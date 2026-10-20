Άδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: Τζάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους για το rebranding
Άδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: Τζάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους για το rebranding
Η απάντηση του υπουργού Υγείας στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ για τις «άναρθρες κραυγές» και το βίντεο από τα Ιωάννινα, όπου φώναζε συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ
Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αναφορά του προέδρου της ΕΛΑΣ σε «άναρθρες κραυγές», που συνδέεται με το βίντεο από την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού στα Ιωάννινα, όπου εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ.
Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας ειρωνικά την προσπάθεια ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του.
«Αυτός ο τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding, τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ευθέως στο γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το οποίο ακούγεται να φωνάζει στο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος από την περιοδεία του στην Ήπειρο.
«Οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου, κύριε Αλέξη μας, είναι ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ, της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμιά μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ από αυτά», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, πρόσθεσε: «Περαστικά λοιπόν, θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια».
Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας ειρωνικά την προσπάθεια ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του.
Αυτός το τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του….ΥΓ οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου κύριε Αλέξη μας είναι ένα από τα πιο γνωστά α συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα… pic.twitter.com/5gFFhwr41U— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 20, 2026
«Αυτός ο τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding, τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ευθέως στο γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το οποίο ακούγεται να φωνάζει στο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος από την περιοδεία του στην Ήπειρο.
Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ… pic.twitter.com/Zhvt4EU6Zj— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026
«Οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου, κύριε Αλέξη μας, είναι ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ, της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμιά μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ από αυτά», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, πρόσθεσε: «Περαστικά λοιπόν, θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια».
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