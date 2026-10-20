Google Cloud: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μετά το ψηφιακό μπλακ άουτ σε Revolut, τράπεζες, NHS και εφαρμογές στην Ευρώπη

Lloyds Bank's online banking is reportedly down for some customers currently. Are you one of them? #lloydsbank #lloydsbankdown https://t.co/pTImIvbjXA — Status Is DOWN (@statusisdown) October 20, 2026

@Keith02 We're aware some customers are having issues with our app and online. We're sorry about this and are working hard to fix it. If you need to you can still call us. We’ll let you know as soon as it’s back to normal. You can find our numbers here: https://t.co/yWa4FuZJAX ^Dhanraj — Halifax (@HalifaxBank) October 20, 2026

Η Lloyds πρόσθεσε ότι έχει ενημερωθεί για αντίστοιχες δυσλειτουργίες και σε άλλους οργανισμούς, τονίζοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.Από την πλευρά της, η Halifax ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εφαρμογή και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή και τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ζητούμε συγγνώμη και εργαζόμαστε εντατικά για την αποκατάστασή τους», ανέφερε. Η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά εφόσον χρειάζονται εξυπηρέτηση, ενώ δεσμεύτηκε να ενημερώσει μόλις επανέλθει η κανονική λειτουργία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος χρόνος πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών, με τις εμπλεκόμενες εταιρείες να συνεχίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των τεχνικών προβλημάτων.Πάντως, η Revolut δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, αφήνοντας ανοιχτό το πότε οι χρήστες θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά κανονική πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.