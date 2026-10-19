Στη γραμμή του πρώην γραμματέα της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας για τη Γαλλία: «Οι νέοι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή δεν θα μείνουν απαθείς»
Στη γραμμή του πρώην γραμματέα της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας για τη Γαλλία: «Οι νέοι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή δεν θα μείνουν απαθείς»
Στην περιοδεία του στη Θεσσαλία, είπε ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι αντιγραφή της πολιτικής Μακρόν - «Τρεις φορές χαμηλότερη η ένταση της ακρίβειας στη Γαλλία», υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός
Τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, την ακρίβεια, αλλά και το κόστος ζωής σχολίασε με φόντο την περιοδεία του στη Θεσσαλία ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας και στις αιτιάσεις κυβερνητικών στελεχών για τις τοποθετήσεις στελεχών του κόμματός του αναφορικά με την κατάσταση στο Παρίσι.
«Βλέποντας τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ και του κ. Κυρανακη και του ανεκδιήγητου, Άδωνι Γεωργιάδη έβλεπα προχθές που χοροπηδούσε φωνάζοντας κραυγές άναρθρες, βλέποντας τις δηλώσεις τους γιατί βγήκε σήμερα και επιτέθηκε σε ένα νέο παιδί της νεολαίας μας, της ΕΛΑΣ γιατί είπε ότι θα ρθει και εδώ. Οι νέοι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή δεν θα μείνουν απαθείς, βλέποντας αυτή την στάση εκτιμώ ότι βρίσκονται σε πανικό» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.
«Δεν τα έχουμε ξαναζήσει αλλά καλό είναι να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, καλό είναι να μην αιφνιδιαζόμαστε, όταν βλέπουμε ότι κάποια στιγμή η κοινωνία αντιδρά. Διότι η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια προχωράει σαν τον υπνοβάτη προς το γκρεμό. Ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η Ευρώπη δεν έχει πάρει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιθέτως, πρωτοστατεί θα έλεγε κανείς μονάχα στην ενίσχυση της πολεμικής της βιομηχανίας και την ενίσχυση με πολεμικό υλικό της Ουκρανίας» όπως εκτίμησε.
«Και άρα σήμερα και ο Μακρόν που έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σημερινής Ευρώπης νομίζω ότι ουσιαστικά δέχεται τα επίδικα της πολιτικής του στην ίδια του τη χώρα. Όταν σπέρνεις ανέμους θερίζεις θύελλες και αυτό φυσικά αφορά συνολικότερα την Ευρώπη αλλά αφορά και τη δική μας χώρα κάποια στιγμή γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης είναι από τους βασικούς οπαδούς του Μακρονισμού. Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μια αντιγραφή της πολιτικής Μακρόν», συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Οπως ανέφερε, «η ακρίβεια είναι τρεις φορές χαμηλότερης έντασης από ό,τι είναι στην Ελλάδα», συμπληρώνοντας ότι «όταν εγώ βγήκα και είπα στη ΔΕΘ ότι πρέπει να φορολογήσουμε τον πλούτο, όταν βγήκα και είπα δεν μπορεί οι ανισότητες στη χώρα μας να διευρύνονται με αυτόν τον τρόπο και ότι το ένα τοις εκατό των πιο πλουσίων πρέπει να βάλει πλάτη για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την νέα γενιά τους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να βρίσκουν δουλειά στη χώρα μας τα σχολεία τα νοσοκομεία, βγήκαν όλοι να πούνε ότι αυτό αφορά τις θυρίδες και τα κοσμήματα και θα έρθει ο Τσίπρας να μας φορολογήσει».
Εγώ έδωσα 1 δις, έδωσα μέρος της 13ης σύνταξης. Τότε ήταν λιγότερο από 2,5, τώρα έχει ανέβει τόσο το κόστος. Όταν λοιπόν το έκανα αυτό έπεσαν να με φάνε τότε όλοι. Και όταν ο Μητσοτάκης το κατήργησε και έχουν μείνει συνταξιούχοι με 7 δισεκατομμύρια λιγότερα. Όμως κύριε Πολύζο, θέλω να σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα τα έχει αποτιμήσει η ελληνική κοινωνία και μάλιστα συνεχίζει να τα αποτιμά. Εγώ λοιπόν δεν θα με ακούσετε να πω εύκολα λόγια. Θα ακούσετε να πω ποιες είναι οι δυνατότητες που αυτή την στιγμή έχει ο προϋπολογισμός. Δεν θα με ακούσετε να σας πω. Λεφτά υπάρχουν. Όχι, Θα σας πω ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο. Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη. Θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε πνοή, και στήριξη στους πιο αδύναμους, γιατί έχουμε αποδείξει, εγώ έχω αποδείξει ότι η έγνοια μου είναι οι πιο αδύναμοι. Αυτή είναι η έγνοια μου, το έχω αποδείξει αυτό».
«Βλέποντας τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ και του κ. Κυρανακη και του ανεκδιήγητου, Άδωνι Γεωργιάδη έβλεπα προχθές που χοροπηδούσε φωνάζοντας κραυγές άναρθρες, βλέποντας τις δηλώσεις τους γιατί βγήκε σήμερα και επιτέθηκε σε ένα νέο παιδί της νεολαίας μας, της ΕΛΑΣ γιατί είπε ότι θα ρθει και εδώ. Οι νέοι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή δεν θα μείνουν απαθείς, βλέποντας αυτή την στάση εκτιμώ ότι βρίσκονται σε πανικό» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.
«Δεν τα έχουμε ξαναζήσει αλλά καλό είναι να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, καλό είναι να μην αιφνιδιαζόμαστε, όταν βλέπουμε ότι κάποια στιγμή η κοινωνία αντιδρά. Διότι η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια προχωράει σαν τον υπνοβάτη προς το γκρεμό. Ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η Ευρώπη δεν έχει πάρει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιθέτως, πρωτοστατεί θα έλεγε κανείς μονάχα στην ενίσχυση της πολεμικής της βιομηχανίας και την ενίσχυση με πολεμικό υλικό της Ουκρανίας» όπως εκτίμησε.
«Και άρα σήμερα και ο Μακρόν που έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σημερινής Ευρώπης νομίζω ότι ουσιαστικά δέχεται τα επίδικα της πολιτικής του στην ίδια του τη χώρα. Όταν σπέρνεις ανέμους θερίζεις θύελλες και αυτό φυσικά αφορά συνολικότερα την Ευρώπη αλλά αφορά και τη δική μας χώρα κάποια στιγμή γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης είναι από τους βασικούς οπαδούς του Μακρονισμού. Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μια αντιγραφή της πολιτικής Μακρόν», συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Οπως ανέφερε, «η ακρίβεια είναι τρεις φορές χαμηλότερης έντασης από ό,τι είναι στην Ελλάδα», συμπληρώνοντας ότι «όταν εγώ βγήκα και είπα στη ΔΕΘ ότι πρέπει να φορολογήσουμε τον πλούτο, όταν βγήκα και είπα δεν μπορεί οι ανισότητες στη χώρα μας να διευρύνονται με αυτόν τον τρόπο και ότι το ένα τοις εκατό των πιο πλουσίων πρέπει να βάλει πλάτη για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την νέα γενιά τους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να βρίσκουν δουλειά στη χώρα μας τα σχολεία τα νοσοκομεία, βγήκαν όλοι να πούνε ότι αυτό αφορά τις θυρίδες και τα κοσμήματα και θα έρθει ο Τσίπρας να μας φορολογήσει».
«Έχουμε την πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος»«Να θυμίσω ότι κ. Κυρανάκης, σημερινός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είχε βγάλει, εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ πρωθυπουργός, κάποιες ανακοινώσεις και κάποια post στο διαδίκτυο που είχε πάρει την απόδειξη από ένα βενζινάδικο. Τότε η βενζίνη έκανε 1,4 - 1,5 ευρώ το λίτρο, η αμόλυβδη. Και άθροιζε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, και έλεγε ότι αυτά τα παίρνει ο Τσίπρας από την τσέπη σου. Σήμερα που η βενζίνη έχει πάει στα 2,2, προφανώς ο ΦΠΑ έχει διπλασιαστεί, αλλά παραμένει στο ίδιο ποσοστό και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει υψηλότερος, τώρα ποιος θα παίρνει αυτά; Τα παίρνει ο Μητσοτάκης και τα βάζει στην τσέπη του; Και να σας πω και κάτι άλλο κ. Πολύζο. Εγώ παρέλαβα την χώρα χρεοκοπημένη. Την είχαν χρεοκοπήσει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και αστόχησαν οι συγκυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ να τη βγάλουν από την κρίση. Την παρέλαβα χρεοκοπημένη και με άδεια ταμεία. Ανέλαβα την ανόρθωση της χώρας, την ανάκτηση της αξιοπιστίας της, την έξοδό της από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους. Και τα πέτυχα. Κάθε ευρώ που έμπαινε στα δημόσια ταμεία είχε μια αξία, υπηρετούσε έναν εθνικό στόχο. Να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και να μπορέσουμε να ανασάνουμε οικονομικά. Σήμερα, κάθε ευρώ που μπαίνει στα δημόσια ταμεία έχει αυτόν το στόχο; Εμείς, είπαν πολλοί, πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Και είναι αλήθεια ότι πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Αλλά τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα βάλαμε στις τσέπες των παντελονιών μας. Δεν τα κάναμε μίζες. Δεν τα κάναμε απευθείας αναθέσεις, ούτε δίναμε δημόσιο χρήμα με κλειστούς διαγωνισμούς, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ούτε εφηύραμε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δίνουμε δημόσιο ευρωπαϊκό χρήμα στα στελέχη και στα μέλη μας, για να παίρνουν Porche και να κυκλοφορούν και να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Αυτή είναι η διαφορά της διακυβέρνησης '15 - '19 που έβγαλε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, που ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση, από τη μεταπολίτευση και μετά, και με τη σημερινή, που είναι η πιο διεφθαρμένη και η πιο άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Με την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και τη 13η σύνταξη»Ταυτόχρονα ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τη φορολόγηση του μεγωάλου πλούτου λέγοντας: «Ξέρετε εσείς κανέναν που να μην θέλει να εξαγγείλει την πλατιά ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων και την αποκατάσταση των μνημονιακών αποφάσεων που πάρθηκαν το 2012 από τη συγκυβέρνηση υπό τον κ. Παπαδήμου και αργότερα υπό τον κ. Σαμαρά, ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν τότε, εγώ ήμουν αυτός ο οποίος επανέφερα τη 13η σύνταξη, αλλά όχι στην ολότητά της. Γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους είναι 2,5 δις.
