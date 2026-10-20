Χατζηδάκης για δηλώσεις Καράογλου: Δεν υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις για συνεργασία, στόχος μας είναι η αυτοδυναμία

«Έτσι όπως είναι το σκηνικό, τα πράγματα οδηγούνται σε μια λύση που θα περνάει μέσα από την αυτοδυναμία» είπε ο κ. Χατζηδάκης