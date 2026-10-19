Κυβερνητικές πηγές απαντούν στον Καράογλου μέσω... ΠΑΣΟΚ: Έχουμε αποκλείσει συγκυβέρνηση με ακροδεξιά και λαϊκιστές, μοναδικός στόχος η αυτοδυναμία

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού» αναφέρουν