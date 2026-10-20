Φλωρίδης: Ο Τσίπρας δεν έχει πια προτάσεις, φαντασιώνεται εξεγέρσεις και προσπαθεί να συνομιλήσει ξανά με τα γκρουπούσκουλα

Η γραμμή είναι μια και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό όπου έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα, είπε ο Γιώργος Φλωρίδης για τις δηλώσεις Καράογλου