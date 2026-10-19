Ξηλωμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια: Η επόμενη μέρα στο Παρίσι - «Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει»
Ξηλωμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια: Η επόμενη μέρα στο Παρίσι - «Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει»
Το οδοιπορικό της Le Monde στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας την επομένη των μεγάλων καταστροφών από τις βίαιες διαδηλώσεις - Οργή για τις καταστροφές, κατανόηση για τα αιτήματα των διαδηλωτών - «Αποτύχαμε» παραδέχεται η κυβέρνηση
Τα σημάδια από τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων το βράδυ του Σαββάτου παραμένουν ορατά σε πολλούς δρόμους του Παρισιού, ενώ την ίδια ώρα οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της γαλλικής πρωτεύουσας προσπαθούν να βρουν μια εξήγηση για όσα συνέβησαν, ισορροπώντας ανάμεσα στην αποστροφή για τις καταστροφές και την κατανόηση για την οργή που εκφράστηκε. Το βράδυ της Κυριακής καταγράφηκαν εκ νέου σποραδικές συγκρούσεις γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας.
Η Le Monde πραγματοποίησε ένα οδοιπορικό στο ταλαιπωρημένο Παρίσι, που ξύπνησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου κάτω από έναν λαμπερό φθινοπωρινό ήλιο, μία ημέρα μετά τα επεισόδια που συνόδευσαν τις διαδηλώσεις, προκαλώντας χάος, αγανάκτηση και αμηχανία.
Από νωρίς το πρωί, οι δρομείς και οι περιπατητές επέστρεψαν στις συνήθειές τους στις όχθες του Σηκουάνα, οι βεράντες των καφέ γέμισαν ξανά και οι τουρίστες στάθηκαν υπομονετικά στις ουρές μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, στο Μουσείο του Λούβρου και σε δημοφιλή γαστρονομικά στέκια. Μια συνηθισμένη Κυριακή, ή σχεδόν συνηθισμένη, σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις.
Μακριά από τα selfie sticks των τουριστών, η εικόνα του Παρισιού είναι πολύ διαφορετική. «Η εξέγερση είναι εδώ», γράφει ένα σύνθημα στην πλατεία Κονκόρντ, στην πλευρά του Κήπου του Κεραμεικού.
Σε άλλα σημεία της πόλης, οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν και η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη.
Δυνάμεις των γαλλικών ΜΑΤ (CRS) πήραν θέσεις στην περιοχή από νωρίς το απόγευμα. Λίγο μετά τις 15:30, την ώρα που τρεις νεαροί άνδρες σκαρφάλωναν στο άγαλμα της Δημοκρατίας, η πρώτη αναταραχή διαπέρασε την πλατεία. Ακούστηκε ένας κρότος και η έκρηξη μιας χειροβομβίδας δακρυγόνου διασκόρπισε τις λίγες δεκάδες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί.
Ορισμένοι επέστρεψαν λίγο αργότερα. Όχι όμως η νεαρή γυναίκα και η μητέρα της. «Με ανησυχεί», είπε η κοπέλα. Πριν απομακρυνθεί τρέχοντας, πρόλαβε να διευκρινίσει ότι κατανοεί τα αιτήματα των διαδηλωτών, αλλά όχι τις μεθόδους εκείνων που προκαλούν καταστροφές και «τα χαλάνε όλα».
Η Le Monde πραγματοποίησε ένα οδοιπορικό στο ταλαιπωρημένο Παρίσι, που ξύπνησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου κάτω από έναν λαμπερό φθινοπωρινό ήλιο, μία ημέρα μετά τα επεισόδια που συνόδευσαν τις διαδηλώσεις, προκαλώντας χάος, αγανάκτηση και αμηχανία.
Από νωρίς το πρωί, οι δρομείς και οι περιπατητές επέστρεψαν στις συνήθειές τους στις όχθες του Σηκουάνα, οι βεράντες των καφέ γέμισαν ξανά και οι τουρίστες στάθηκαν υπομονετικά στις ουρές μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, στο Μουσείο του Λούβρου και σε δημοφιλή γαστρονομικά στέκια. Μια συνηθισμένη Κυριακή, ή σχεδόν συνηθισμένη, σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις.
