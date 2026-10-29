Έγινε μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης η Νοτοπούλου, παραιτείται για να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ζαμπάρας
Έγινε μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης η Νοτοπούλου, παραιτείται για να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ζαμπάρας
Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των προσχωρήσεων στελεχών στην ΕΛ.Α.Σ, αφού στις 21-22 του μήνα θα δημοσιοποιηθεί ένας πρώτος, μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων για τις εθνικές εκλογές
Πυκνώνουν οι εξελίξεις γύρω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς ολοένα και περισσότερα πολιτικά στελέχη έχουν δρομολογήσει την μετάβασή τους στον νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από τη βουλευτική του έδρα αναμένεται να παραιτηθεί σήμερα ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα Ιουλίου, προκειμένου να προσχωρήσει στο νέο κόμμα, δημοσιοποιώντας τις επόμενες ώρες τις προθέσεις του.
Εν τω μεταξύ, μέλος στην ΕΛ.Α.Σ έχει εγγραφεί, κατά πληροφορίες, και η Κατερίνα Νοτοπούλου μετά την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα, η οποία έδωσε το «παρών» στην εξέδρα παρακολουθώντας την μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας έτσι την επαναδραστηριοποίησή της στην πόλη.
Σημειωτέον ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των προσχωρήσεων στελεχών στην ΕΛ.Α.Σ, αφού στις 21-22 του μήνα θα δημοσιοποιηθεί ένας πρώτος, μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων για τις εθνικές εκλογές, κατά την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από τη βουλευτική του έδρα αναμένεται να παραιτηθεί σήμερα ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα Ιουλίου, προκειμένου να προσχωρήσει στο νέο κόμμα, δημοσιοποιώντας τις επόμενες ώρες τις προθέσεις του.
Εν τω μεταξύ, μέλος στην ΕΛ.Α.Σ έχει εγγραφεί, κατά πληροφορίες, και η Κατερίνα Νοτοπούλου μετά την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα, η οποία έδωσε το «παρών» στην εξέδρα παρακολουθώντας την μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας έτσι την επαναδραστηριοποίησή της στην πόλη.
Σημειωτέον ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των προσχωρήσεων στελεχών στην ΕΛ.Α.Σ, αφού στις 21-22 του μήνα θα δημοσιοποιηθεί ένας πρώτος, μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων για τις εθνικές εκλογές, κατά την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.
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