Επικοινωνία Δένδια με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΑΤΟ Νίκος Δένδιας Τηλεφωνική επικοινωνία

Επικοινωνία Δένδια με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

«Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν το ρόλο της Ελλάδος εντός της Συμμαχίας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Επικοινωνία Δένδια με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ είχε συζήτηση για θέματα που αφορούν τον ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας.

Αναλυτικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Πτέραρχο Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν το ρόλο της Ελλάδος εντός της Συμμαχίας. Επίσης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας».

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