Google Cloud: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μετά το ψηφιακό μπλακ άουτ σε Revolut, τράπεζες, NHS και εφαρμογές στην Ευρώπη
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Revolut Εφαρμογή

Google Cloud: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μετά το ψηφιακό μπλακ άουτ σε Revolut, τράπεζες, NHS και εφαρμογές στην Ευρώπη

H Google, ανέφερε ότι οι διαταραχές οφείλονται σε ένα «συμβάν τροφοδοσίας» που προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε τραπεζικές υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές - Στο Λονδίνο τα σοβαρά προβλήματα

Google Cloud: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μετά το ψηφιακό μπλακ άουτ σε Revolut, τράπεζες, NHS και εφαρμογές στην Ευρώπη
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Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών του Google Cloud καταγράφει η εταιρεία, έπειτα από ένα «συμβάν τροφοδοσίας» που προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε τραπεζικές υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές. Όπως τονίζει στην τελευταία ενημέρωση η εταιρεία,  «παρατηρούμε ανάκαμψη των υπηρεσιών και δίνουμε προτεραιότητα στην αποκατάσταση των ήδη ενεργών εργασιών και εφαρμογών».

Η Google εκτιμά, με επιφύλαξη, ότι η πλήρης αποκατάσταση των υφιστάμενων υπηρεσιών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 16.00, ώρα Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι, προβλήματα στη λειτουργία της εφαρμογής Revolut αντιμετώπισαν χρήστες, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και να διαχειριστούν τα χρήματά τους.

Κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην εφαρμογή, εμφανιζόταν το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), με την προτροπή να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Google Cloud: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μετά το ψηφιακό μπλακ άουτ σε Revolut, τράπεζες, NHS και εφαρμογές στην Ευρώπη

Η δυσλειτουργία προκάλεσε αναστάτωση, καθώς οι χρήστες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαθέσιμα κεφάλαιά τους μέσω της εφαρμογής, χωρίς αρχικά να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του προβλήματος.


Τι ανέφερε η Revolut

Σύμφωνα με τη σελίδα ενημέρωσης για την κατάσταση των υπηρεσιών της Revolut, οι περισσότερες ήταν είτε εκτός λειτουργίας είτε λειτουργούσαν μερικώς. Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται οι πληρωμές με κάρτες και οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ.

Κλείσιμο
Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Revolut επιβεβαίωσε το πρόβλημα, επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει τους πελάτες της. «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή», ανέφερε η εταιρεία.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφηκαν και στη Γερμανία, με την ING Germany να ανακοινώνει ότι οι πελάτες της αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και την εφαρμογή της τράπεζας για κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με την ING, τα προβλήματα οφείλονται σε τεχνική δυσλειτουργία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται με τη διακοπή των υπηρεσιών του Google Cloud.

Σύμφωνα με το Sky News, στη Βρετανία επηρεάστηκαν επίσης υπηρεσίες του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS England) αλλά και πλατφόρμες ενοικίασης ποδηλάτων και ζωντανές μεταδόσεις δικαστικών διαδικασιών.

Προβλήματα σε επιμέρους διαδικτυακές υπηρεσίες αναγνώρισε και η Lloyds Bank, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βασική τραπεζική εφαρμογή της παρέμεινε διαθέσιμη. «Η εφαρμογή μας λειτουργεί και οι πελάτες μπορούν να συνδεθούν κανονικά, αν και γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες σήμερα το πρωί», ανέφερε η τράπεζα.

Η Lloyds πρόσθεσε ότι έχει ενημερωθεί για αντίστοιχες δυσλειτουργίες και σε άλλους οργανισμούς, τονίζοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Από την πλευρά της, η Halifax ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εφαρμογή και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή και τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ζητούμε συγγνώμη και εργαζόμαστε εντατικά για την αποκατάστασή τους», ανέφερε. Η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά εφόσον χρειάζονται εξυπηρέτηση, ενώ δεσμεύτηκε να ενημερώσει μόλις επανέλθει η κανονική λειτουργία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος χρόνος πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών, με τις εμπλεκόμενες εταιρείες να συνεχίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των τεχνικών προβλημάτων.

Πάντως, η Revolut δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, αφήνοντας ανοιχτό το πότε οι χρήστες θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά κανονική πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.
Google Cloud: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μετά το ψηφιακό μπλακ άουτ σε Revolut, τράπεζες, NHS και εφαρμογές στην Ευρώπη
UPD: 128 ΣΧΟΛΙΑ
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