Μακριά από τα selfie sticks των τουριστών, η εικόνα του Παρισιού είναι πολύ διαφορετική. «Η εξέγερση είναι εδώ», γράφει ένα σύνθημα στην πλατεία Κονκόρντ, στην πλευρά του Κήπου του Κεραμεικού.
Σε άλλα σημεία της πόλης, οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν και η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη.
Νέα ένταση στην πλατεία Δημοκρατίας – «Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει»«Αισθανόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει», είπε μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας. «Με όλα τα βίντεο που έχουμε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει περιέργεια και ο κόσμος βρίσκεται εδώ για να δει τι θα συμβεί. Αυτό δημιουργεί κλίμα έντασης», πρόσθεσε.
Δυνάμεις των γαλλικών ΜΑΤ (CRS) πήραν θέσεις στην περιοχή από νωρίς το απόγευμα. Λίγο μετά τις 15:30, την ώρα που τρεις νεαροί άνδρες σκαρφάλωναν στο άγαλμα της Δημοκρατίας, η πρώτη αναταραχή διαπέρασε την πλατεία. Ακούστηκε ένας κρότος και η έκρηξη μιας χειροβομβίδας δακρυγόνου διασκόρπισε τις λίγες δεκάδες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί.
Ορισμένοι επέστρεψαν λίγο αργότερα. Όχι όμως η νεαρή γυναίκα και η μητέρα της. «Με ανησυχεί», είπε η κοπέλα. Πριν απομακρυνθεί τρέχοντας, πρόλαβε να διευκρινίσει ότι κατανοεί τα αιτήματα των διαδηλωτών, αλλά όχι τις μεθόδους εκείνων που προκαλούν καταστροφές και «τα χαλάνε όλα».
Σπασμένες βιτρίνες, καμένα σκούτερ και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμιαΣε ολόκληρο το Παρίσι, αλλά κυρίως στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα, πολλοί δρόμοι φέρουν ακόμη τα σημάδια των γεγονότων της προηγούμενης ημέρας. Αυτή τη φορά, περισσότερο από τα συνηθισμένα συνθήματα στους τοίχους, κυριαρχούν τα ίχνη λεηλασιών και βανδαλισμών.
Ορισμένα γκράφιτι παραμένουν και αποτυπώνουν το κλίμα οργής. Όπως ένα στην οδό Ρουαγιάλ, πολύ κοντά στην εκκλησία της Μαντλέν, που γράφει: «Θα γ... τη Γαλλία μέχρι να με αγαπήσει».
Στη λεωφόρο Μοντέν, η βιτρίνα ενός καταστήματος πολυτελών ειδών είναι γεμάτη σημάδια από χτυπήματα. Το τζάμι άντεξε, αν και δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει πώς.
Στην οδό Ριβολί, κοντά στην πλατεία Κονκόρντ, φυτά κείτονται πεταμένα στο έδαφος. Στη Λεωφόρο Σεβαστουπόλεως, σοροί από καμένα σκούτερ βρίσκονται δίπλα σε αναποδογυρισμένους κάδους συλλογής γυάλινων μπουκαλιών. «Ποιος βρίσκεται πίσω από όλα αυτά;», αναρωτιέται μια περαστική στην οδό Καμπασερές.
«Φοβάμαι, θέλω να φύγω, αλλά πού να πάω;», διερωτάται μια Ιταλίδα περίπου 60 ετών, σέρνοντας το καροτσάκι με τα ψώνια της προς τη γειτονική αγορά.
Στη διασταύρωση Στρασβούργου - Σεν Ντενί, η άσφαλτος έχει λιώσει σε ορισμένα σημεία, η μυρωδιά του καμένου παραμένει στην ατμόσφαιρα και οι κάδοι απορριμμάτων έχουν καταστραφεί.
Δημοτικοί υπάλληλοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν σπασμένα γυαλιά και σορούς σκουπιδιών από τα πεζοδρόμια και τα ρείθρα των δρόμων.