Εγώ έδωσα 1 δις, έδωσα μέρος της 13ης σύνταξης. Τότε ήταν λιγότερο από 2,5, τώρα έχει ανέβει τόσο το κόστος. Όταν λοιπόν το έκανα αυτό έπεσαν να με φάνε τότε όλοι. Και όταν ο Μητσοτάκης το κατήργησε και έχουν μείνει συνταξιούχοι με 7 δισεκατομμύρια λιγότερα. Όμως κύριε Πολύζο, θέλω να σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα τα έχει αποτιμήσει η ελληνική κοινωνία και μάλιστα συνεχίζει να τα αποτιμά. Εγώ λοιπόν δεν θα με ακούσετε να πω εύκολα λόγια. Θα ακούσετε να πω ποιες είναι οι δυνατότητες που αυτή την στιγμή έχει ο προϋπολογισμός. Δεν θα με ακούσετε να σας πω. Λεφτά υπάρχουν. Όχι, Θα σας πω ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο. Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη. Θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε πνοή, και στήριξη στους πιο αδύναμους, γιατί έχουμε αποδείξει, εγώ έχω αποδείξει ότι η έγνοια μου είναι οι πιο αδύναμοι. Αυτή είναι η έγνοια μου, το έχω αποδείξει αυτό».
«Πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, ο Κ. Μητσοτάκης»Παράλληλα, όμως, «σέβομαι όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Παρά τις σημαντικές διαφορές, πολιτικές, προγραμματικές και τις διαφορές που έχουν να κάνουν με τις πρόσφατες αναμνήσεις μας. Γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία μας κουβαλάνε. Ωστόσο, θεωρώ ότι αν και βεβαίως σέβομαι, σημαίνει ότι δεν επιλέγω να έχω μια στρατηγική εξόντωσης των. Γιατί δεν θεωρώ ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι για μένα και για την ελληνική Αριστερά συμπαράταξη είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να είναι ο εναλλακτικός και αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ. Διότι αυτό ήταν το μεγάλο κενό που υπήρχε στο πολιτικό σύστημα, αυτά τα τρία χρόνια, εξαιτίας του κατακερματισμού και της διάλυσης ουσιαστικά της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο κενό. Φάνηκε ότι δεν μπόρεσε κανένας να το καλύψει. Τρία χρόνια εγώ ήμουν εκτός πολιτικής ζωής. Δεν ήμουν εγώ που εμπόδισε κανέναν να καλύψει αυτό το κενό. Καμία βελόνα δεν κουνήθηκε παρά μονάχα προς τα κάτω και ο κύριος Μητσοτάκης έμοιαζε ακλόνητος. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέστρεψα. Κύριε Πολύζο, εγώ δεν έχω κάποιο απωθημένο. Κανένα απωθημένο δεν έχω. Εγώ έγινα πρωθυπουργός στα 40 μου. Θα μπορούσα να συνεχίζω να κάθομαι στην ασφάλεια της βουλευτικής έδρας που θα έμενε για πάντα σε μένα ως πρώην πρωθυπουργός. Θα είχα την δυνατότητα να εκλέγομαι διαρκώς στην ασφάλεια του σπιτιού μου, να γράφω βιβλία και να κάνω ομιλίες μία στο τόσο, παρεμβαίνοντας στα πολύ μεγάλα θέματα. Όμως βλέποντας αυτή την πραγματικότητα, μια χώρα να πηγαίνει σε θεσμική παρακμή και σε αν θέλετε οικονομική κατάσταση, πολύ μεγάλες δυσκολίες, τρομακτικές ανισότητες, διαφθορά και αδυναμία της προοδευτικής αντιπολίτευσης να ορθώσει αντίλογο, επέλεξε από τη θαλπωρή της οικίας μου να ξαναβγώ στην ενεργή δράση, στην ενεργό δράση, προκειμένου να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και για τον τόπο μου», αντέτεινε ο κ. Τσίπρας.
