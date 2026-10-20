Google Cloud: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μετά το ψηφιακό μπλακ άουτ σε Revolut, τράπεζες, NHS και εφαρμογές στην Ευρώπη
H Google, ανέφερε ότι οι διαταραχές οφείλονται σε ένα «συμβάν τροφοδοσίας» που προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε τραπεζικές υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές - Στο Λονδίνο τα σοβαρά προβλήματα
Η Google εκτιμά, με επιφύλαξη, ότι η πλήρης αποκατάσταση των υφιστάμενων υπηρεσιών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 16.00, ώρα Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι, προβλήματα στη λειτουργία της εφαρμογής Revolut αντιμετώπισαν χρήστες, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και να διαχειριστούν τα χρήματά τους.
Κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην εφαρμογή, εμφανιζόταν το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), με την προτροπή να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.
Η δυσλειτουργία προκάλεσε αναστάτωση, καθώς οι χρήστες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαθέσιμα κεφάλαιά τους μέσω της εφαρμογής, χωρίς αρχικά να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του προβλήματος.
Σύμφωνα με τη σελίδα ενημέρωσης για την κατάσταση των υπηρεσιών της Revolut, οι περισσότερες ήταν είτε εκτός λειτουργίας είτε λειτουργούσαν μερικώς. Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται οι πληρωμές με κάρτες και οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ.
Τι ανέφερε η Revolut
Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Revolut επιβεβαίωσε το πρόβλημα, επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει τους πελάτες της. «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή», ανέφερε η εταιρεία.
Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφηκαν και στη Γερμανία, με την ING Germany να ανακοινώνει ότι οι πελάτες της αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και την εφαρμογή της τράπεζας για κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με την ING, τα προβλήματα οφείλονται σε τεχνική δυσλειτουργία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται με τη διακοπή των υπηρεσιών του Google Cloud.
We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused.— Revolut (@Revolut) October 20, 2026
Σύμφωνα με το Sky News, στη Βρετανία επηρεάστηκαν επίσης υπηρεσίες του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS England) αλλά και πλατφόρμες ενοικίασης ποδηλάτων και ζωντανές μεταδόσεις δικαστικών διαδικασιών.
Προβλήματα σε επιμέρους διαδικτυακές υπηρεσίες αναγνώρισε και η Lloyds Bank, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βασική τραπεζική εφαρμογή της παρέμεινε διαθέσιμη. «Η εφαρμογή μας λειτουργεί και οι πελάτες μπορούν να συνδεθούν κανονικά, αν και γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες σήμερα το πρωί», ανέφερε η τράπεζα.
Από την πλευρά της, η Halifax ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εφαρμογή και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή και τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ζητούμε συγγνώμη και εργαζόμαστε εντατικά για την αποκατάστασή τους», ανέφερε. Η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά εφόσον χρειάζονται εξυπηρέτηση, ενώ δεσμεύτηκε να ενημερώσει μόλις επανέλθει η κανονική λειτουργία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος χρόνος πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών, με τις εμπλεκόμενες εταιρείες να συνεχίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των τεχνικών προβλημάτων.
Lloyds Bank's online banking is reportedly down for some customers currently. Are you one of them? #lloydsbank #lloydsbankdown https://t.co/pTImIvbjXA— Status Is DOWN (@statusisdown) October 20, 2026
Πάντως, η Revolut δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, αφήνοντας ανοιχτό το πότε οι χρήστες θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά κανονική πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.
@Keith02 We're aware some customers are having issues with our app and online. We're sorry about this and are working hard to fix it. If you need to you can still call us. We’ll let you know as soon as it’s back to normal. You can find our numbers here: https://t.co/yWa4FuZJAX ^Dhanraj— Halifax (@HalifaxBank) October 20, 2026
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