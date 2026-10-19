Κυβερνητικές πηγές απαντούν στον Καράογλου μέσω... ΠΑΣΟΚ: Έχουμε αποκλείσει συγκυβέρνηση με ακροδεξιά και λαϊκιστές, μοναδικός στόχος η αυτοδυναμία
Κυβερνητικές πηγές απαντούν στον Καράογλου μέσω... ΠΑΣΟΚ: Έχουμε αποκλείσει συγκυβέρνηση με ακροδεξιά και λαϊκιστές, μοναδικός στόχος η αυτοδυναμία
«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού» αναφέρουν
Στην αντεπίθεση περνά η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρου Καράογλου για το ενδεχόμενο αναζήτησης κυβερνητικών συμμάχων σε περίπτωση που το κόμμα δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία.
Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί «κρυφής ατζέντας» για συγκυβέρνηση με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποκλείσει κατηγορηματικά τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ στρέφουν τα πυρά τους στη Χαριλάου Τρικούπη για τη στάση της απέναντι στις μετεκλογικές συνεργασίες. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.
«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού», αναφέρουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν:
«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν ”κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι ”μεταγραφές” στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ».
Και υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές: «Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας».
Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
«Αντί το Μέγαρο Μαξίμου να γράφει κατεβατά για να μας πείσει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πήχη στο 25%, ας αρχίσει μια εκστρατεία πειθούς στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
Απαντώντας σε όσα ανέφεραν οι κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε επίσης: «Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Σίγουρα όχι οι βουλευτές τους, όπως ο κ. Καράογλου. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή έρχεται».
Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί «κρυφής ατζέντας» για συγκυβέρνηση με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποκλείσει κατηγορηματικά τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ στρέφουν τα πυρά τους στη Χαριλάου Τρικούπη για τη στάση της απέναντι στις μετεκλογικές συνεργασίες. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.
«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού», αναφέρουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν:
«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν ”κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι ”μεταγραφές” στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ».
Και υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές: «Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας».
Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
«Αντί το Μέγαρο Μαξίμου να γράφει κατεβατά για να μας πείσει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πήχη στο 25%, ας αρχίσει μια εκστρατεία πειθούς στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
Απαντώντας σε όσα ανέφεραν οι κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε επίσης: «Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Σίγουρα όχι οι βουλευτές τους, όπως ο κ. Καράογλου. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή έρχεται».
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