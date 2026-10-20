Γραμμή 4: Τι είδε ο Βρετανός «γκουρού» των σηράγγων στην Κυψέλη, σε ένα μήνα η κρίσιμη έκθεση για τον μετροπόντικα

«Δεν του φάνηκε καινοφανές»

Στο μικροσκόπιο οι αιτίες των καθιζήσεων

Εν αναμονή του πορίσματος

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη αντίδραση του Βρετανού εμπειρογνώμονα σε όσα είδε και άκουσε κατά την επίσκεψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν παρόντες στην αυτοψία, ο λόρδος Μέιρ δεν έδειξε να αιφνιδιάζεται από το φαινόμενο., είναι η χαρακτηριστική φράση που μεταφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, δίνοντας την εικόνα ενός τεχνικού συμβάντος με χαρακτηριστικά που δεν είναι άγνωστα σε έναν επιστήμονα με μεγάλη εμπειρία σε έργα σηράγγων.Η πρώτη αυτή εντύπωση, πάντως, δεν προδικάζει τα συμπεράσματα της τεχνικής έκθεσης, τα οποία θα προκύψουν μετά την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων. Μαζί με την αποτίμηση των αιτιών, η έκθεση αναμένεται να προσδιορίζει την τεχνική λύση για την ασφαλή επανεκκίνηση και συνέχιση της διάνοιξης, καθώς και το κόστος που αυτή συνεπάγεται για το έργο.Στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρίσκονται πλέον δύο βασικά ζητήματα: τι ακριβώς οδήγησε στις καθιζήσεις και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας.Οι μέχρι σήμερα τεχνικές διερευνήσεις έχουν εστιάσει σε σημεία της διαδρομής όπου το έδαφος εμφάνισε αυξημένη διαπερατότητα, με αποτέλεσμα η πίεση εξισορρόπησης στο μέτωπο του TBM να μην επαρκεί και να προκαλούνται μετακινήσεις του εδάφους που έφτασαν μέχρι την επιφάνεια.Η ανεξάρτητη αξιολόγηση καλείται να εξετάσει συνολικά τα δεδομένα λειτουργίας του μηχανήματος, τα γεωτεχνικά στοιχεία και τις μετρήσεις που έχουν συγκεντρωθεί και να καταλήξει στα μέτρα που απαιτούνται για την ασφαλή συνέχιση του έργου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επίδραση της διάνοιξης στα κτίρια που βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη ζώνη διέλευσης του TBM και στις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επανεκκίνησή του.Στη διαδικασία της διερεύνησης και της αξιολόγησης της μεθοδολογίας για το restart του έργου, συμμετέχει και ο καθηγητής του ΕΜΠΜέχρι σήμερα έχουν τεθεί υπό παρακολούθησηστη ζώνη επιρροής, έχουν ελεγχθεί 35 και σε 20 έχουν καταγραφεί βλάβες, χωρίς κάποιο να έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο προς χρήση. Από αυτά για 14 κτίρια έχουν παραδοθεί ήδη στην ελληνικό μετρό ενδιάμεσες εκθέσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, η σκυτάλη επιστρέφει στην Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα του Βρετανού «γκουρού» των σηράγγων θα παραδοθεί στην εταιρεία, η οποία θα το αξιολογήσει σε συνεργασία με τον ανάδοχο, προκειμένου να καθοριστούν οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας που θα απαιτηθούν για το επόμενο βήμα του έργου.