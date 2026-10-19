Ο Τσίπρας επισκέφθηκε τσιπουράδικο στον Βόλο: «Δεν πρέπει να κερδίσεις τον Μητσοτάκη, αλλά τον λαό» του είπαν
Ο Τσίπρας επισκέφθηκε τσιπουράδικο στον Βόλο: «Δεν πρέπει να κερδίσεις τον Μητσοτάκη, αλλά τον λαό» του είπαν
Άκουσε από τους πολίτες τα αιτήματά τους «με την ακρίβεια και όχι μόνο να είναι μόνιμη επωδός», όπως σχολιάζει
Στους δρόμους του Βόλου βρέθηκε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους πολίτες.
Στον πεζόδρομο Χατζηαργύρη άκουσε από τους πολίτες τα αιτήματά τους «με την ακρίβεια και όχι μόνο να είναι μόνιμη επωδός», όπως σχολιάζει σε ανάρτησή του.
Δείτε την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:
Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια και τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις και πλέον ο πήχης έχει ανέβει, σχολιάζει και προσθέτει ότι «χρειάζεται σχέδιο εναλλακτικό, αλλά και ρεαλιστικό που να εγγυάται τη βελτίωση της ζωής τους και των παιδιών τους. Όραμα που να δίνει προοπτική και ελπίδα».
«Η ΕΛ.Α.Σ γεννήθηκε για να γίνει ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και να καλύψει το κενό, που έκανε τον Μητσοτάκη να μοιάζει ακλόνητος», σχολιάζει ακόμη.
Στον πεζόδρομο Χατζηαργύρη άκουσε από τους πολίτες τα αιτήματά τους «με την ακρίβεια και όχι μόνο να είναι μόνιμη επωδός», όπως σχολιάζει σε ανάρτησή του.
Δείτε την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:
Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια και τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις και πλέον ο πήχης έχει ανέβει, σχολιάζει και προσθέτει ότι «χρειάζεται σχέδιο εναλλακτικό, αλλά και ρεαλιστικό που να εγγυάται τη βελτίωση της ζωής τους και των παιδιών τους. Όραμα που να δίνει προοπτική και ελπίδα».
«Η ΕΛ.Α.Σ γεννήθηκε για να γίνει ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και να καλύψει το κενό, που έκανε τον Μητσοτάκη να μοιάζει ακλόνητος», σχολιάζει ακόμη.
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