«Αυτοί που τσαλαπάτησαν το κράτος δικαίου και τη Δικαιοσύνη θα λογοδοτήσουν»Ακόμη, «εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες στη δημοκρατία Είμαστε σε ένα απολυταρχικό καθεστώς και δεν έχουμε κανόνες ή είμαστε σε μια ευνομούμενη δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία και έχουμε κανόνες και θέλω να είμαι πολύ καθαρός σε σχέση με αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και όσοι συνέπραξαν σε αυτό αν υπάρξει πολιτική αλλαγή. Διότι η 7ετία Μητσοτάκη μας δείχνει ότι έχει βρει τον τρόπο μέσα από πιέσεις, μέσα από παρεμβάσεις. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός ο τρόπος, αλλά έχει βρει τον τρόπο να ποδηγετεί την ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης. Στο θέμα των υποκλοπών έχουμε αποφάσεις της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, οι οποίες είναι μνημείο, φαλκίδευση της έννοιας της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Και ευτυχώς που υπάρχουν και έντιμοι δικαστές, οι οποίοι πολλές φορές χαλάνε την σούπα και χαλάνε τον σχεδιασμό. Εδώ υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένας ιδιώτης ο οποίος εκβιάζει ανοικτά τον πρωθυπουργό της χώρας και δεν τρέχει τίποτα. Έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως εις το Εφετείο τον Δεκέμβρη, όπως καλά γνωρίζουμε, αλλά εγώ θα επαναλάβω ότι αυτή η εξέλιξη και το αίσθημα δικαίου στη χώρα εν τέλει και για την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και για μια σειρά άλλες υποθέσεις, θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα στην κάλπη της άνοιξης. Δεν ξέρω πότε θα κριθεί αν ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πάρει άλλη μία τετραετία, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτά τα θέματα να ανοίξουν και να υπάρξει λογοδοσία. Εάν υπάρξει πολιτική αλλαγή δεσμεύομαι άλλα και εκτιμώ. Δεσμεύομαι ότι με αφορά, αλλά και εκτιμώ ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση να σταθεί αν δεν κάνει ότι πρέπει να κάνει για να λογοδοτήσουν αυτοί που τσαλαπατήσαν, που κουρέλιασαν στη χώρα μας το κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη», όπως επισήμανε.
«Πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά»Αναφερόμενος στους νέους, «γιατί ζουν σε μια πραγματικότητα που συνθλίβει τα όνειρά τους. Είμαι συγκλονισμένος από τις ειδήσεις που βγαίνουν από όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, ότι νέα παιδιά, που δώσανε τον κόπο τους, τις ώρες τους, τον χρόνο τους να περάσουν σε μια σχολή, δεν πάνε να σπουδάσουν γιατί οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους στείλουν να σπουδάσουν».
«Και βέβαια βλέπω σήμερα και έντρομους τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να μιλάει για σταθερότητα, αναφερόμενος στις αντιδράσεις, στην εξέγερση νέων ανθρώπων, αλλά και στις βίαιες εκδηλώσεις που αυτές τις συνοδεύουν, όπως πάντοτε γίνεται, από μια μειοψηφία όμως που θέλουν να αποπροσανατολίσουν από το βασικό θέμα που είναι ότι οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν ελπίδα, προοπτική, δικαίωμα στο όνειρο. Και θέλω να πω με αφορμή αυτό, ότι αν κάποιος σήμερα σε αυτή τη χώρα είναι ο υπ' αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές που εφαρμόζει. Γιατί είναι αυτές οι πολιτικές που οδηγούν τους νέους ανθρώπους σήμερα να αισθάνονται ότι δεν έχουν όνειρο και προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Είναι αυτές οι πολιτικές που οδηγούν τους παραγωγούς να εξεγείρονται, επαγγελματικές ομάδες να αισθάνονται ανασφάλεια και τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας να αισθάνεται ανασφάλεια. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε λοιπόν την προοπτική αυτού του τόπου, πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά. Πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους που παράγουν, όχι στα λαμόγια που καρπώνονται τα οφέλη που θα έπρεπε να πάρουν οι άνθρωποι της παραγωγής.
Και αν θέλουμε προοπτική, ελπίδα, σταθερότητα, πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.
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