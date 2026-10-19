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Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Εδώ δημιουργείται η Ιατρική Επιστήμη του 22ου αιώνα»
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Αδωνις Γεωργιάδης Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μάριος Θεμιστοκλέους

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Εδώ δημιουργείται η Ιατρική Επιστήμη του 22ου αιώνα»

Ο υπουργός Υγείας επισκέφτηκε την πρώτη βιοτράπεζα των Εμιράτων

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Εδώ δημιουργείται η Ιατρική Επιστήμη του 22ου αιώνα»
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Επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπου συνάντησε τον ομόλογό του και ξεναγήθηκε σε ιατρικές εγκαταστάσεις.

Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι μαζί με τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους συμμετείχαν στη Health Week και επισκέφτηκαν την πρώτη βιοτράπεζα των Εμιράτων. «Εδώ δημιουργείται η Ιατρική Επιστήμη του 22ου αιώνα», σχολιάζει.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Πριν λίγο ολοκληρώσαμε με τον Μάριο Θεμιστοκλέους την πρώτη μέρα της επίσκεψης μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την συμμετοχή μας στην Health Week. Συναντήσαμε τόσο τον Υπουργό Υγείας της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όσο και τον Υπουργό Υγείας του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι. Επίσης πήγαμε στην πρώτη βιοτράπεζα των Εμιράτων και στις εγκαταστάσεις της M42 για τον γενετικό έλεγχο. Εδώ δημιουργείται η Ιατρική Επιστήμη του 22ου αιώνα.
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