Πωλητής σε κατάστημα στη Νίκαια προσπαθεί να εμποδίσει το πλιάτσικο, διαδηλωτής τον χτυπά πισώπλατα με εναέρια κλωτσιά, βίντεο
Πωλητής σε κατάστημα στη Νίκαια προσπαθεί να εμποδίσει το πλιάτσικο, διαδηλωτής τον χτυπά πισώπλατα με εναέρια κλωτσιά, βίντεο
Το κατάστημά βιντεοπαιχνιδιών του λεηλατήθηκε και έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης που διοργανώθηκε στο κέντρο της γαλλικής πόλης - «Δεν μπορώ ακόμη να συνειδητοποιήσω πλήρως όσα συνέβησαν», λέει
Ένας πωλητής στη λεωφόρο Jean-Médecin της Νίκαιας έγινε viral τις τελευταίες ώρες στα social media, καθώς προσπάθησε να προστατέψει το μαγαζί του από τους διαδηλωτές θέτοντας σε κίνδυνο τον ίδιο του τον εαυτό.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που συγκέντρωσε περισσότερα από δύο εκατομμύρια προβολές στο Χ ο άνδρας στέκεται σαν «ασπίδα» μπροστά από το κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών του προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω καταστροφές και να εμποδίσει τους διαδηλωτές να εισβάλλουν και να κλέψουν τα προϊόντα του.
Στη συνέχεια άλλοι διαδηλωτές του πετάνε αντικείμενα, αλλά εκείνος σηκώνεται. Κάποιοι περαστικοί προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και στέκονται δίπλα του.
Ο Πιερ αναφέρει ότι δεν είχε πραγματικά χρόνο να εκτιμήσει την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Με την εκ των υστέρων γνώση, παραδέχεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρεμβληθεί. «Νομίζω ότι δεν έπρεπε να το κάνω, εξάλλου. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Μερικά μαύρα πρόβατα».
Ο Πιερ δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν πρόλαβε να αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου και εκ των υστέρων, παραδέχεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρεμβληθεί. «Νομίζω ότι τελικά δεν έπρεπε να το κάνω. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα».
Από τότε που κυκλοφόρησαν τα βίντεο στο διαδίκτυο, ο Πιερ λαμβάνει δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης. Αντιμετωπίζει με ευγνωμοσύνη αυτό το κύμα αλληλεγγύης, θέλοντας παράλληλα να τονίσει ότι τα επεισόδια βίας δεν πρέπει να επισκιάσουν την υπόλοιπη πορεία της συγκέντρωσης. «Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους τους να μου εκφράζουν τη στήριξή τους, να στηρίζουν όλους τους καταστηματάρχες, όλους».
Ωστόσο, ο πωλητής ξεκαθάρισε πως «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν μειοψηφία. Στο υπόλοιπο μέρος της πορείας, τα πράγματα κύλησαν σχετικά ομαλά. Υπάρχουν μερικά μαύρα πρόβατα, αλλά δεν αποτελούν την πλειονότητα».
Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το Σάββατο (17/10) λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές συνολικά 15 καταστήματα, σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές. Υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ 85 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση το πρωί της Κυριακής (18/10), εκ των οποίων 40 ήταν ανήλικοι.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που συγκέντρωσε περισσότερα από δύο εκατομμύρια προβολές στο Χ ο άνδρας στέκεται σαν «ασπίδα» μπροστά από το κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών του προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω καταστροφές και να εμποδίσει τους διαδηλωτές να εισβάλλουν και να κλέψουν τα προϊόντα του.
Το μαγαζί έχει ήδη υποστεί μερικές υλικές ζημιές, καθώς η τζαμαρία φαίνεται να έχει γίνει θρύψαλα. Κάποια στιγμή ένας διαδηλωτής τον πλησιάζει για να του πει κάτι, ο πωλητής τον ακολουθεί προς τα έξω και μόλις γυρίσει την πλάτη του ο κουκουλοφόρος τον κλωτσάει στην πλάτη με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.
Asaltan una tienda de Micromania en Niza y agreden al dueño por intentar defenderla: https://t.co/kD8OgE2hWr— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 17, 2026
Στη συνέχεια άλλοι διαδηλωτές του πετάνε αντικείμενα, αλλά εκείνος σηκώνεται. Κάποιοι περαστικοί προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και στέκονται δίπλα του.
«Στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω όσα συνέβησαν»«Σε κάποια στιγμή, στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει, αυτό είναι όλο», είπε ο Πιέρ, ο οποίος δυσκολεύεται ακόμα να περιγράψει με λόγια τα γεγονότα του Σαββάτου. «Δεν μπορώ ακόμη να συνειδητοποιήσω πλήρως όσα συνέβησαν. Ίσως καταφέρω να τα επεξεργαστώ λίγο αργότερα, όταν θα έχει περάσει όλη αυτή η κατάσταση».
Ο Πιερ αναφέρει ότι δεν είχε πραγματικά χρόνο να εκτιμήσει την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Με την εκ των υστέρων γνώση, παραδέχεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρεμβληθεί. «Νομίζω ότι δεν έπρεπε να το κάνω, εξάλλου. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Μερικά μαύρα πρόβατα».
Ο Πιερ δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν πρόλαβε να αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου και εκ των υστέρων, παραδέχεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρεμβληθεί. «Νομίζω ότι τελικά δεν έπρεπε να το κάνω. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα».
Από τότε που κυκλοφόρησαν τα βίντεο στο διαδίκτυο, ο Πιερ λαμβάνει δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης. Αντιμετωπίζει με ευγνωμοσύνη αυτό το κύμα αλληλεγγύης, θέλοντας παράλληλα να τονίσει ότι τα επεισόδια βίας δεν πρέπει να επισκιάσουν την υπόλοιπη πορεία της συγκέντρωσης. «Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους τους να μου εκφράζουν τη στήριξή τους, να στηρίζουν όλους τους καταστηματάρχες, όλους».
Ωστόσο, ο πωλητής ξεκαθάρισε πως «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν μειοψηφία. Στο υπόλοιπο μέρος της πορείας, τα πράγματα κύλησαν σχετικά ομαλά. Υπάρχουν μερικά μαύρα πρόβατα, αλλά δεν αποτελούν την πλειονότητα».
Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το Σάββατο (17/10) λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές συνολικά 15 καταστήματα, σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές. Υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ 85 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση το πρωί της Κυριακής (18/10), εκ των οποίων 40 ήταν ανήλικοι.
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