Μια κοπέλα από τους περαστικούς, δήλωσε «χαρούμενη που ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του». «Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Υπάρχει πολλή συσσωρευμένη οργή», εξήγησε. Έχοντας μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές της, ελπίζει ότι «οι φοιτητές θα εισακουστούν», παρά την παρουσία «όλων αυτών που εκμεταλλεύονται την κατάσταση».
«Είναι για κλάματα» – Η οργή μιας αριστερής που ζητά αντίδραση στον ΜελανσόνΜια γυναίκα που στέκεται δίπλα στην κοπέλα παρεμβαίνει στη συζήτηση, συστήνοντας τον εαυτό της ως «αριστερή, αλλά όχι μελανσονική».
«Η κατάσταση είναι για κλάματα», λέει και παρότι έχει περάσει μία ολόκληρη νύχτα, εξακολουθούν να τρέμουν τα πόδια της.
Το γκράφιτι για Σιράκ, Σαρκοζί, Ολάντ και ΜακρόνΣτη γωνία της Λεωφόρου Σεβαστουπόλεως με τη Λεωφόρο Σεν Μαρτέν, ένα λευκό φορτηγό σταθμεύει πάνω στο πεζοδρόμιο.
Ξυλουργοί έχουν βρεθεί στο σημείο για να αφαιρέσουν ξύλινες πλάκες που είχαν τοποθετηθεί την Παρασκευή για να προστατεύσουν ένα τραπεζικό υποκατάστημα.
Στην πόρτα του κτιρίου, ένα γκράφιτι επιχειρεί να συνοψίσει με τον δικό του τρόπο σαράντα χρόνια γαλλικής πολιτικής ζωής. «Ο θόρυβος και η μυρωδιά του Σιράκ. Το Kärcher του Σαρκοζί. Οι φαφούτηδες του Ολάντ. Αυτοί που δεν είναι τίποτα του Μακρόν. Γ... την περιφρόνησή τους», αναφέρει το σύνθημα. Πρόκειται για αναφορές σε χαρακτηριστικές εκφράσεις και δηλώσεις τεσσάρων πρώην και νυν προέδρων της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Κι ενώ το συνεργείο με το λευκό φορτηγό έχει κληθεί από τη διοίκηση της τράπεζας, η οποία είχε μεριμνήσει εγκαίρως για την προστασία του υποκαταστήματος, άλλοι επαγγελματίες έχουν αναλάβει δράση με δική τους πρωτοβουλία σε διάφορα σημεία του Παρισιού.
«Υπάρχει δουλειά για έξι μήνες» – Οι τζαμάδες επιστρέφουν στους δρόμουςΣτη λεωφόρο Μαζεντά, δύο τεχνίτες που ασχολούνται με την τοποθέτηση τζαμιών, εγκαταστάθηκαν στη γειτονιά από το πρωί της Κυριακής, χωρίς να τους έχει καλέσει κάποιος συγκεκριμένος πελάτης.
«Βρεθήκαμε σήμερα το πρωί με όλους τους άλλους τζαμάδες, ανθρώπους που είχαμε να δούμε πολύ καιρό», λέει ο ένας εξ αυτών.
Η αναφορά στο «πολύ καιρό» τον γυρίζει στις πρώτες ημέρες του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων. Κοιτάζοντας τις καταστροφές σε όλο το μήκος της λεωφόρου, εκτιμά ότι υπάρχει «δουλειά για έξι μήνες».
«Αυτό δεν συμβαίνει συχνά!», σχολιάζει ένας από τους τεχνίτες.
Στην οδό Σεν Ονορέ, οι τουρίστες φωτογραφίζουν τις κατεστραμμένες πολυτελείς βιτρίνεςΣτην οδό Σεν Ονορέ, όπου στεγάζονται πολλές από τις πιο γνωστές μάρκες πολυτελείας, αρκετές βιτρίνες είναι σπασμένες, καλυμμένες με ξύλινες πλάκες ή εντελώς άδειες.
