Σύγκρουση μετά το «άντε και στα δικά μας» για Γαλλία: Η κάλυψη Τσίπρα σε Λαμπρινίδη, οι εισηγήσεις για αριστερή στροφή και η αντίδραση της κυβέρνησης
«Επιδιώκουν το χάος» λέει ο Γεωργιάδης, «άλλο διαδήλωση, άλλο μπάχαλο» απαντά ο Μαρινάκης – Η αριστερή στροφή Τσίπρα και η στόχευση στο 32% του 2019
Πρώην γραμματέας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ: Να πάρει σειρά η ΕλλάδαΣχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις, ο επικεφαλής της νεολαίας ΕΛΑΣ, Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος, σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3, με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο δήλωσε για τα βίαια επεισόδια που συγκλονίζουν τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αλβανία και το Βέλγιο πως «μεγάλη αναταραχή θαυμάσια κατάσταση. Καλό είναι να ξυπνάει ο κόσμος, μόνο σε καλό βγαίνουν οι αγώνες, οπότε άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα».
Σε ερώτηση, μάλιστα, σχετικά με το αν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα, ο κ. Λαμπρινίδης – Στάχτος απάντησε πως «προφανώς και απ' ό,τι μαθαίνω είμαστε κοντά, θα έχουμε μεγάλης κινητοποιήσεις, θα γίνει κάτι αντίστοιχο και εδώ».
Σιακαντάρης: «Η Βαστίλλη έτσι ξεκίνησε, με λεηλασίεςΕν τω μεταξύ, «στην ερμηνεία των εξεγέρσεων σε πολλές χώρες χειρότεροι δεν είναι οι Άδωνιδες της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς. Χειρότεροι είναι οι καθηγητές του Κέντρου. Λενε "Ναι μεν οι ανισότητες είναι μεγάλες, αλλά από την άλλη ρε παιδί μου αυτές οι λεηλασίες;". Και όμως ως καθηγητές θα έπρεπε να ξέρουν λίγο παραπάνω ιστορία» σχολίασε σε ανάρτησή του ο συγγραφέας του “Μανιφέστου” του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης.
«Η Βαστίλλη έτσι ξεκίνησε, με λεηλασίες. Και ο Μαης του 68 που άλλαξε τα πρότυπα ζωής. Αλλα και η Κομμουνα του 1871 που καταπνιγηκε στο αιμα των εξεγερμενων. Ακομη και το 1821 παρουσιαστηκε απο τους Μετερνιχ της εποχης ως λεηλασια των περιουσιών των Οθωμανων. Υπάρχουν ακόμη πολλα αλλά τέτοια παραδείγματα. Το ακροκεντρο είναι ντροπαλή Νεοδεξιά η και Ακροδεξιά σε πολλά σημεία», κατέληξε ο κ. Σιακαντάρης.
Γεωργιάδης: Επιδιώκουν το χάοςΤις δηλώσεις του Γραμματέα της Νεολαίας της ΕΛ.Α.Σ σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως «μην αυταπατάστε θέλουν και επιδιώξουν το χάος διότι μόνον σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν τίποτε άλλο», ενώ θέση απέναντι στα λεγόμενα των στελεχών της ΕΛ.Α.Σ πήρε η κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει πως «πρέπει να απομονώσουμε τις φωνές που επενδύουν στο μπάχαλο».
Μήν αυταπατάστε θέλουν και επιδιώξουν το χάος διότι μόνον σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν τίποτε άλλο: https://t.co/52t1mYmXY4— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 19, 2026
Μαρινάκης: Άλλο διαδήλωση, άλλο μπάχαλοΣυγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «σε καμία περίπτωση δεν επενδύει η κυβέρνηση σε κάτι τέτοιο. Καταρχάς, να διαχωρίσουμε μια ειρηνική διαδήλωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, συνταγματικά κατοχυρωμένη, με το μπάχαλο. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο», ενώ σχολιάζοντας εμμέσως τις δηλώσεις του νεαρού στελέχους της ΕΛ.Α.Σ, «είναι άλλο πράγμα να καλείς κάποιον, ως κόμμα, να συμμετέχει σε μια διαδήλωση, όπως προβλέπει ο νόμος και είναι άλλο πράγμα να λες, όπως είπε ένα στέλεχος, πρώην επικεφαλής, νομίζω, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ -μου διαφεύγει το όνομά του- και τώρα έχει πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από το ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στο άλλο κόμμα του κυρίου Τσίπρα “και στα δικά μας”, με βάση τις εικόνες που είδαμε στη Γαλλία», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.
