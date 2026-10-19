Επικοινωνία Δένδια με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του #ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (#SACEUR), Πτέραρχο Alexus G. Grynkewich. Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν το ρόλο της Ελλάδος εντός της Συμμαχίας. Επίσης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας.