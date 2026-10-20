Μητσοτάκης: Στήριξη των νοικοκυριών χωρίς δημοσιονομικές υπερβάσεις - Δεν σηκώνει το γάντι του Σαμαρά το Μαξίμου

Ο Μητσοτάκης έδωσε από το Λαύριο το στίγμα: εφεδρείες στήριξης υπάρχουν, όμως η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα