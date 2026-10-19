Ο Σαμαράς ζητάει μειώσεις έμμεσων φόρων σε καύσιμα και εστίαση: «Τα έκανα στα Μνημόνια, σας λέω μπορούν να γίνουν»
Ο Σαμαράς ζητάει μειώσεις έμμεσων φόρων σε καύσιμα και εστίαση: «Τα έκανα στα Μνημόνια, σας λέω μπορούν να γίνουν»
Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι παρά την διαφωνία της τρόικας είχε μειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση και παρ' όλα αυτά, τα έσοδα αυξήθηκαν
Σε μια νέα παρέμβαση προχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, μετά την τοποθέτησή που έκανε στον χαιρετισμό του στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή του κοινωνικού φιλελευθερισμού, που όπως λέει «απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων».
Αυτή τη φορά, ο Μεσσήνιος πολιτικός αποδίδει την ακρίβεια και στην κυβερνητική πολιτική, λέγοντας ότι σκοπίμως η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό, ώστε «να φτιάχνει υπερπλεονάσματα και να μειώνει τεχνητά το χρέος» και προτείνει μέτρα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι διαθέτει αυτή την εμπειρία, αφού το έχει κάνει κι «επί εποχής Τρόικας» στην Ελλάδα, χωρίς να μειωθούν τα δημόσια έσοδα.
Μιλώντας για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Σαμαράς δηλώνει πώς αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας έχει τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη.
«Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε "πετρέλαιο" - πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο», λέει και τονίζει ότι αυτή τη στιγμή ο Ειδικός Φόρος Καταναλώσης στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι ο διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Για τις τιμές στο ρεύμα, ο Αντώνης Σαμαράς προτείνει τη μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%. «Φυσικά μπορούμε να έχουμε, και σημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού. Δεν μιλάω όμως μόνο για μειώσεις στην ενέργεια», δηλώνει και προσθέτει ότι είναι εφικτή μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη, ενώ για την εστίαση προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε 13%.
«Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες», λέει χαρακτηριστικά ο Μεσσήνιος πολιτικός.
Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά
Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. Η διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη, κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό. Γιατί; Γιατί έτσι και φτιάχνει υπερπλεονάσματα αλλά και μειώνει τεχνητά το χρέος.
Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στον οποίο εγώ πιστεύω, απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Κι αυτή είναι ουσιαστική πολιτική διαφορά.
Και πώς μπορούν να ανακουφιστούν άμεσα, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις; Πρώτα-πρώτα, σήμερα έχουμε ενεργειακή ακρίβεια.
Και φορολογική ακρίβεια! Και μπορούμε να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους. Στα καύσιμα – και όχι μόνο! Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε «πετρέλαιο» - πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στα καύσιμα. Εμείς σήμερα έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη! Πάρτε τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Το κατώτατο όριο Ειδικού φόρου της Ευρώπης είναι 36 λεπτά. Εμείς το έχουμε στα 70 λεπτά – σχεδόν διπλό! Έχουμε μεγάλα περιθώρια να το κατεβάσουμε πολύ.
Πάρτε το ΦΠΑ. Το ελάχιστο όριο είναι 15% στα καύσιμα. Εμείς το έχουμε στα 24%. Αντίστοιχα και στο ντίζελ. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα περιθώρια να κατεβάσουμε το φόρο στα καύσιμα, εντός των ευρωπαϊκών ορίων. Και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο.
Αυτή τη φορά, ο Μεσσήνιος πολιτικός αποδίδει την ακρίβεια και στην κυβερνητική πολιτική, λέγοντας ότι σκοπίμως η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό, ώστε «να φτιάχνει υπερπλεονάσματα και να μειώνει τεχνητά το χρέος» και προτείνει μέτρα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι διαθέτει αυτή την εμπειρία, αφού το έχει κάνει κι «επί εποχής Τρόικας» στην Ελλάδα, χωρίς να μειωθούν τα δημόσια έσοδα.
Μιλώντας για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Σαμαράς δηλώνει πώς αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας έχει τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη.
«Να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι στα καύσιμα»
«Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε "πετρέλαιο" - πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο», λέει και τονίζει ότι αυτή τη στιγμή ο Ειδικός Φόρος Καταναλώσης στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι ο διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Για τις τιμές στο ρεύμα, ο Αντώνης Σαμαράς προτείνει τη μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%. «Φυσικά μπορούμε να έχουμε, και σημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού. Δεν μιλάω όμως μόνο για μειώσεις στην ενέργεια», δηλώνει και προσθέτει ότι είναι εφικτή μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη, ενώ για την εστίαση προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε 13%.
«Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες», λέει χαρακτηριστικά ο Μεσσήνιος πολιτικός.
Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά
Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. Η διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη, κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό. Γιατί; Γιατί έτσι και φτιάχνει υπερπλεονάσματα αλλά και μειώνει τεχνητά το χρέος.
Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στον οποίο εγώ πιστεύω, απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Κι αυτή είναι ουσιαστική πολιτική διαφορά.
Και πώς μπορούν να ανακουφιστούν άμεσα, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις; Πρώτα-πρώτα, σήμερα έχουμε ενεργειακή ακρίβεια.
Και φορολογική ακρίβεια! Και μπορούμε να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους. Στα καύσιμα – και όχι μόνο! Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε «πετρέλαιο» - πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στα καύσιμα. Εμείς σήμερα έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη! Πάρτε τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Το κατώτατο όριο Ειδικού φόρου της Ευρώπης είναι 36 λεπτά. Εμείς το έχουμε στα 70 λεπτά – σχεδόν διπλό! Έχουμε μεγάλα περιθώρια να το κατεβάσουμε πολύ.
Πάρτε το ΦΠΑ. Το ελάχιστο όριο είναι 15% στα καύσιμα. Εμείς το έχουμε στα 24%. Αντίστοιχα και στο ντίζελ. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα περιθώρια να κατεβάσουμε το φόρο στα καύσιμα, εντός των ευρωπαϊκών ορίων. Και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο.
Φυσικά μπορούμε να έχουμε, και σημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού. Δεν μιλάω όμως μόνο για μειώσεις στην ενέργεια.
Μπορούμε μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη. Για παράδειγμα, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%.
Όσο το είχαμε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Και μείωση μια σειράς προϊόντων από το 24% στο 13%. Όπως, για παράδειγμα, να πάει στο 13% η Εστίαση! Ένας κλάδος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που μπαίνει και στο τουριστικό πακέτο. Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην Κυβέρνηση.
Και τότε είχαμε Μνημόνια - που τώρα δεν έχουμε...
Τότε είχαμε ελλείμματα - ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα!
Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες.
Και μπορούν να γίνουν ξανά.
Μπορούμε μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη. Για παράδειγμα, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%.
Όσο το είχαμε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Και μείωση μια σειράς προϊόντων από το 24% στο 13%. Όπως, για παράδειγμα, να πάει στο 13% η Εστίαση! Ένας κλάδος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που μπαίνει και στο τουριστικό πακέτο. Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην Κυβέρνηση.
Και τότε είχαμε Μνημόνια - που τώρα δεν έχουμε...
Τότε είχαμε ελλείμματα - ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα!
Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες.
Και μπορούν να γίνουν ξανά.
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