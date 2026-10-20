Αθηνά Μαξίμου για τα 21 χρόνια σχέσης με τον Αιμίλιο Χειλάκη: Υπήρξαν δυσκολίες και στιγμές που τα πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως θα θέλαμε
Αθηνά Μαξίμου για τα 21 χρόνια σχέσης με τον Αιμίλιο Χειλάκη: Υπήρξαν δυσκολίες και στιγμές που τα πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως θα θέλαμε
Η αγάπη, ο σεβασμός και ο θαυμασμός ήταν τελικά πιο πάνω από τις δυσκολίες, μπήκαμε στη διαδικασία να τις αντιμετωπίσουμε, δήλωσε η ηθοποιός
Στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στα 21 χρόνια κοινής πορείας με τον Αιμίλιο Χειλάκη αναφέρθηκε η Αθηνά Μαξίμου, παραδεχόμενη πως υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως θα ήθελαν.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την πορεία των 21 ετών που έχει μοιραστεί με τον σύζυγό της. Η ίδια τόνισε ότι παρά τις δύσκολες στιγμές, η αγάπη, ο σεβασμός και ο θαυμασμός που τρέφουν ο ένας για τον άλλον τους βοήθησαν να τις ξεπεράσουν.
Όπως εξήγησε η Αθηνά Μαξίμου, θεωρεί σημαντικό τα ζευγάρια να συζητούν ανοιχτά όσα τα απασχολούν και να μην αποφεύγουν τα προβλήματα, αλλά να προσπαθούν από κοινού να τα αντιμετωπίσουν: «Ξέρετε εσείς κάτι στη ζωή που να μην έχει δυσκολίες, γιατί εγώ δεν ξέρω. Φυσικά και υπήρξαν δυσκολίες και στιγμές που τα πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως θα θέλαμε, είτε ο ένας, είτε ο άλλος. Όμως η αγάπη, ο σεβασμός και ο θαυμασμός που τρέφει ο ένας για τον άλλον ήταν τελικά πιο πάνω από τις δυσκολίες και γι΄αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να τις αντιμετωπίσουμε, να τις επεξεργαστούμε, να τις συνομιλήσουμε, γιατί νομίζω ότι τα ζευγάρια πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, να μην αφήνουν τα πράγματα κάτω από το χαλί».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την πορεία των 21 ετών που έχει μοιραστεί με τον σύζυγό της. Η ίδια τόνισε ότι παρά τις δύσκολες στιγμές, η αγάπη, ο σεβασμός και ο θαυμασμός που τρέφουν ο ένας για τον άλλον τους βοήθησαν να τις ξεπεράσουν.
Όπως εξήγησε η Αθηνά Μαξίμου, θεωρεί σημαντικό τα ζευγάρια να συζητούν ανοιχτά όσα τα απασχολούν και να μην αποφεύγουν τα προβλήματα, αλλά να προσπαθούν από κοινού να τα αντιμετωπίσουν: «Ξέρετε εσείς κάτι στη ζωή που να μην έχει δυσκολίες, γιατί εγώ δεν ξέρω. Φυσικά και υπήρξαν δυσκολίες και στιγμές που τα πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως θα θέλαμε, είτε ο ένας, είτε ο άλλος. Όμως η αγάπη, ο σεβασμός και ο θαυμασμός που τρέφει ο ένας για τον άλλον ήταν τελικά πιο πάνω από τις δυσκολίες και γι΄αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να τις αντιμετωπίσουμε, να τις επεξεργαστούμε, να τις συνομιλήσουμε, γιατί νομίζω ότι τα ζευγάρια πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, να μην αφήνουν τα πράγματα κάτω από το χαλί».
Δείτε το βίντεο
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