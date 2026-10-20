«Την εξουσία θα την παίρναμε από τώρα, αλλά θέλουμε να την πάρουμε δημοκρατικά» είπε στον Τσίπρα ιδιοκτήτης τσιπουράδικου στον Βόλο, δείτε βίντεο
«Την εξουσία θα την παίρναμε από τώρα, αλλά θέλουμε να την πάρουμε δημοκρατικά» είπε στον Τσίπρα ιδιοκτήτης τσιπουράδικου στον Βόλο, δείτε βίντεο
Ο Αλέξης Τσίπρας γέλασε στο άκουσμα της φράσης από τον ιδιοκτήτη του τσιπουράδικου «Κάβουρας» στον Βόλο
Με επευφημίες και χειροκροτήματα έγινε δεκτός ο Αλέξης Τσίπρας από όσους βρίσκονταν στο τσιπουράδικο «Κάβουρας» στον Βόλο τη Δευτέρα.
Ο ιδιοκτήτης του Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος κάθισε δίπλα στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του είπε κάποια στιγμή: «την εξουσία θα την παίρναμε από τώρα αλλά θέλουμε δημοκρατικά, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το Σύνταγμα».
Ακούγοντας τη φράση αυτή ο πρώην πρωθυπουργός γέλασε.
Πηγή βίντεο: Magnesia News
Νωρίτερα κάποιος από τους παριστάμενους ακούστηκε να λέει «αν δεν κάνει ο Αλέξης κάτι δεν θα δούμε διαφορά», με τον ιδιοκτήτη του τσιπουράδικου να «ξεναγεί» τον Αλέξη Τσίπρα στις γεύσεις του μαγαζιού του.
Ο ιδιοκτήτης του Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος κάθισε δίπλα στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του είπε κάποια στιγμή: «την εξουσία θα την παίρναμε από τώρα αλλά θέλουμε δημοκρατικά, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το Σύνταγμα».
Ακούγοντας τη φράση αυτή ο πρώην πρωθυπουργός γέλασε.
Νωρίτερα κάποιος από τους παριστάμενους ακούστηκε να λέει «αν δεν κάνει ο Αλέξης κάτι δεν θα δούμε διαφορά», με τον ιδιοκτήτη του τσιπουράδικου να «ξεναγεί» τον Αλέξη Τσίπρα στις γεύσεις του μαγαζιού του.
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