Κυρανάκης: Η Αριστερά υποκινεί τα επεισόδια, το ΚΚΕ πάει στα σχολεία και κάνει στράτευση μαθητών

Ο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κατηγόρησε κόμματα της Αριστεράς ότι επιδιώκουν την ένταση και υποστήριξε ότι το ΚΚΕ προσεγγίζει ανήλικους μαθητές, παρακάμπτοντας εκπαιδευτικούς και γονείς