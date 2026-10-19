«Και στα δικά μας, όπως στη Γαλλία, είμαστε κοντά» λέει στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ - «Να απομονώσουμε τις φωνές που επενδύουν στο μπάχαλο», απαντούν Μαρινάκης-Γεωργιάδης

«Διαχρονικά, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και νομίζω ότι κάποιοι, όπως φαίνεται από αυτές τις δηλώσεις που ελπίζω να απομονωθούν, συνεχίζουν να επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος





Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν «Μεγάλη αναταραχή θαυμάσια κατάσταση. Καλό είναι να ξυπνάει ο κόσμος, μόνο σε καλό βγαίνουν οι αγώνες, οπότε άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα». Σε ερώτηση αν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα, απάντησε: «Προφανώς και απ' ό,τι μαθαίνω είμαστε κοντά, θα έχουμε μεγάλης κινητοποιήσεις, θα γίνει κάτι αντίστοιχο και εδώ», δήλωσε ο Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος.







Τις δηλώσεις του κ. Λαμπρινίδη- Στάχτου είχε σχολιάσει και ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας









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«Σε καμία περίπτωση δεν επενδύει η κυβέρνηση σε κάτι τέτοιο. Καταρχάς, να διαχωρίσουμε μια ειρηνική διαδήλωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, συνταγματικά κατοχυρωμένη, με το μπάχαλο. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του κ. Λαμπρινίδη – Στάχτου, χωρίς να τον κατονομάσει, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην πρόσκληση συμμετοχής σε μια νόμιμη διαδήλωση και στην έκφραση προσδοκίας για κινητοποιήσεις όπως αυτές που έχουν καταγραφεί στη



«Είναι άλλο πράγμα να καλείς κάποιον, ως κόμμα, να συμμετέχει σε μια διαδήλωση, όπως προβλέπει ο νόμος και είναι άλλο πράγμα να λες, όπως είπε ένα στέλεχος, πρώην επικεφαλής, νομίζω, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ -μου διαφεύγει το όνομά του- και τώρα έχει πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από το ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στο άλλο κόμμα του κυρίου Τσίπρα “και στα δικά μας”, με βάση τις εικόνες που είδαμε στη Γαλλία», σημείωσε.



«Να απομονώσουμε ακραίες φωνές, οι οποίες επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης , με αφορμή τις δηλώσεις του στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για τις κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στελέχους της ΕΛΑΣ, Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος , σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3, με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο σχολίασε για τα βίαια επεισόδια που συγκλονίζουν Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αλβανία, Βέλγιο κ.α:Τις δηλώσεις του κ. Λαμπρινίδη- Στάχτου είχε σχολιάσει και ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι «θέλουν και επιδιώκουν το χάος». «Μην αυταπατάστε θέλουν και επιδιώξουν το χάος διότι μόνον σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν τίποτε άλλο» έγραψε ο υπουργός Υγείας.Από την πλευρά του, ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν η αντιπολίτευση επενδύει σε ενδεχόμενα επεισόδια κατά τις προσεχείς διαδηλώσεις και εάν η κυβέρνηση υιοθετεί τη λογική ενός «εσωτερικού εχθρού» ενόψει των εκλογών, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε το δεύτερο ενδεχόμενο, διαχωρίζοντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας από τις βίαιες κινητοποιήσεις.«Σε καμία περίπτωση δεν επενδύει η κυβέρνηση σε κάτι τέτοιο. Καταρχάς, να διαχωρίσουμε μια ειρηνική διαδήλωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, συνταγματικά κατοχυρωμένη, με το μπάχαλο. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του κ. Λαμπρινίδη – Στάχτου, χωρίς να τον κατονομάσει, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην πρόσκληση συμμετοχής σε μια νόμιμη διαδήλωση και στην έκφραση προσδοκίας για κινητοποιήσεις όπως αυτές που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία «Είναι άλλο πράγμα να καλείς κάποιον, ως κόμμα, να συμμετέχει σε μια διαδήλωση, όπως προβλέπει ο νόμος και είναι άλλο πράγμα να λες, όπως είπε ένα στέλεχος, πρώην επικεφαλής, νομίζω, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ -μου διαφεύγει το όνομά του- και τώρα έχει πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από το ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στο άλλο κόμμα του κυρίου Τσίπρα “και στα δικά μας”, με βάση τις εικόνες που είδαμε στη Γαλλία», σημείωσε.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε μέρος του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου ότι διαχρονικά επενδύει σε καταστάσεις έντασης και επεισοδίων. «Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Διαχρονικά, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και νομίζω ότι κάποιοι, όπως φαίνεται από αυτές τις δηλώσεις που ελπίζω να απομονωθούν, συνεχίζουν να επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος», υπογράμμισε.



