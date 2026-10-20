Μου έλεγε να «μην είμαι ξενέρωτη» ενώ με εξανάγκαζε σε στοματικό σεξ: Σοκάρει η κατάθεση γυναίκας στη δίκη του Ράσελ Μπραντ

Η πρώην εργαζόμενη του MTV υποστήριξε ότι ο ηθοποιός και κωμικός τής επιτέθηκε μέσα σε ένα λεπτό από τη γνωριμία τους - «Του έλεγα ότι δεν θέλω, αλλά δεν με άφηνε», κατέθεσε - Ο 51χρονος αρνείται και τις επτά κατηγορίες που αντιμετωπίζει