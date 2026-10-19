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Έφη Σαρρή για Νίκο Καρβέλα: Στα τραγούδια που μου έγραψε πάτησα, ό,τι έχω κάνει είναι αυτά τα κομμάτια
Έφη Σαρρή για Νίκο Καρβέλα: Στα τραγούδια που μου έγραψε πάτησα, ό,τι έχω κάνει είναι αυτά τα κομμάτια
Είμαι πολύ ευγνώμων, πρόσθεσε η τραγουδίστρια για τον συνθέτη
Την ευγνωμοσύνη της στον Νίκο Καρβέλα εξέφρασε η Έφη Σαρρή, δηλώνοντας πως ό,τι πέτυχε το οφείλει στα τραγούδια που της έγραψε εκείνος. Η τραγουδίστρια αναγνώρισε ότι οι δύο δίσκοι, με την υπογραφή του συνθέτη, αποτέλεσαν τη βάση της καριέρας του, ενώ σημαντική στην επιτυχία τους, όπως είπε, υπήρξε και η συμβολή της Άννας Βίσση.
«Σ’ αυτά τα τραγούδια πάτησα και ό,τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι, είναι αυτά τα τραγούδια. Έχω κάνει και άλλους δίσκους, αλλά αυτοί οι δύο σηκώσανε έναν άνθρωπο στα χέρια τους. Οπότε τι να πω. Είμαι πολύ ευγνώμων. Καλά και στη Βίσση βέβαια, γιατί και αυτή έβαλε το χεράκι της για να γίνει αυτό», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
Κάνοντας το δικό της σχόλιο για την κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, η τραγουδίστρια τόνισε ότι θα ήθελε να δει συμφιλιωμένο αυτό το «αχτύπητο δίδυμο», όπως τους χαρακτήρισε. «Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αχτύπητο δίδυμο και ως έτσι τους ξέρω, ως έτσι τους θέλω. Το πιο σοβαρό πλάνο και το πιο ωραίο θα ήταν να τα ξαναβρούν. Νομίζω είναι ένα θέμα του δημιουργού το τι θα κάνει με τα τραγούδια του. Τελευταία δεν έχω μιλήσει μαζί του. Επίσης ξέρω ότι είναι ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Ίσως να μην το τραβήξει μέχρι τα άκρα», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έφη Σαρρή περιέγραψε μια δυσάρεστη εμπειρία που είχε με θαυμαστή της. «Ήταν έτσι ένα λίγο θρίλερ. Ένα νέο αγόρι βρήκε έναν τρόπο και μπήκε μέσα στο καμαρίνι και μου είπε ότι δεν είσαι εσύ η Έφη Σαρρή, είμαι εγώ. Και εκεί λίγο φοβήθηκα ας πούμε, γιατί ήμουν μόνη μου στο καμαρίνι. Είχε έρθει με ένα άλμπουμ τεράστιο, με φωτογραφίες του που ήταν ντυμένος ο ίδιος. Πέρασα πολύ άσχημα. Μου έστελνε συνέχεια γράμματα, συνέχεια φωτογραφίες ότι συνεχίζω να είμαι εγώ εσύ και εσύ εγώ και έχεις μπερδευτεί και δεν είσαι εσύ», περιέγραψε.
Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι τον πιο σκληρό ανταγωνισμό τον είχε δεχτεί από άντρα και όχι από γυναίκα συνάδελφό της. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Ο πιο πολύς ανταγωνισμός προς εμένα ήταν από έναν συγκεκριμένο άντρα που έτυχε να δουλέψω μαζί του πάρα πολλές φορές. Ήταν αυτός που είχε φέρει στα βραδινά σχήματα τους άντρες και πάντοτε εκτόπιζε τις γυναίκες και νομίζω ότι έφαγα ένα είδος μπούλινγκ. Κανένα θέμα δεν είχα με καμία γυναίκα ποτέ».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Σ’ αυτά τα τραγούδια πάτησα και ό,τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι, είναι αυτά τα τραγούδια. Έχω κάνει και άλλους δίσκους, αλλά αυτοί οι δύο σηκώσανε έναν άνθρωπο στα χέρια τους. Οπότε τι να πω. Είμαι πολύ ευγνώμων. Καλά και στη Βίσση βέβαια, γιατί και αυτή έβαλε το χεράκι της για να γίνει αυτό», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
Κάνοντας το δικό της σχόλιο για την κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, η τραγουδίστρια τόνισε ότι θα ήθελε να δει συμφιλιωμένο αυτό το «αχτύπητο δίδυμο», όπως τους χαρακτήρισε. «Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αχτύπητο δίδυμο και ως έτσι τους ξέρω, ως έτσι τους θέλω. Το πιο σοβαρό πλάνο και το πιο ωραίο θα ήταν να τα ξαναβρούν. Νομίζω είναι ένα θέμα του δημιουργού το τι θα κάνει με τα τραγούδια του. Τελευταία δεν έχω μιλήσει μαζί του. Επίσης ξέρω ότι είναι ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Ίσως να μην το τραβήξει μέχρι τα άκρα», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έφη Σαρρή περιέγραψε μια δυσάρεστη εμπειρία που είχε με θαυμαστή της. «Ήταν έτσι ένα λίγο θρίλερ. Ένα νέο αγόρι βρήκε έναν τρόπο και μπήκε μέσα στο καμαρίνι και μου είπε ότι δεν είσαι εσύ η Έφη Σαρρή, είμαι εγώ. Και εκεί λίγο φοβήθηκα ας πούμε, γιατί ήμουν μόνη μου στο καμαρίνι. Είχε έρθει με ένα άλμπουμ τεράστιο, με φωτογραφίες του που ήταν ντυμένος ο ίδιος. Πέρασα πολύ άσχημα. Μου έστελνε συνέχεια γράμματα, συνέχεια φωτογραφίες ότι συνεχίζω να είμαι εγώ εσύ και εσύ εγώ και έχεις μπερδευτεί και δεν είσαι εσύ», περιέγραψε.
Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι τον πιο σκληρό ανταγωνισμό τον είχε δεχτεί από άντρα και όχι από γυναίκα συνάδελφό της. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Ο πιο πολύς ανταγωνισμός προς εμένα ήταν από έναν συγκεκριμένο άντρα που έτυχε να δουλέψω μαζί του πάρα πολλές φορές. Ήταν αυτός που είχε φέρει στα βραδινά σχήματα τους άντρες και πάντοτε εκτόπιζε τις γυναίκες και νομίζω ότι έφαγα ένα είδος μπούλινγκ. Κανένα θέμα δεν είχα με καμία γυναίκα ποτέ».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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