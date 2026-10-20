Πάνος Μουζουράκης για πατέρα Αντώνιο: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, να καταδικάζεται στην Αθήνα και στα Γιάννενα να αθωώνεται;»
Πάνος Μουζουράκης για πατέρα Αντώνιο: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, να καταδικάζεται στην Αθήνα και στα Γιάννενα να αθωώνεται;»
Ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα
Την άποψή του για την αθώωση του πατέρα Αντωνίου στην υπόθεση που αφορούσε στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα, εξέφρασε ο Πάνος Μουζουράκης, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν να καταδικάζεται για τις ίδιες κατηγορίες στην Αθήνα και να αθωώνεται στα Ιωάννινα.
Ο τραγουδιστής προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις δικαστικές αποφάσεις, αντιπαραβάλλοντας την έκταση της δημοσιότητας που λαμβάνει μια καταδίκη με εκείνη που συνοδεύει μια αθώωση.
Στο story που έκανε ο Πάνος Μουζουράκης έγραψε: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, ο ίδιος άνθρωπος στην Αθήνα να καταδικάζεται και στα Γιάννενα να αθωώνεται; Και πώς γίνεται όταν καταδικάζεται να βουίζουν όλα τα Μέσα, αλλά όταν αθωώνεται να το μαθαίνουν μόνο από τοπικές φυλλάδες της επαρχίας; Η δικαιοσύνη κρίνεται στις αίθουσες, η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κρίνεται στα πρωτοσέλιδα».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο πατέρας Αντώνιος και οι δύο συγκατηγορούμενοί του, παιδαγωγοί και υπεύθυνοι των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα, αθωώθηκαν ομόφωνα από το δικαστήριο των Ιωαννίνων. Η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από δέκα συνεδριάσεις και αφορά σε καταγγελίες για σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλές σε βάρος παιδιών που φιλοξενούνταν στις συγκεκριμένες δομές.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο ιδρυτής της οργάνωσης εμφανίστηκε συγκινημένος και έκανε λόγο για δικαίωση του έργου της «Κιβωτού του Κόσμου». Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης ανέφεραν ότι καμία από τις κατηγορίες δεν τεκμηριώθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία.
Η ετυμηγορία αφορά αποκλειστικά στη συγκεκριμένη δίκη στα Ιωάννινα και στις καταγγελίες που σχετίζονταν με περιστατικά τα οποία φέρονταν να είχαν σημειωθεί στις δομές στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα. Παράλληλα, άλλες δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την οργάνωση παραμένουν σε εξέλιξη και εξετάζονται αυτοτελώς από τη δικαιοσύνη, όπως επισήμανε και ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος στις δηλώσεις του.
Σημειώνεται ότι, στις 19 Φεβρουαρίου, ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας (δεύτερος βαθμός) και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι που δικάστηκαν για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε την ετυμηγορία του έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Κατά την εκφώνηση της απόφασης όλοι οι κατηγορούμενοι απουσίαζαν από το εδώλιο. Με τη συγκεκριμένη απόφαση του Εφετείου ο ιεράς κρίθηκε ένοχος για περισσότερα αδικήματα από όσα είχε κριθεί πρωτοδικώς. Πιο συγκεκριμένα, σε δεύτερο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες δικάστηκε, όλες σε βαθμό πλημμελήματος. Αντίθετα σε πρώτο βαθμό ο ιερέας είχε καταδικαστεί για πέντε πράξεις.
Ο τραγουδιστής προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις δικαστικές αποφάσεις, αντιπαραβάλλοντας την έκταση της δημοσιότητας που λαμβάνει μια καταδίκη με εκείνη που συνοδεύει μια αθώωση.
Στο story που έκανε ο Πάνος Μουζουράκης έγραψε: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, ο ίδιος άνθρωπος στην Αθήνα να καταδικάζεται και στα Γιάννενα να αθωώνεται; Και πώς γίνεται όταν καταδικάζεται να βουίζουν όλα τα Μέσα, αλλά όταν αθωώνεται να το μαθαίνουν μόνο από τοπικές φυλλάδες της επαρχίας; Η δικαιοσύνη κρίνεται στις αίθουσες, η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κρίνεται στα πρωτοσέλιδα».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο πατέρας Αντώνιος και οι δύο συγκατηγορούμενοί του, παιδαγωγοί και υπεύθυνοι των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα, αθωώθηκαν ομόφωνα από το δικαστήριο των Ιωαννίνων. Η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από δέκα συνεδριάσεις και αφορά σε καταγγελίες για σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλές σε βάρος παιδιών που φιλοξενούνταν στις συγκεκριμένες δομές.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο ιδρυτής της οργάνωσης εμφανίστηκε συγκινημένος και έκανε λόγο για δικαίωση του έργου της «Κιβωτού του Κόσμου». Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης ανέφεραν ότι καμία από τις κατηγορίες δεν τεκμηριώθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία.
Η ετυμηγορία αφορά αποκλειστικά στη συγκεκριμένη δίκη στα Ιωάννινα και στις καταγγελίες που σχετίζονταν με περιστατικά τα οποία φέρονταν να είχαν σημειωθεί στις δομές στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα. Παράλληλα, άλλες δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την οργάνωση παραμένουν σε εξέλιξη και εξετάζονται αυτοτελώς από τη δικαιοσύνη, όπως επισήμανε και ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος στις δηλώσεις του.
Σημειώνεται ότι, στις 19 Φεβρουαρίου, ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας (δεύτερος βαθμός) και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι που δικάστηκαν για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε την ετυμηγορία του έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Κατά την εκφώνηση της απόφασης όλοι οι κατηγορούμενοι απουσίαζαν από το εδώλιο. Με τη συγκεκριμένη απόφαση του Εφετείου ο ιεράς κρίθηκε ένοχος για περισσότερα αδικήματα από όσα είχε κριθεί πρωτοδικώς. Πιο συγκεκριμένα, σε δεύτερο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες δικάστηκε, όλες σε βαθμό πλημμελήματος. Αντίθετα σε πρώτο βαθμό ο ιερέας είχε καταδικαστεί για πέντε πράξεις.
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