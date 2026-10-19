Τι χειμώνα περιμένουμε φέτος στην Ελλάδα: Οι πρώτες προβλέψεις για θερμοκρασίες και βροχές, τι δείχνουν για την Αττική

Πόσο αξιόπιστες είναι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις;



Το πρώτο συμπέρασμα

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, πάντως, δεν διαμορφώνεται ισχυρό σήμα απόκλισης της πίεσης από τα κανονικά επίπεδα. Η εικόνα αυτή είναι συμβατή με την ασθενή τάση για λιγότερες βροχές στα νότια, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει ασφαλή εκτίμηση για τον αριθμό ή την ένταση των κακοκαιριών.Οι εποχικές προγνώσεις έχουν σημαντικά μεγαλύτερη αβεβαιότητα από τις καθημερινές προγνώσεις καιρού. Η προγνωστική τους ικανότητα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, την εποχή και τη μετεωρολογική παράμετρο, ενώ στη Μεσόγειο η πρόγνωση των βροχοπτώσεων παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.Επιπλέον, η απόκλιση από τα κλιματικά κανονικά δεν σημαίνει απαραίτητα μεγάλη διαφορά σε βαθμούς Κελσίου ή χιλιοστά βροχής. Οι συγκεκριμένοι χάρτες του Copernicus παρουσιάζουν πιθανότητες εμφάνισης κατηγοριών θερμοκρασίας, πίεσης και βροχόπτωσης και όχι το ακριβές μέγεθος των αποκλίσεων.Η αξιοπιστία των συμπερασμάτων θα πρέπει να επανεκτιμάται καθώς πλησιάζουμε στον χειμώνα και ενσωματώνονται νεότερα προγνωστικά δεδομένα.Με τα σημερινά δεδομένα, το επικρατέστερο σενάριο για το τρίμηνο Νοεμβρίου -Ιανουαρίου είναι να καταγραφούν θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες στη χώρα μας. Για τις βροχοπτώσεις, το Copernicus παρουσιάζει μια ασθενή τάση για ξηρότερες συνθήκες στη νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, ενώ το αμερικανικό CFSv2 δεν εμφανίζει αξιόλογο σήμα απόκλισης.Αυτό δεν αποκλείει έντονες κακοκαιρίες, ισχυρές βροχοπτώσεις ή σημαντικά επεισόδια ψύχους κατά τη διάρκεια της περιόδου.Άλλωστε, ένας χειμώνας μπορεί να είναι συνολικά θερμότερος από τα κανονικά και ταυτόχρονα να παρουσιάσει ορισμένες ιδιαίτερα ψυχρές ή έντονα βροχερές περιόδους.