Ένας ξυλουργός που έχει φτάσει από το διαμέρισμα Βαλ ντ’ Ουάζ, γνωστό ως «95», αποφάσισε επίσης να κινηθεί προληπτικά.
Αφού φόρτωσε στο φορτηγάκι του μερικές ξύλινες πλάκες που είχε μόλις προμηθευτεί - καθώς ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι αρκετά προνοητικός - πλησίασε από νωρίς το πρωί για να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Την ίδια ώρα Οι τουρίστες φωτογραφίζουν τον δρόμο, όπου οι καταστροφές είναι εμφανείς σε διάφορα σημεία, ενώ λίγο πιο πέρα, μια καταστηματάρχης προσπαθεί με δυσκολία να ξεκολλήσει από τη βιτρίνα της ένα αυτοκόλλητο που προβάλλει την Ανυπότακτη Γαλλία.
«Δέκα χρόνια Μακρόν, να το αποτέλεσμα» – Η οργή μιας καταστηματάρχισσαςΗ Ελβίρ Καρλές, υπεύθυνη του καταστήματος αρωμάτων, έφτασε μαζί με μέλη της ομάδας της.
Το Σάββατο παρακολουθούσε τα γεγονότα μέσα από τις οθόνες των καμερών ασφαλείας. Όπως περιγράφει, οι ταραξίες ξήλωσαν μεταλλικούς στύλους από το πεζοδρόμιο για να τους χρησιμοποιήσουν ως πολιορκητικούς κριούς.
Η βιτρίνα έσπασε, όμως οι αστυνομικοί έφτασαν εγκαίρως. «Διαφορετικά, εκείνοι που προκαλούσαν τις καταστροφές θα είχαν μπει μέσα», είπε.
Για την ίδια, η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή» και το μήνυμα «πολύ σαφές». «Δέκα χρόνια Μακρόν, να το αποτέλεσμα», σχολιάζει. «Υπάρχουν υπερβολικά μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς», προσθέτει.
Όπως πολλοί ακόμη άνθρωποι που μίλησαν την Κυριακή, η Καρλές και οι υπάλληλοι του καταστήματος αδυνατούν να κατανοήσουν πώς η κατάσταση οδηγήθηκε σε τέτοιο χάος.
Ένας από τους εργαζομένους είχε συμμετάσχει στη διαδήλωση το Σάββατο, νωρίς το απόγευμα. «Το κλίμα ήταν φιλικό», εξηγεί. Στη συνέχεια, όμως, τα αιτήματα των διαδηλωτών πέρασαν σε δεύτερο πλάνο, κάτι που του είναι δύσκολο να αποδεχθεί.
Στο κανάλι Σεν Μαρτέν, η καταστροφή διήρκεσε πέντε ώρεςΗ προκυμαία Βαλμί, κατά μήκος του καναλιού Σεν Μαρτέν, χρησιμοποιήθηκε το Σάββατο ως εναλλακτική διαδρομή από διαδηλωτές, όταν η πρόσβαση στην πλατεία Δημοκρατίας έγινε αδύνατη.
Σύμφωνα με τον Τιερί Μεναζέ, επαγγελματία παρασκευαστή παγωτού, η πορεία πέρασε αρχικά ειρηνικά.
Όμως από τις 18:00 έως τις 23:00, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν «μασκοφόροι, μέλη των black blocs». «Χωρίς κανένα απολύτως αίτημα», επιμένει.
Πολλά οχήματα, ποδήλατα, αυτοκίνητα και σκούτερ παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ αρκετά καταστήματα βανδαλίστηκαν.
Ο 37χρονος Τιερί Μεναζέ παρακολούθησε τις καταστροφές από το εσωτερικό της μικρής επιχείρησής του. Τα ψυγεία και οι καταψύκτες του έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Δεν γνωρίζει τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες και ελπίζει να καταφέρει να ανοίξει ξανά πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς όμως να είναι βέβαιος. Προετοιμάζεται για «παρατεταμένο κλείσιμο» και ανησυχεί για το τι ακριβώς προβλέπουν «τα ψιλά γράμματα» του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.
