Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας στέλνει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για να καταστείλει τις ταραχές
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Στρατός Τζόρτζια Μελόνι Ταραχές Επεισόδια Μιλάνο

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας στέλνει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για να καταστείλει τις ταραχές

Η επίσημη έγκριση του μέτρου αναμένεται κατά την αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας στέλνει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για να καταστείλει τις ταραχές
124 ΣΧΟΛΙΑ
Την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προβλέπει η απόφαση του υπουργού Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοθετικό διάταγμα που αναμένεται να εγκριθεί αύριο από το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Όπως αναφέρει η Corrieredelasera.it, η σχετική πρωτοβουλία βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξελίξεων, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και ηγέτη της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, να εκφράζει ήδη δημόσια την ικανοποίησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλβίνι χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «νίκη της Λέγκας», ενώ σε σχόλιό του έγραψε «από τα λόγια, στα έργα».

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση του μέτρου αναμένεται κατά την αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.


Έκτακτη σύσκεψη υπό την προεδρία της Μελόνι

Είχε προηγηθεί έκτακτη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου με κύριο αντικείμενο τη δημόσια τάξη, της οποίας προήδρευσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, όπου και αποφασίστηκε να εγκριθεί άμεσα νέο νομοθετικό διάταγμα.

Στα κύρια σημεία του, σύμφωνα με την Corriere Della Sera, θα περιλαμβάνεται η επέκταση της λεγόμενης προληπτικής προσαγωγής και σε νέους που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί, νέα μέτρα κατά των συμμοριών ανηλίκων, η απαγόρευση συνάθροισης για όποιον ευθύνεται για πρόκληση καταστροφών και λεηλασιών, όπως και η αύξηση του αριθμού ανδρών και γυναικών του ιταλικού στρατού οι οποίοι, στο Μιλάνο, εγγυώνται την ασφάλεια με την επιχείρηση «ασφαλείς δρόμοι».
124 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης