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Σκηνές από φοιτητές και συγκεντρώσεις μαθητών από το ΚΚΕ σήμερα και αύριο στην Αθήνα - Δημογλίδου: Ίσως κάποιοι να θελήσουν να μιμηθούν καταστάσεις όπως στη Γαλλία
ΕΛΛΑΔΑ
Μαθητές Φοιτητές Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Κωνσταντία Δημογλίδου Ελληνική Αστυνομία

Σκηνές από φοιτητές και συγκεντρώσεις μαθητών από το ΚΚΕ σήμερα και αύριο στην Αθήνα - Δημογλίδου: Ίσως κάποιοι να θελήσουν να μιμηθούν καταστάσεις όπως στη Γαλλία

Στις 6 το απόγευμα σήμερα η «κατασκήνωση» διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα - Στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης η πορεία των μαθητών

Σκηνές από φοιτητές και συγκεντρώσεις μαθητών από το ΚΚΕ σήμερα και αύριο στην Αθήνα - Δημογλίδου: Ίσως κάποιοι να θελήσουν να μιμηθούν καταστάσεις όπως στη Γαλλία
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Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας προγραμματίζουν για σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, φοιτητές και μαθητές με την ΕΛΑΣ να ετοιμάζεται «ακόμα και για τα χειρότερα» όπως είπε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Την αρχή κάνουν σήμερα στις 6 το απόγευμα φοιτητικοί σύλλογοι που καλούν σε συγκέντρωση και σε νέα κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος καταγγέλλοντας το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης .

Τη σκυτάλη παίρνουν την Τετάρτη μαθητές μετά από κάλεσμα του mathites.gr της ιστοσελίδας που συνδέεται με τη δράση και τις πρωτοβουλίες της ΚΝΕ και του ΚΚΕ για συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και πορεία προς το Σύνταγμα, με σύνθημα «από την Ελλάδα μέχρι την Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία».

Δημογλίδου: Ίσως κάποιοι θέλουν να μιμηθούν καταστάσεις όπως αυτές της Γαλλίας


«Σε κάθε τέτοιου είδους συγκέντρωση προετοιμαζόμαστε ακόμα και για το χειρότερα ότι μπορεί να βρεθούν ομάδες ατόμων που θα θελήσουν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις και να δημιουργήσουν προβλήματα στους διαδηλωτές και την αστυνομία» δήλωσε σήμερα το πρωί η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.



Σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε ότι «δεν θα επιτραπεί να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή». «Πάντα μας ανησυχεί να μην υπάρξει κίνδυνος για τους πολίτες και τη σωματική ακεραιότητά τους όπως και των συναδέλφων μας. Γι' αυτό και θα βρίσκεται η αστυνομία εκεί» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου σημειώνοντας ότι «ίσως κάποιοι θέλουν να μιμηθούν καταστάσεις όπως αυτές της Γαλλίας».

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Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «υπάρχει σχέδιο οπουδήποτε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα» προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει ανησυχία ότι υπάρχουν μετακινήσεις ταραξιών από το εξωτερικό».

Αύριο το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο,  σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η ΕΛ.ΑΣ. 

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές αρχές ενόψει της αυριανής (21.10.2026) πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα, Τρίτη, στις 18:00, με συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές, όπως είχε συμβεί και τις προηγούμενες ημέρες. Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη για τις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Πάτρα για τις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου.

Την ίδια ημέρα έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, με τη συμμετοχή και της ΟΛΜΕ, που καλεί σε στάση εργασίας.
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