Παράλληλα, επικαλέστηκε παλαιότερη δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, αναφέροντας: «Έχει ειπωθεί γλαφυρά από την κυρία Αχτσιόγλου στο παρελθόν, νομίζω είναι κάτι που εκφράζει τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ότι «η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά»».



Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν δηλώσεις που, κατά την εκτίμησή του, ενθαρρύνουν ακραίες καταστάσεις, επιμένοντας στην ανάγκη διαχωρισμού της ειρηνικής διαμαρτυρίας από τα επεισόδια. «Ελπίζω να έχουν αλλάξει μυαλά και να βγουν να καταδικάσουν τέτοιες δηλώσεις, διαχωρίζοντας την ειρηνική διαμαρτυρία από το μπάχαλο, το χάος και τα επεισόδια που βλέπουμε σε άλλες χώρες», τόνισε.



Αναφερόμενος στο παρελθόν, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει βιώσει τις συνέπειες τέτοιων πρακτικών, σημειώνοντας πως «όταν κάποιοι από τους φίλους των μπαχαλάκηδων ή αυτούς που κλείναν τα μάτια στους μπαχαλάκηδες ή από αυτούς που ήταν στην πάνω και στην κάτω πλατεία ήρθαν στην εξουσία, δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα».



«Να ακούσουμε τις αγωνίες των μαθητών και των φοιτητών» Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, με έμφαση στη στεγαστική κρίση και στις ανάγκες μαθητών και φοιτητών, αναγνωρίζοντας ότι απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις. «Ναι, χρειάζεται να δώσουμε περισσότερα, αλλά είμαστε μια κυβέρνηση που έχει κάνει αρκετά και με βάση και τις αντοχές της οικονομίας και στο στεγαστικό, ένα τεράστιο ζήτημα που ακόμα πρέπει να υπάρξουν ακόμα περισσότερες λύσεις και συγκεκριμένα στη στήριξη της στέγης των φοιτητών», ανέφερε.



Υπενθύμισε την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, την επιστροφή ενός ενοικίου, καθώς και τις παρεμβάσεις για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών και σχολικών κτιρίων. «Άρα ναι, να ακούσουμε τις αγωνίες των μαθητών και των φοιτητών, αλλά να απομονώσουμε ακραίες φωνές, οι οποίες επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο», επισήμανε, επανερχόμενος στις δηλώσεις του πρώην στελέχους της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.



«Είτε μέσα από το πολιτικό σύστημα, όπως ο νεολαίος του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έχει γίνει νεολαίος του κυρίου Τσίπρα, στο επόμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον. Όλα τα κόμματα να απομονώσουν αυτές τις φωνές. Η Ελλάδα δεν πρέπει να γυρίσει πίσω», πρόσθεσε.



Τα επεισόδια στη Γαλλία Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στις εικόνες επεισοδίων από τη Γαλλία, συνδέοντας τις κοινωνικές αναταραχές με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα. «Η Ελλάδα δεν είναι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή άλλες χώρες και δημοσιονομικά, θα το πω, επειδή μιλάμε και πολύ για τη Γαλλία, είναι σοκαριστικές οι εικόνες που βλέπουμε, το πλιάτσικο που βλέπουμε, αυτοί όλοι οι επαναστάτες, οι οποίοι καταστρέφουν περιουσίες πολιτών», ανέφερε.



Συγκρίνοντας την οικονομική κατάσταση των δύο χωρών, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να αυξάνει τα δημόσια έσοδα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή, ενώ ταυτόχρονα μειώνει φορολογικούς συντελεστές.



Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που απαιτούν λύσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πολιτική της. «Ναι, χρειάζονται πολλά ακόμα οι συμπολίτες μας, αλλά εμείς βαδίζουμε σε έναν άλλο δρόμο, σε έναν δρόμο που γυρίζουμε πίσω στον κόσμο, όσα στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτή τη λογική πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε», κατέληξε.



Αναλυτικά η απάντηση του κ. Μαρινάκη στο briefing:



Σε καμία περίπτωση δεν επενδύει η κυβέρνηση σε κάτι τέτοιο. Καταρχάς, να διαχωρίσουμε μια ειρηνική διαδήλωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, συνταγματικά κατοχυρωμένη, με το μπάχαλο. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο και επειδή υπάρχουν δηλώσεις και δηλώσεις, είναι άλλο πράγμα να καλείς κάποιον, ως κόμμα, να συμμετέχει σε μια διαδήλωση, όπως προβλέπει ο νόμος και είναι άλλο πράγμα να λες, όπως είπε ένα στέλεχος, πρώην επικεφαλής, νομίζω, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ -μου διαφεύγει το όνομά του- και τώρα έχει πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από το ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στο άλλο κόμμα του κυρίου Τσίπρα “και στα δικά μας”, με βάση τις εικόνες που είδαμε στη Γαλλία. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Διαχρονικά, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και νομίζω ότι κάποιοι, όπως φαίνεται από αυτές τις δηλώσεις που ελπίζω να απομονωθούν, συνεχίζουν να επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος. Έχει ειπωθεί γλαφυρά από την κυρία Αχτσιόγλου στο παρελθόν, νομίζω είναι κάτι που εκφράζει τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ότι «η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά». Ελπίζω να έχουν αλλάξει μυαλά και να βγουν να καταδικάσουν τέτοιες δηλώσεις, διαχωρίζοντας την ειρηνική διαμαρτυρία από το μπάχαλο, το χάος και τα επεισόδια που βλέπουμε σε άλλες χώρες.



