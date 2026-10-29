Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, προσχωρεί στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Όπως όλα δείχνουν, την έδρα του Μίλτου Ζαμπάρα θα πάρει ο πρώτος επιλαχών Γιώργος Βαρεμένος και πλέον μένει να φανεί εάν θα την κρατήσει ή εάν θα ανεξαρτητοποιηθεί - Σε περίπτωση που δεν την δεχθεί, επόμενος στη λίστα είναι ο Θάνος Μωραΐτης