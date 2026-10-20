Φουρνιέ για Παναθηναϊκό: «Αν η ηγεσία θέλει πόλεμο, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν» – Τι είπε για Ντόρσεϊ και Μπαρτζώκα, δείτε βίντεο

Για Ντόρσεϊ: «Είμαι σίγουρος ότι έχει μετανιώσει»

Η σχέση με τον Μπαρτζώκα: «Είναι πράος άνθρωπος, νοιάζεται για τους παίκτες»

Οι Αγγελόπουλοι, η εμπιστοσύνη και οι συναντήσεις σε Μύκονο και Πάρο

Η ερώτηση του πατέρα του και η εξομολόγηση για την τύχη στην καριέρα του

«Είναι πολύ καλό ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει μεγάλες αντιπαλότητες. Απλά θα ήταν καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ, να υπάρχουν fanbases που όντως δεν συμπαθούν η μία την άλλη, όμως το παραπάνω βήμα είναι το μη απαραίτητο, δηλαδή o χλευασμός από τις ομάδες στα social media, οι μάχες κτλ. Αυτά είναι τα πράγματα που πληγώνουν το προϊόν και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι όμορφο προϊόν.Έχουμε από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στην Ευρώπη, έχουμε παραπάνω από δύο ομάδες. Ήμουν πολύ στεναχωρημένος που στο Super Cup δεν υπήρχαν οπαδοί στις κερκίδες. Θα έπρεπε να ήταν το καλύτερο Super Cup στην Ευρώπη από άποψη ατμόσφαιρας, ποιότητας, μπάσκετ, αλλά επειδή υπάρχει τόση ένταση δεν είχαν κόσμο. Όλοι πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα, να έρθουν πιο κοντά. Δεν λέω να αγαπηθούν, το πρώτο πράγμα είναι να συμφωνήσουν πώς θα βελτιωθούν τα πράγματα για να είναι χρήσιμο για όλους».Αναφερόμενος στην υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και στην αντίδραση του συμπαίκτη του μέσω των social media, ο Φουρνιέ παραδέχθηκε ότι αιφνιδιάστηκε, καθώς δεν περίμενε μια τέτοια κίνηση από τον Αμερικανό γκαρντ.Τόνισε ότι οι διαφωνίες και οι απογοητεύσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται στο εσωτερικό της ομάδας και όχι δημόσια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ντόρσεϊ έχει μετανιώσει για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε.«Ναι μου προκάλεσε έκπληξη. Δεν το είχε κάνει ξανά. Και είμαι σίγουρος ότι ξέρει, πως να παίρνεις βήμα μέσω των social media δεν είναι καλή ιδέα. Ο,τι έχεις να πεις, η απογοήτευσή σου, πρέπει να τη διαχειριστείς εσωτερικά και όχι εξωτερικά. Ολοι κάνουμε λάθη, κανείς δεν είναι τέλειος. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα καταλήξει η υπόθεση, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Ντόρσεϊ έχει μετανιώσει. Η ομάδα θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, χρειαζόμαστε ενότητα, δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να διαταράξει αυτή την ενότητα. Για να είμαστε επιτυχημένοι πρέπει να είμαστε σαν μία σφιγμένη γροθιά για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά, το ξέρει, ελπίζω όλα να γίνουν καλύτερα».Ο Φουρνιέ κλήθηκε να σχολιάσει και τις έντονες αντιδράσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια των αγώνων, εξηγώντας ότι η εικόνα του Έλληνα προπονητή στον πάγκο διαφέρει σημαντικά από τη συμπεριφορά του στην καθημερινότητα της ομάδας.Όπως ανέφερε, ο Μπαρτζώκας είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται πραγματικά για τους παίκτες του, ενώ η ένταση των αγώνων αποτελεί μέρος του τρόπου με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.«Η καθημερινότητα είναι αυτή που καθορίζει τη σχέση και η καθημερινότητα του κόουτς Μπαρτζώκα με τους παίκτες του είναι πολύ διαφορετική από αυτό που βλέπει ο κόσμος στη διάρκεια των αγώνων.Είναι ένας πολύ απλός και πράος άνθρωπος, που νοιάζεται για τους παίκτες του και ενδιαφέρεται πραγματικά γι’ αυτούς.Βέβαια, όταν βρίσκεται στον πάγκο υπάρχει ένταση, αλλά αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους προπονητές. Είναι μέρος του παιχνιδιού και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται γενικότερα οι προπονητές.Αυτό, όμως, δεν αλλάζει τη σχέση που έχει με τους παίκτες του. Έχει μεγάλη φλόγα και πάθος για την ομάδα του, για τον Ολυμπιακό, και αυτό τον κάνει να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο μέσα στο γήπεδο.Δεν έχει, όμως, σχέση με την καθημερινότητα της ομάδας και με τη σχέση του με τους παίκτες. Άλλωστε, ο προπονητής είναι η εξουσία μέσα στην ομάδα και πρέπει, με κάποιον τρόπο, να δίνει το παράδειγμα και να επιβάλλεται».Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο 34χρονος μπασκετμπολίστας στους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, περιγράφοντας τη σχέση που έχει αναπτύξει με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός και συγκρίνοντας την παρουσία τους στην ομάδα με όσα είχε βιώσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA.Εξήγησε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ιδιοκτήτες διατηρούν συνήθως μεγαλύτερη απόσταση από τους παίκτες, ενώ στον Ολυμπιακό οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν ενεργή παρουσία, χωρίς να παρεμβαίνουν στη δουλειά του προπονητή και των στελεχών.Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η επέκταση του συμβολαίου του υπογράφηκε στο σπίτι του Γιώργου Αγγελόπουλου στη Μύκονο, ενώ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η σύζυγός του είχαν επισκεφθεί τον ίδιο σε σπίτι που είχε νοικιάσει στην Πάρο.«Δεν μπορείς καν να συγκρίνεις. Στο NBA δεν έχεις σχέση με τους ιδιοκτήτες. Τους βλέπεις ίσως 1-2 φορές τον χρόνο. Φυσικά επενδύουν στην ομάδα, βάζουν πολλά λεφτά για να κερδίσουν, αλλά είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Έχεις να κάνεις περισσότερο με το management, τον general manager και τον προπονητή. Δεν μπορώ να συγκρίνω πως είναι τα πράγματα σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά στον Ολυμπιακό είναι πολύ συχνά παρόντες. Μερικές φορές θα έρθουν να μας μιλήσουν, θα μας δώσουν κίνητρο, θα προσπαθήσουν να μας εξηγήσουν πώς έχει η κατάσταση. Είναι παρόντες αλλά επίσης απολαμβάνω ότι εμπιστεύονται τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Τον προπονητή, το management, τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους και δίνουν στους παίκτες ελευθερία. Έχω εξαιρετική σχέση μαζί τους. Μου έκαναν τεράστια τιμή καλώντας με στο σπίτι τους, πήγα στο σπίτι του Γιώργου στη Μύκονο για να υπογράψω την επέκταση του συμβολαίου μου.Ο Παναγιώτης και η γυναίκα του έχουν έρθει σε ένα σπίτι που είχα νοικιάσει στην Πάρο το καλοκαίρι, φάγαμε μαζί. Έχουμε χτίσει εμπιστοσύνη νομίζω και είμαι ευγνώμων που παίζω σε μία ομάδα η οποία έχει τόσο σπουδαίους ιδιοκτήτες».Μια ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης ήταν η παρέμβαση του πατέρα του Φουρνιέ, Φρανσουά, ο οποίος θέλησε να μάθει γιατί ο γιος του αποδίδει μέρος της επιτυχημένης επαγγελματικής του πορείας στην τύχη.Ο πατέρας του Γάλλου μπασκετμπολίστα εξέφρασε τη διαφωνία του με αυτή την προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι όσα έχει καταφέρει αποτελούν πρωτίστως αποτέλεσμα της αφοσίωσης, του θάρρους και της σκληρής δουλειάς του.«Υπάρχει μια ερώτηση που σου έχω κάνει ήδη και δεν έχουμε προλάβει να τη συζητήσουμε. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείς αυτό, αλλά σε έχω ακούσει αρκετές φορές να λες ότι ήσουν τυχερός στην καριέρα σου. Δεν συμφωνώ με αυτό. Πιστεύω μάλιστα το αντίθετο. Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν είχες και πολλή τύχη και ότι όλα όσα έχεις πετύχει τα κατάφερες χάρη στην αφοσίωσή σου, στο θάρρος σου και επειδή τα διεκδίκησες με νύχια και με δόντια.Γι’ αυτό θα ήθελα να μου εξηγήσεις γιατί εσύ πιστεύεις ότι είσαι τυχερός. Φιλιά, γιε μου».Ο Φουρνιέ απάντησε αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσπάθειας που κατέβαλε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, εξηγώντας όμως ότι θεωρεί εξίσου καθοριστικές τις ευκαιρίες που συνάντησε, την υποστήριξη της οικογένειάς του, τους προπονητές που τον εμπιστεύτηκαν και το γεγονός ότι η υγεία του τού επέτρεψε να εξελιχθεί.Αναφέρθηκε ακόμη στην πορεία του στο NBA, από το Ντένβερ μέχρι το Ορλάντο, όπου καθιερώθηκε ως βασικός για δέκα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι σε αρκετές κρίσιμες στιγμές βρέθηκε στο σωστό περιβάλλον και είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν.«Καταλαβαίνω γιατί το λέει αυτό ο πατέρας μου. Ο αγωνιστικός μου χαρακτήρας έχει παρεξηγηθεί πολλές φορές στη Γαλλία και έχουν δημιουργηθεί διάφορες εντυπώσεις για τη νοοτροπία μου μέσα στο παρκέ.Προφανώς και έχω δουλέψει πάρα πολύ για να πετύχω όσα έχω πετύχει στην καριέρα μου. Σε αυτό έχει δίκιο ο πατέρας μου.Ήμουν τυχερός γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που με αγαπούσε και με στήριζε. Ήμουν τυχερός γιατί συνάντησα προπονητές που μου έδωσαν την ευκαιρία να εκφραστώ και να δείξω ποιος πραγματικά είμαι. Από την πρώτη στιγμή που άγγιξα μια μπάλα μπάσκετ, το να παίζω μού βγήκε εντελώς φυσικά.Όλα αυτά δημιούργησαν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο είχα τη δυνατότητα να εξελιχθώ. Ήμουν επίσης τυχερός γιατί ήμουν υγιής και μπορούσα να δουλεύω και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.Σκεφτείτε και την πορεία μου στο NBA. Έγινα ντραφτ από το Ντένβερ, στη συνέχεια έφυγα και πήγα στο Ορλάντο. Εκεί βρέθηκα να είμαι βασικός για δέκα χρόνια στο NBA. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο για έναν Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή… για έναν Ευρωπαίο μπασκετμπολίστα.Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την τύχη. Φυσικά και πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Η τύχη δεν πρόκειται να πέσει μόνη της από τον ουρανό. Πρέπει να είσαι έτοιμος να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν.Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές της ζωής και της καριέρας μου τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως έπρεπε. Βρέθηκα στο σωστό μέρος, την κατάλληλη στιγμή, με τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω μου».