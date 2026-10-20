Άδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: Τζάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους για το rebranding

Η απάντηση του υπουργού Υγείας στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ για τις «άναρθρες κραυγές» και το βίντεο από τα Ιωάννινα, όπου φώναζε συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