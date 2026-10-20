Σύγκρουση μετά το «άντε και στα δικά μας» για Γαλλία: Η κάλυψη Τσίπρα σε Λαμπρινίδη, οι εισηγήσεις για αριστερή στροφή και η αντίδραση της κυβέρνησης

Αυτός το τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του….ΥΓ οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου κύριε Αλέξη μας είναι ένα από τα πιο γνωστά α συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμια μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του Σύριζα από αυτά. Περαστικά λοιπόν θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια