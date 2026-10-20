ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας σε ανοιχτό «πόλεμο» για τη δεύτερη θέση: Η δημοσκοπική μάχη και η αναμέτρηση στην Κεντροαριστερά

Η μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ και η «κολλημένη βελόνα» της ΕΛΑΣ στο 15% οξύνουν την αντιπαράθεση Ανδρουλάκη - Τσίπρα – Η μάχη για την Αττική, οι περιοδείες στη Θεσσαλία και ο ανταγωνισμός για τις κοινωνικές παροχές