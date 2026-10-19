Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας

Τέλος, γνωστοποίησε ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2026 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους, έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον υπουργό, η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει συμβάλει στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ πέρυσι σώθηκαν, όπως ανέφερε, 145 έως 146 ζωές.Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε το έργο των αστυνομικών και επανέλαβε ότι προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε κάθε γειτονιά.