Οι νέοι και... η αριστερή στροφή ΤσίπραΚατόπιν αυτών, από τη Θεσσαλία όπου περιοδεύει, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας παρείχε στήριξη στον επικεφαλής της νεολαίας του κόμματός του, αφού μιλώντας στο TRT επέμεινε στην εκτίμησή του περί αντιδράσεων των νέων.
Αυτός το τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του….ΥΓ οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου κύριε Αλέξη μας είναι ένα από τα πιο γνωστά α συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμια μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του Σύριζα από αυτά. Περαστικά λοιπόν θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 20, 2026
«Ο ξεσηκωμός των νέων ανθρώπων στη Γαλλία δεν είναι τυχαίος»Αργότερα χθες κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο Βόλο ο κ. Τσίπρας επισήμανε σε ανάρτησή του ότι «ο ξεσηκωμός των νέων ανθρώπων στη Γαλλία δεν είναι τυχαίος. Όταν στερείς από τα νέα παιδιά την ελπίδα και σπέρνεις απογοήτευση και αδιέξοδα θερίζεις οργή». «Σαφώς η βία δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα. Η αντίδραση όμως και η διεκδίκηση αποτελεί. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι με την πολιτική της γεννά ακραίες ανισότητες, πόνο και θυμό. Για αυτό και έχει κάθε λόγο να φοβάται τη λαϊκή οργή», έσπευσε να διευκρινίσει σχετικά ο κ. Τσίπρας.
Στόχος το 32%Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση που διατύπωσε τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ασύνδετη με τη δημοσκοπική καταγραφή της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και από διαδοχικές εισηγήσεις που δέχτηκε από στενούς του συνεργάτες να υλοποιήσει «αριστερή στροφή». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νέα μετατόπιση του κ. Τσίπρα προς τα Αριστερά αποβλέπει στην εκλογική δεξαμενή του 32% που συγκέντρωσε ως αξιωματική αντιπολίτευση στις εθνικές εκλογές του 2019 και συνιστά, κατά πολλούς συνομιλητές του, το φυσικό του εκλογικό και κοινωνικό ακροατήριο.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο κ. Τσίπρας φαίνεται αμετακίνητος προσώρας από τη θέση που διατύπωσε για τις κινητοποιήσεις της Γαλλίας, ενώ στελέχη του κόμματός του αναμένεται να δώσουν το παρόν στις αυριανές κινητοποιήσεις, στην Αθήνα.
Από πλευράς του, πάντως, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν δηλώσεις που, κατά την εκτίμησή του, ενθαρρύνουν ακραίες καταστάσεις, επιμένοντας στην ανάγκη διαχωρισμού της ειρηνικής διαμαρτυρίας από τα επεισόδια. «Ελπίζω να έχουν αλλάξει μυαλά και να βγουν να καταδικάσουν τέτοιες δηλώσεις, διαχωρίζοντας την ειρηνική διαμαρτυρία από το μπάχαλο, το χάος και τα επεισόδια που βλέπουμε σε άλλες χώρες», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως «ναι, να ακούσουμε τις αγωνίες των μαθητών και των φοιτητών, αλλά να απομονώσουμε ακραίες φωνές, οι οποίες επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο, είτε μέσα από το πολιτικό σύστημα, όπως ο νεολαίος του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έχει γίνει νεολαίος του κ. Τσίπρα. Όλα τα κόμματα να απομονώσουν αυτές τις φωνές, η Ελλάδα δεν πρέπει να γυρίσει πίσω. Η Ελλάδα δεν είναι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή, άλλες χώρες και δημοσιονομικά».
Κάλεσμα ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑΤην ίδια ώρα, ο αγώνας των μαθητών και της νεολαίας για την Παιδεία και το μέλλον τους να αγκαλιαστεί από όλο τον λαό, επισήμανε από πλευράς της η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ενώ κάλεσμα στους νέους να συμμετάσχουν στις μαθητικές κινητοποιήσεις απηύθυνε χθες και ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς. «Δεν αντιλαμβάνονται την κλίμακα των γεγονότων και θα ήταν ευχής έργον να πλησιάσουν και την Ελλάδα και να έχουμε και εδώ μεγάλες, μαζικές, ειρηνικές κινητοποιήσεις» σημείωσε ο κ. Παππάς.
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