Μητσοτάκης: Στήριξη των νοικοκυριών χωρίς δημοσιονομικές υπερβάσεις - Δεν σηκώνει το γάντι του Σαμαρά το Μαξίμου
Μητσοτάκης: Στήριξη των νοικοκυριών χωρίς δημοσιονομικές υπερβάσεις - Δεν σηκώνει το γάντι του Σαμαρά το Μαξίμου
Ο Μητσοτάκης έδωσε από το Λαύριο το στίγμα: εφεδρείες στήριξης υπάρχουν, όμως η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα
«Σε μία εποχή όπου όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει, αν μη τι άλλο, τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, ώστε να περάσουμε αυτόν τον χειμώνα όσο το δυνατόν καλύτερα, με όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες». Με αυτή τη φράση χθες από το Λαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να δώσει το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης: εφεδρείες στήριξης υπάρχουν ενόψει του δύσκολου χειμώνα που προδιαγράφεται, καθώς η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δοκιμάζονται και δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης.
Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, κάνει και άλλη μια καταλυτική επισήμανση: η κυβέρνηση δεν θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα και δεν θα διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα που είναι εξαιρετικά κρίσιμη σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στην αγορά ομολόγων, όπως φαίνεται στην περίπτωση της Γαλλίας και αρκετών άλλων χωρών της Ευρωζώνης.
Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να μπορεί να αξιοποιήσει χρήματα που έχει στα ταμεία από την υπεραπόδοση της οικονομίας και των φόρων, πλην όμως δεσμεύεται από τις οροφές δαπανών και το Σύμφωνο Σταθερότητας που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, με συγκεκριμένους κανόνες για τον δημοσιονομικό χώρο. Εξ ου και η κυβέρνηση δίνει αυτή την περίοδο τη μάχη να επιτραπεί η χρήση μέρους των χρημάτων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, προκειμένου να στηριχθούν οι καταναλωτές απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια που θα επιταθεί όσο μπαίνουμε στον χειμώνα.
«Όταν η αντιπολίτευση προτείνει μέτρα πέραν των οροφών δαπανών κοντά στις οποίες έχουμε φτάσει και εμείς τους απαντούμε "ωραία τα λέτε, αλλά πώς γίνεται να πάρουμε επιπλέον μέτρα ενώ έχουμε φτάσει κοντά στις οροφές δαπανών, ενώ υπάρχουν ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες;" δεν παίρνουμε απάντηση», επεσήμανε σε αυτή την κατεύθυνση χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Και στον επόμενο τόνο, τη σκυτάλη θα πάρει ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνεδρίαση του Εurogroup που έπεται.
Το πιο ενδιαφέρον πολιτικά, όμως, είναι ότι ο κ. Σαμαράς περιέγραψε δύο πολιτικούς πόλους: την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως νεοφιλελεύθερη που σωρεύει υπερπλεόνασμα και δεν το διαθέτει στην κοινωνία και τον ίδιον ως γνήσιο εκφραστή του «κοινωνικού φιλελευθερισμού» που είναι η ιδεολογική μήτρα της ΝΔ. Κοινώς ο ίδιος, ως εκφραστής της »γνήσιας» ΝΔ, απέναντι στη «μεταλλαγμένη» ΝΔ του κ. Μητσοτάκη.
Ο κ. Σαμαράς περιέγραψε την ακρίβεια ως πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις, αν και δεν περιέγραψε ποιο θα ήταν το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που πρότεινε. Υπογράμμισε, πάντως, ότι πρόκειται για μέτρα που στο παρελθόν έχουν υλοποιηθεί και ειδικά επί των ημερών του στην πρωθυπουργία. «Και τότε είχαμε Μνημόνια - που τώρα δεν έχουμε. Τότε είχαμε ελλείμματα - ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα! Και τότε η Τρόίκα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολυ χειροτερες συνθηκες. Και μπορούν να γίνουν ξανά» υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς.
Η κυβέρνηση, πάντως, επιλέγει να μην σηκώνει το γάντι που πετάει ο κ. Σαμαράς, προκειμένου να μην ενθαρρύνει έναν νέο γύρο δημόσιας αντιπαράθεσης, όπως συνέβη μετά τη ΔΕΘ. Εξ ου και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τους μικρομεσαίους, τα φυσικά πρόσωπα και τους επιχειρηματίες, επισημαίνοντας ότι «δεν είμαι εδώ για να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Σαμαρά, είμαι εδώ για να παρουσιάσω τα πεπραγμένα μας».
Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, κάνει και άλλη μια καταλυτική επισήμανση: η κυβέρνηση δεν θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα και δεν θα διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα που είναι εξαιρετικά κρίσιμη σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στην αγορά ομολόγων, όπως φαίνεται στην περίπτωση της Γαλλίας και αρκετών άλλων χωρών της Ευρωζώνης.
Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να μπορεί να αξιοποιήσει χρήματα που έχει στα ταμεία από την υπεραπόδοση της οικονομίας και των φόρων, πλην όμως δεσμεύεται από τις οροφές δαπανών και το Σύμφωνο Σταθερότητας που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, με συγκεκριμένους κανόνες για τον δημοσιονομικό χώρο. Εξ ου και η κυβέρνηση δίνει αυτή την περίοδο τη μάχη να επιτραπεί η χρήση μέρους των χρημάτων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, προκειμένου να στηριχθούν οι καταναλωτές απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια που θα επιταθεί όσο μπαίνουμε στον χειμώνα.
«Όταν η αντιπολίτευση προτείνει μέτρα πέραν των οροφών δαπανών κοντά στις οποίες έχουμε φτάσει και εμείς τους απαντούμε "ωραία τα λέτε, αλλά πώς γίνεται να πάρουμε επιπλέον μέτρα ενώ έχουμε φτάσει κοντά στις οροφές δαπανών, ενώ υπάρχουν ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες;" δεν παίρνουμε απάντηση», επεσήμανε σε αυτή την κατεύθυνση χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Και στον επόμενο τόνο, τη σκυτάλη θα πάρει ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνεδρίαση του Εurogroup που έπεται.
Η πλατφόρμα ΣαμαράΠάντως, η κυβέρνηση δέχεται πλέον την πλαγιοκόπηση του Αντώνη Σαμαρά και επί του οικονομικού πεδίου. Ο πρώην πρωθυπουργός, μετά την παρέμβαση σε συνέδριο επαγγελματιών την Κυριακή, πέρασε χθες από τον γραπτό λόγο στο τηλεοπτικό μήνυμα σε green box, περιγράφοντας μια σειρά μειώσεων στους έμμεσους φόρους που θα μπορούσαν να γίνουν: μείωση στον ΕΦΚ και στον ΦΠΑ στη βενζίνη, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%, μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% κ.ο.κ.
Το πιο ενδιαφέρον πολιτικά, όμως, είναι ότι ο κ. Σαμαράς περιέγραψε δύο πολιτικούς πόλους: την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως νεοφιλελεύθερη που σωρεύει υπερπλεόνασμα και δεν το διαθέτει στην κοινωνία και τον ίδιον ως γνήσιο εκφραστή του «κοινωνικού φιλελευθερισμού» που είναι η ιδεολογική μήτρα της ΝΔ. Κοινώς ο ίδιος, ως εκφραστής της »γνήσιας» ΝΔ, απέναντι στη «μεταλλαγμένη» ΝΔ του κ. Μητσοτάκη.
Ο κ. Σαμαράς περιέγραψε την ακρίβεια ως πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις, αν και δεν περιέγραψε ποιο θα ήταν το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που πρότεινε. Υπογράμμισε, πάντως, ότι πρόκειται για μέτρα που στο παρελθόν έχουν υλοποιηθεί και ειδικά επί των ημερών του στην πρωθυπουργία. «Και τότε είχαμε Μνημόνια - που τώρα δεν έχουμε. Τότε είχαμε ελλείμματα - ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα! Και τότε η Τρόίκα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολυ χειροτερες συνθηκες. Και μπορούν να γίνουν ξανά» υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς.
Η κυβέρνηση, πάντως, επιλέγει να μην σηκώνει το γάντι που πετάει ο κ. Σαμαράς, προκειμένου να μην ενθαρρύνει έναν νέο γύρο δημόσιας αντιπαράθεσης, όπως συνέβη μετά τη ΔΕΘ. Εξ ου και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τους μικρομεσαίους, τα φυσικά πρόσωπα και τους επιχειρηματίες, επισημαίνοντας ότι «δεν είμαι εδώ για να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Σαμαρά, είμαι εδώ για να παρουσιάσω τα πεπραγμένα μας».
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