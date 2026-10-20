«Πάντα υπερασπίζομαι τις ειρηνικές κινητοποιήσεις» λέει τώρα ο γραμματέας Nεολαίας της ΕΛΑΣ μετά τον σάλο για το «άντε και στα δικά μας» για τη Γαλλία
«Πάντα υπερασπίζομαι τις ειρηνικές κινητοποιήσεις» λέει τώρα ο γραμματέας Nεολαίας της ΕΛΑΣ μετά τον σάλο για το «άντε και στα δικά μας» για τη Γαλλία
«Eγώ αναφέρομαι σε μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας» λέει ο Πάνος Λαμπρινίδης–Στάχτος
Διευκρινίσεις για τη δήλωσή του «άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά» με αφορμή τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία έδωσε το πρωί της Τρίτης το μέλος της νεολαίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Πάνος Λαμπρινίδης–Στάχτος.
Υποστηρίζοντας ότι «επιχειρείται συνειδητά να παραποιηθούν οι δηλώσεις μου», ο κ. Λαμπρινίδης-Στάχτος είπε στον ΑΝΤ1 «εγώ αναφέρομαι σε μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας, πάντα υπερασπίζομαι τις ειρηνικές κινητοποιήσεις».
«Αυτοί που αρνήθηκαν να καταδικάσουν την επίθεση με το μαχαίρι, και μιλούσαν για τη "σοβαρή Χρυσή Αυγή", μας κουνάνε το δάχτυλο, μιλάμε για υποκρισία» πρόσθεσε ο ίδιος.
Κατά τον νεολαίο της ΕΛΑΣ «οι άνθρωποι κινητοποιούνται και εξεγείρονται σε Ιταλία, Γαλλία, Αλβανία και Βέλγιο όχι επειδή τους ήρθε μια ημέρα αλλά επειδή είναι σε απόγνωση, δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα. Η υποκρισία των μακρονιστών δεν έχει όρια. Παριστάνουν τις Μαρίες Αντουανέτες και λίγο-πολύ λένε ότι αν δεν έχετε ψωμί, φάτε παντεσπάνι. Είναι οι πολίτικές της αδικίας και της κοινωνικής ανισότητας που δημιουργούν τη βία».
«Η ειρηνική μορφή κινητοποίησης και η διαμαρτυρία είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας» πρόσθεσε αν και όπως είπε «κάθε χώρα έχει τα δικά της θέματα. Παρόλα αυτά όπως είπε ο πρόεδρος χθες, η Ελλάδα έχει αναλογικά βάσει δύναμης αγοραστικής του μισθού έχει περισσότερη ακρίβεια. Η νέα γενιά βιώνει μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Τα παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο, στην Ιατρική της Πάτρας, αλλά δεν πάνε στις σχολές λόγω του στεγαστικού και τη ακρίβειας. Αυτό δεν είναι αντικειμενική εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα; Αυτούς τους αγώνες κάνουμε, αυτά τα αιτήματα προβάλουμε»
Στην ερώτηση, τέλος, αν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Λαμπρινίδης-Στάχτος απάντησε «συμμετέχω από τα μαθητικά μου χρόνια στα κινήματα, προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε. Δεν γνωρίζω αν θα είμαι υποψήφιος, θα βοηθήσω όπως μπορώ ώστε οι νέοι να κάνουν τις εκλογές προσωπικό στοίχημα».
Υποστηρίζοντας ότι «επιχειρείται συνειδητά να παραποιηθούν οι δηλώσεις μου», ο κ. Λαμπρινίδης-Στάχτος είπε στον ΑΝΤ1 «εγώ αναφέρομαι σε μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας, πάντα υπερασπίζομαι τις ειρηνικές κινητοποιήσεις».
«Αυτοί που αρνήθηκαν να καταδικάσουν την επίθεση με το μαχαίρι, και μιλούσαν για τη "σοβαρή Χρυσή Αυγή", μας κουνάνε το δάχτυλο, μιλάμε για υποκρισία» πρόσθεσε ο ίδιος.
Κατά τον νεολαίο της ΕΛΑΣ «οι άνθρωποι κινητοποιούνται και εξεγείρονται σε Ιταλία, Γαλλία, Αλβανία και Βέλγιο όχι επειδή τους ήρθε μια ημέρα αλλά επειδή είναι σε απόγνωση, δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα. Η υποκρισία των μακρονιστών δεν έχει όρια. Παριστάνουν τις Μαρίες Αντουανέτες και λίγο-πολύ λένε ότι αν δεν έχετε ψωμί, φάτε παντεσπάνι. Είναι οι πολίτικές της αδικίας και της κοινωνικής ανισότητας που δημιουργούν τη βία».
«Η ειρηνική μορφή κινητοποίησης και η διαμαρτυρία είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας» πρόσθεσε αν και όπως είπε «κάθε χώρα έχει τα δικά της θέματα. Παρόλα αυτά όπως είπε ο πρόεδρος χθες, η Ελλάδα έχει αναλογικά βάσει δύναμης αγοραστικής του μισθού έχει περισσότερη ακρίβεια. Η νέα γενιά βιώνει μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Τα παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο, στην Ιατρική της Πάτρας, αλλά δεν πάνε στις σχολές λόγω του στεγαστικού και τη ακρίβειας. Αυτό δεν είναι αντικειμενική εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα; Αυτούς τους αγώνες κάνουμε, αυτά τα αιτήματα προβάλουμε»
Στην ερώτηση, τέλος, αν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Λαμπρινίδης-Στάχτος απάντησε «συμμετέχω από τα μαθητικά μου χρόνια στα κινήματα, προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε. Δεν γνωρίζω αν θα είμαι υποψήφιος, θα βοηθήσω όπως μπορώ ώστε οι νέοι να κάνουν τις εκλογές προσωπικό στοίχημα».
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