Την Κυριακή, φίλοι του έφτασαν για να τον βοηθήσουν να ασφαλίσει την πρόσοψη του καταστήματος με προστατευτικές πλάκες.
«Είμαστε αποσβολωμένοι», είπε με ένα παράξενο χαμόγελο. «Αλλά προσπαθούμε να παραμείνουμε αισιόδοξοι».
«Δεν θα αφήσουμε να μας σβήσουν» – Καταστηματάρχες στηρίζουν τα αιτήματα, όχι τη βίαΈνα διπλανό κατάστημα είναι άδειο. Στη βιτρίνα του, η ιδιοκτήτρια έχει κολλήσει μερικές ανακοινώσεις, μεταξύ των οποίων ένα δακτυλογραφημένο κείμενο με τίτλο «Δεν θα αφήσουμε να μας σβήσουν». «Επιλέξαμε να μη δημοσιεύσουμε εικόνες από τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο.
Ακολούθησε όμως όμως μια σημαντική διευκρίνιση: «Στηρίζουμε τα αιτήματα που εκφράστηκαν χθες. Αρνούμαστε επίσης να ξεχάσουμε τη θεσμική, κοινωνική και οικονομική βία που τροφοδοτεί την οργή. Και αρνούμαστε αυτό που μας συνέβη να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση».
Η στάση αυτή αποτυπώνει μια από τις βασικές αντιφάσεις που διαπερνούν τη γαλλική πρωτεύουσα μετά τα επεισόδια: πολλοί κάτοικοι κατανοούν την κοινωνική δυσαρέσκεια που οδήγησε στις κινητοποιήσεις, αλλά απορρίπτουν τις καταστροφές που ακολούθησαν.
Η ανησυχία, πάντως, δεν έχει υποχωρήσει. Το βράδυ της Κυριακής, νέοι εμπρησμοί ποδηλάτων καταγράφηκαν στην προκυμαία Βαλμί, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά την επιστροφή της καθημερινότητας σε αρκετές συνοικίες, η ένταση εξακολουθεί να σιγοβράζει στο Παρίσι.
«Αποτύχαμε αναμφισβήτητα» παραδέχεται ο υπουργός Δικαιοσύνης – «Η αστυνομία έχασε τον έλεγχο»Στο μεταξύ, σε παραδοχή αποτυχίας των γαλλικών αρχών ασφαλείας να αποτρέψουν τα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν τη χώρα το σαββατοκύριακο προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλ Νταρμανέν, επιρρίπτοντας ευθύνες στις υπηρεσίες πληροφοριών για την ανεπαρκή αντιμετώπιση της απειλής από την άκρα Αριστερά.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ παραδέχθηκε ότι η αστυνομία «έχασε τον έλεγχο» των διαδηλώσεων σε ορισμένες πόλεις, επιβεβαιώνοντας ότι υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, ωστόσο, αρνήθηκε να την αποδεχθεί.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, ο Νταρμανέν υποστήριξε ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου ανέδειξαν σοβαρές αδυναμίες στον μηχανισμό ασφαλείας της χώρας. «Πρέπει να μάθουμε τι πήγε στραβά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «είναι σαφές πως οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την άκρα Αριστερά».
2.331 προσαγωγές και δεκάδες προφυλακίσειςΟ Ζεράλ Νταρμανέν παρουσίασε επίσης στοιχεία για τις αστυνομικές και δικαστικές ενέργειες που ακολούθησαν τα επεισόδια.
Όπως ανέφερε, 2.331 άνθρωποι τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση στη διάρκεια του σαββατοκύριακου (πάνω από 350 στο Παρίσι τη νύχτα της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας), με το 70% αυτών να είναι ενήλικοι.
Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, πρόκειται σε πολλές περιπτώσεις για άτομα ήδη γνωστά στις αστυνομικές αρχές, ενώ πρόσθεσε ότι περισσότερο από το 80% των συλληφθέντων αντιμετωπίζει ποινική δίωξη, ενώ δεκάδες έχουν ήδη προφυλακιστεί.
Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη Μασσαλία, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τα επεισόδια. Όπως διευκρίνισε, 13 άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί στη Μασσαλία, στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
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