Ο Ζελένσκι συνομίλησε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο για τους πυραύλους αναχαίτισης και το Starlink
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μάρκο Ρούμπιο

Ο Ζελένσκι συνομίλησε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο για τους πυραύλους αναχαίτισης και το Starlink

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι  χθες Δευτέρα είχε κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι καθυστερεί σκοπίμως την παράδοσή τους

Ο Ζελένσκι συνομίλησε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο για τους πυραύλους αναχαίτισης και το Starlink
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «ουσιαστική» συνομιλία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για «την κατάσταση με το Starlink/ Starshield το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί» και την παροχή πυραύλων αναχαίτισης στο Κίεβο, αφού χθες Δευτέρα είχε κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι καθυστερεί σκοπίμως την παράδοσή τους.

«Πρώτον, οι πύραυλοι αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Στη συζήτησή τους οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν επίσης στην παροχή πληροφοριών από τις ΗΠΑ προκειμένου η Ουκρανία να εντοπίζει έγκαιρα ρωσικούς πυραύλους που πλησιάζουν τη χώρα αλλά και στο δίκτυο Starlink, του οποίου τη λειτουργία έχει περιορίσει η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Φυσικά όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των διπλωματικών μας προσπαθειών για τον τερματισμό αυτού του φρικτού πολέμου και των συνεχιζόμενων απωλειών ζωής», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Όσλο για να συμμετάσχει σήμερα σε συνομιλίες με τον Ζελένσκι αλλά και τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ θα πάρει μέρος μέσω βιντεοσύνδεσης, ανακοίνωσε η νορβηγική κυβέρνηση.

«Η Ουκρανία ζήτησε να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Είμαι χαρούμενος που μπορούν να πάρουν μέρος», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε ανακοίνωσή του.

«Στόχος είναι να κατευθύνουμε τις διπλωματικές προσπάθειες σε μια πιο εποικοδομητική οδό», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι, ο Στέρε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, επεσήμανε η νορβηγική κυβέρνηση.

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Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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