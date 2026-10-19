Ο Σαμαράς ζητάει μειώσεις έμμεσων φόρων σε καύσιμα και εστίαση: «Τα έκανα στα Μνημόνια, σας λέω μπορούν να γίνουν»

Φυσικά μπορούμε να έχουμε, και σημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού. Δεν μιλάω όμως μόνο για μειώσεις στην ενέργεια.Μπορούμε μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη. Για παράδειγμα, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%.Όσο το είχαμε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Και μείωση μια σειράς προϊόντων από το 24% στο 13%. Όπως, για παράδειγμα, να πάει στο 13% η Εστίαση! Ένας κλάδος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που μπαίνει και στο τουριστικό πακέτο. Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην Κυβέρνηση.Και τότε είχαμε Μνημόνια - που τώρα δεν έχουμε...Τότε είχαμε ελλείμματα - ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα!Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες.Και μπορούν να γίνουν ξανά.