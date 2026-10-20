Δένδιας: Η προσπάθεια στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία, έχω ξεκάθαρη άποψη για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της ΝΔ
Δένδιας: Η προσπάθεια στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία, έχω ξεκάθαρη άποψη για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της ΝΔ
Η πολιτική τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην παρουσίαση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων
Στην ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επιδιώξει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές επέμεινε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας την απόλυτη ταύτισή του με τη σχετική τοποθέτηση του πρωθυπουργού.
Ερωτηθείς για τον εκλογικό πήχη του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας απέφυγε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ποσοστό, επιλέγοντας να δώσει έμφαση στον στόχο της αυτοδυναμίας. «Εγώ από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσω με απόλυτη ικανοποίηση και απόλυτη ταύτιση είναι την προσπάθεια για την αυτοδυναμία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εμείς καταθέτουμε μία πρόταση στην ελληνική κοινωνία και θα θέλαμε να έχει τη συντριπτική στήριξη για να την εφαρμόσουμε».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμισε ότι έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για τη στόχευση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο στην Κομοτηνή και το Αγρίνιο όσο και στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου ενόψει του συνεδρίου. «Νομίζω ότι έχω μια πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας και ποιο πρέπει να είναι το πλαίσιο γύρω από αυτήν τη στόχευση», σημείωσε, καταλήγοντας με την επισήμανση ότι «ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού όχι επειδή κάποιος είναι χαριτωμένος, συμπαθής ή καλός άνθρωπος», αλλά στη βάση συγκεκριμένων αρχών, αξιών και προγράμματος.
Ερωτηθείς για τον εκλογικό πήχη του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας απέφυγε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ποσοστό, επιλέγοντας να δώσει έμφαση στον στόχο της αυτοδυναμίας. «Εγώ από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσω με απόλυτη ικανοποίηση και απόλυτη ταύτιση είναι την προσπάθεια για την αυτοδυναμία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εμείς καταθέτουμε μία πρόταση στην ελληνική κοινωνία και θα θέλαμε να έχει τη συντριπτική στήριξη για να την εφαρμόσουμε».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμισε ότι έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για τη στόχευση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο στην Κομοτηνή και το Αγρίνιο όσο και στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου ενόψει του συνεδρίου. «Νομίζω ότι έχω μια πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας και ποιο πρέπει να είναι το πλαίσιο γύρω από αυτήν τη στόχευση», σημείωσε, καταλήγοντας με την επισήμανση ότι «ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού όχι επειδή κάποιος είναι χαριτωμένος, συμπαθής ή καλός άνθρωπος», αλλά στη βάση συγκεκριμένων αρχών, αξιών και προγράμματος.
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