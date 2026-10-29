Έγινε μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης η Νοτοπούλου, παραιτείται για να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ζαμπάρας

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των προσχωρήσεων στελεχών στην ΕΛ.Α.Σ, αφού στις 21-22 του μήνα θα δημοσιοποιηθεί ένας πρώτος, μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων για τις εθνικές εκλογές