Η Ελλάδα έχει περάσει πολύ δύσκολα στο παρελθόν από τέτοιες λογικές και τέτοιες πρακτικές και νομίζω ότι όταν κάποιοι από τους «φίλους των μπαχαλάκηδων» ή αυτούς που κλείναν τα μάτια στους μπαχαλάκηδες ή από αυτούς που ήταν στην «πάνω και στην κάτω πλατεία» ήρθαν στην εξουσία, δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Μόνο περισσότερα γίνονται τα προβλήματα, όταν κάποιος στρέφεται ενάντια σε συμπολίτες μας ή στην περιουσία τους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε εκεί στην Ελλάδα, ούτε θα φτάσουμε εκεί και δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πρώτον, γιατί έχουμε πικρή εμπειρία από το παρελθόν. Δεύτερον, γιατί συνεχίζουμε να ακούμε τις ανησυχίες των πολιτών, των φοιτητών, των μαθητών, συγκεκριμένα. Ναι, χρειάζεται να δώσουμε περισσότερα, αλλά είμαστε μια κυβέρνηση που έχει κάνει αρκετά και με βάση και τις αντοχές της οικονομίας και στο στεγαστικό, ένα τεράστιο ζήτημα που ακόμα πρέπει να υπάρξουν ακόμα περισσότερες λύσεις και συγκεκριμένα στη στήριξη της στέγης των φοιτητών.



Θυμίζω την πολύ σημαντική αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, μέχρι και 2.500 ευρώ για εκείνους που συγκατοικούν. Άρα, αν αθροίσει κανείς 2, είναι 5.000 τον χρόνο. Το ένα ενοίκιο πίσω που δίνεται σε 80% των ενοικιαστών. Οι συνεχείς εργασίες που γίνονται για νέες ή ανακαινισμένες φοιτητικές εστίες και αντίστοιχα και στα σχολεία έχει αυξηθεί κατακόρυφα η δαπάνη για τα σχολεία. Ανακαινίζονται όλο και παραπάνω σχολεία. Ναι, πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα αυτό, γιατί ακούμε και για σχολεία που έχουν προβλήματα. Άρα ναι, να ακούσουμε τις αγωνίες των μαθητών και των φοιτητών, αλλά να απομονώσουμε ακραίες φωνές, οι οποίες επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο. Είτε μέσα από το πολιτικό σύστημα, όπως ο νεολαίος του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έχει γίνει νεολαίος του κυρίου Τσίπρα, στο επόμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον. Όλα τα κόμματα να απομονώσουν αυτές τις φωνές.



Η Ελλάδα δεν πρέπει να γυρίσει πίσω. Η Ελλάδα δεν είναι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή άλλες χώρες και δημοσιονομικά, θα το πω, επειδή μιλάμε και πολύ για τη Γαλλία, είναι σοκαριστικές οι εικόνες που βλέπουμε, το πλιάτσικο που βλέπουμε, αυτοί όλοι οι «επαναστάτες», οι οποίοι καταστρέφουν περιουσίες πολιτών. Να πούμε ότι η Γαλλία, μια πολύ ισχυρή χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναγκασμένη να παίρνει μέτρα λιτότητας. Η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία δύσκολα χρόνια κρίσεων, μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και πάρα πολλές εισαγόμενες κρίσεις, να αυξάνει τα έσοδά της μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική δημιουργίας θέσεων εργασίας και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, ενώ μειώνει φορολογικούς συντελεστές και χρόνο με τον χρόνο να δίνει πίσω στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.



Ναι, πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι, υπάρχουν ακόμα πολλά και σημαντικά προβλήματα. Τα λέω ξανά και ξανά, γιατί ζούμε δυστυχώς σε μια χώρα που ακόμα η κοπτοραπτική, από κάποιους εκ των συναδέλφων σας, «παίζει τα ρέστα της». Ναι, χρειάζονται πολλά ακόμα οι συμπολίτες μας, αλλά εμείς βαδίζουμε σε έναν άλλο δρόμο, σε έναν δρόμο που γυρίζουμε πίσω στον κόσμο, όσα στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτή τη λογική πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε.