητές της με στόχο να διατηρεί τις Ένοπλες Δυνάμεις της σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.







«Εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και για τη διατήρηση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.







Δεύτερη πτήση μέσα σε πέντε εβδομάδες Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία ανακοινώνει ανάλογη δραστηριότητα στην ίδια περιοχή.



Στις 21 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε δημοσιοποιήσει βίντεο από αντίστοιχη εκπαιδευτική πτήση, χρησιμοποιώντας τότε το σύνθημα «Ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου».



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Η επανάληψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας μέσα σε διάστημα περίπου πέντε εβδομάδων δείχνει ότι η τουρκική Πολεμική Αεροπορία επιδιώκει να διατηρεί τακτική παρουσία νοτίως της Κύπρου. Παράλληλα, με τη δημοσιοποίηση των πτήσεων, η Άγκυρα προβάλλει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Η τελευταία ανακοίνωση δεν αναφέρει πόσα αεροσκάφη συμμετείχαν, ποιοι ήταν οι τύποι τους, από ποιες βάσεις απογειώθηκαν ή πόση ώρα διήρκεσε η επιχείρηση.



Η συμμετοχή αεροσκαφών υποστήριξης δείχνει πάντως ότι η εκπαίδευση δεν περιοριζόταν απαραίτητα στους ελιγμούς των μαχητικών, αλλά μπορούσε να περιλαμβάνει συνεργασία διαφορετικών αεροπορικών μέσων.



Νέα παρουσίαανακοίνωσε η, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως εκπαιδευτική δραστηριότητα της Πολεμικής Αεροπορίας της, αλλά συνδέοντάς την ευθέως με την προάσπιση των τουρκικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά πτήση στην οποία συμμετείχαν μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε νότια της Κύπρου, σε διεθνή εναέριο χώρο, χωρίς ωστόσο να δίνονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολούθησαν τα αεροσκάφη.Το, σε ανάρτηση που συνοδεύεται από βίντεο, αναφέρει ότι η πτήση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και υπογραμμίζει πως η Τουρκία συνεχίζει τις δραστηριότητές της με στόχο να διατηρεί τις Ένοπλες Δυνάμεις της σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.«Εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και για τη διατήρηση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Η αναφορά στα τουρκικά «δικαιώματα και συμφέροντα» έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η Άγκυρα επιλέγει να συνδέσει μια στρατιωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα με τις ευρύτερες διεκδικήσεις της στην περιοχή, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφορές με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία ανακοινώνει ανάλογη δραστηριότητα στην ίδια περιοχή.Στις 21 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε δημοσιοποιήσει βίντεο από αντίστοιχη εκπαιδευτική πτήση, χρησιμοποιώντας τότε το σύνθημα «Ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου».Στην επιχείρηση εκείνη είχαν συμμετάσχει μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης, τα οποία, σύμφωνα με την Άγκυρα, απογειώθηκαν από διαφορετικές τουρκικές αεροπορικές βάσεις.Η επανάληψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας μέσα σε διάστημα περίπου πέντε εβδομάδων δείχνει ότι η τουρκική Πολεμική Αεροπορία επιδιώκει να διατηρεί τακτική παρουσία νοτίως της Κύπρου. Παράλληλα, με τη δημοσιοποίηση των πτήσεων, η Άγκυρα προβάλλει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ.Η τελευταία ανακοίνωση δεν αναφέρει πόσα αεροσκάφη συμμετείχαν, ποιοι ήταν οι τύποι τους, από ποιες βάσεις απογειώθηκαν ή πόση ώρα διήρκεσε η επιχείρηση.Η συμμετοχή αεροσκαφών υποστήριξης δείχνει πάντως ότι η εκπαίδευση δεν περιοριζόταν απαραίτητα στους ελιγμούς των μαχητικών, αλλά μπορούσε να περιλαμβάνει συνεργασία διαφορετικών αεροπορικών μέσων.

Τα ερωτήματα για τον εναέριο χώρο Ένα ουσιαστικό ζήτημα που παραμένει αδιευκρίνιστο αφορά την ακριβή περιοχή όπου κινήθηκαν τα τουρκικά αεροσκάφη.



Η Άγκυρα αναφέρει ότι οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή εναέριο χώρο. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρη στοιχεία της διαδρομής που θα επέτρεπαν να διαπιστωθεί εάν τα αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας.



Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη κυπριακή τοποθέτηση για το συγκεκριμένο περιστατικό της 28ης Οκτωβρίου, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την τελευταία πτήση.



Οι 659 παραβιάσεις που κατήγγειλε η Λευκωσία Η νέα τουρκική δραστηριότητα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη καταγγείλει στα Ηνωμένα Έθνη μεγάλο αριθμό τουρκικών στρατιωτικών παραβιάσεων.



Με επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβειρας Μαρίας Μιχαήλ, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2026, η Λευκωσία κατήγγειλε συνολικά 659 περιστατικά κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.



Από αυτά, τα 626 αφορούσαν αεροπορικές δραστηριότητες και τα 33 ναυτικές παραβιάσεις. Στην καταγγελία περιλαμβάνονται 203 περιστατικά με τουρκικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 192 με οπλισμένα μαχητικά.



Η κυπριακή πλευρά υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες αυτές παραβιάζουν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τους διεθνείς κανονισμούς εναέριας κυκλοφορίας και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.



Συνεχείς ασκήσεις στην περιοχή Μέσα στον Οκτώβριο, η Τουρκία πραγματοποίησε επίσης στα κατεχόμενα την άσκηση «Μεσογειακή Καταιγίδα 2026», από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στην άσκηση συμμετείχαν χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, καθώς και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Στους στόχους περιλαμβάνονταν η εκπαίδευση σε αεροκίνητες επιχειρήσεις, η έρευνα και διάσωση προσωπικού σε συνθήκες μάχης και η συνεργασία διαφορετικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.



Παράλληλα, η Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποίησε τη δική της μεγάλη άσκηση «ΙΡΙΣ 2026», με δραστηριότητες και πραγματικά πυρά κατά το ίδιο διάστημα.



Οι ασκήσεις αυτές εντάσσονται στον στρατιωτικό σχεδιασμό των δύο πλευρών, αλλά καταγράφουν και τη συνεχή παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μανώλης Καλατζής 29.10.2026, 12:27