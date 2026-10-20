Φλωρίδης: Ο Τσίπρας δεν έχει πια προτάσεις, φαντασιώνεται εξεγέρσεις και προσπαθεί να συνομιλήσει ξανά με τα γκρουπούσκουλα
Φλωρίδης: Ο Τσίπρας δεν έχει πια προτάσεις, φαντασιώνεται εξεγέρσεις και προσπαθεί να συνομιλήσει ξανά με τα γκρουπούσκουλα
Η γραμμή είναι μια και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό όπου έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα, είπε ο Γιώργος Φλωρίδης για τις δηλώσεις Καράογλου
Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την κάλυψη που παρείχε στη δήλωση «άντε και στα δικά μας» του γραμματέα της νεολαίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς και ξεκάθαρο μήνυμα ότι «η γραμμή είναι μια και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό που έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα» για τις δηλώσεις Καράογλου, απηύθυνε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «ο Τσίπρας επειδή δεν έχει πια προτάσεις για την ελληνική κοινωνία για την πορεία της χώρας επιστρέφει στον κανονικό εαυτό που, όπως είχε πει κάποιος στέλεχος του, θέλει την αναταραχή. Φαντασιώνεται εξεγέρσεις και επενδύει στην αναταραχή, αφήνει τον σοσιαλδημοκρατικό εαυτό του και προσπαθεί να συνομιλήσει πάλι με τα γκρουπούσκουλα».
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «έχουμε τα γεγονότα στη Γαλλία και όσο τα παρακολουθεί ο λαός αντιλαμβάνεται πόσο πλεονέκτημα είναι να έχουμε πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα είναι όαση στα δύο επίπεδα αυτά. Οι Γάλλοι υποφέρουν από ελλείμματα και κρίση χρέους».
Όσον αφορά, δε, τις δηλώσεις του Θεόδωρου Καράογλου, ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι «μια είναι η γραμμή και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό που έχει απασχολήσει οποιαδήποτε συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα. Από εκεί και πέρα ας προσέχει ο καθένας τι λέει. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία γιατί πιστεύει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι ισχυρές. Ο λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα στη θέση της κυβέρνησης και από την άλλη το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη ΝΔ».
«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει γιατί μέχρι στιγμής έχει αποφασίσει καμία συνεργασία της ΝΔ και από την άλλη ο Ανδρουλάκης είπε ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.
Μιλώντας, τέλος, για την κόντρα που είχε με τον Κυριάκο Βελόπουλο στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «είχαμε μια ακόμα προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας από τον κ. Βελόπουλο. Εκεί αποδείχθηκε ότι αν ξεκινήσεις να εξαπατάς τον κόσμο και δεν σταματήσεις θα ξεφτιλιστείς τελείως».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «ο Τσίπρας επειδή δεν έχει πια προτάσεις για την ελληνική κοινωνία για την πορεία της χώρας επιστρέφει στον κανονικό εαυτό που, όπως είχε πει κάποιος στέλεχος του, θέλει την αναταραχή. Φαντασιώνεται εξεγέρσεις και επενδύει στην αναταραχή, αφήνει τον σοσιαλδημοκρατικό εαυτό του και προσπαθεί να συνομιλήσει πάλι με τα γκρουπούσκουλα».
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «έχουμε τα γεγονότα στη Γαλλία και όσο τα παρακολουθεί ο λαός αντιλαμβάνεται πόσο πλεονέκτημα είναι να έχουμε πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα είναι όαση στα δύο επίπεδα αυτά. Οι Γάλλοι υποφέρουν από ελλείμματα και κρίση χρέους».
Όσον αφορά, δε, τις δηλώσεις του Θεόδωρου Καράογλου, ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι «μια είναι η γραμμή και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό που έχει απασχολήσει οποιαδήποτε συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα. Από εκεί και πέρα ας προσέχει ο καθένας τι λέει. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία γιατί πιστεύει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι ισχυρές. Ο λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα στη θέση της κυβέρνησης και από την άλλη το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη ΝΔ».
«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει γιατί μέχρι στιγμής έχει αποφασίσει καμία συνεργασία της ΝΔ και από την άλλη ο Ανδρουλάκης είπε ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.
Μιλώντας, τέλος, για την κόντρα που είχε με τον Κυριάκο Βελόπουλο στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «είχαμε μια ακόμα προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας από τον κ. Βελόπουλο. Εκεί αποδείχθηκε ότι αν ξεκινήσεις να εξαπατάς τον κόσμο και δεν σταματήσεις θα ξεφτιλιστείς τελείως».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε «παρατηρήσαμε μια διαρκή προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη με χίλιες δύο απάτες. Κάθε τόσο ήμασταν αντιμέτωποι με ένα ψέμα που σε αυτό το κλίμα δημιουργούσε εντυπώσεις στον κόσμο. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ψέμα για να παραπλανηθεί ο κόσμος πατώντας πάνω στο συναίσθημα. Δεν ήθελαν να ξεκινήσει η δίκη γιατί όσο διαρκούσε η ανάκριση που ήταν μυστική μπορούσαν να παρουσιάζουν διαστρεβλωμένα στοιχεία. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσουν. Αυτή η τελευταία γελιοποίηση του Βελόπουλου δεν ξέρω αν θα τον κάνει να σταματήσει. Θεωρώ ότι ο λαός έχει καταλάβει, εκτός από αυτός που δεν ήθελαν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα