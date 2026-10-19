Στέλεχος ΕΛΑΣ: «Άντε και στα δικά μας» για τη Γαλλία - Γεωργιάδης: «Θέλουν και επιδιώκουν το χάος»
Στέλεχος ΕΛΑΣ: «Άντε και στα δικά μας» για τη Γαλλία - Γεωργιάδης: «Θέλουν και επιδιώκουν το χάος»
Ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στελέχος της ΕΛΑΣ Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος προέβλεψε κύμα κινητοποιήσεων στην Ελλάδα τον Νοέμβριο - Η απάντηση του υπουργού Υγείας
«Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά», δήλωσε ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος και νυν στέλεχος της ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας τις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες και εκφράζοντας την προσδοκία να υπάρξει αντίστοιχο κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων και στην Ελλάδα.
Η δήλωση έγινε σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3, με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο.
Ο κ. Λαμπρινίδης – Στάχτος αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Γαλλία, στην Αλβανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο, εκτιμώντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί σύντομα να εκφραστεί και στη χώρα μας.
Μάλιστα, προέβλεψε ότι ο Νοέμβριος ενδέχεται να αποτελέσει μήνα έντονων κινητοποιήσεων, με πρωταγωνιστές κυρίως μαθητές και φοιτητές.
«Τον Νοέμβριο βλέπω ότι μαθητές και φοιτητές θα βγουν στους δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την εκτίμησή του με τις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Όπως εξήγησε, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που, κατά την άποψή του, μπορούν να πυροδοτήσουν ένα νέο κύμα διαμαρτυριών: η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια.
«Βάζω πρώτο θέμα τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι το υψηλό κόστος στέγασης και οι καθημερινές οικονομικές επιβαρύνσεις δημιουργούν αυξανόμενη πίεση, ιδιαίτερα στους νέους.
«Μην αυταπατάστε, θέλουν και επιδιώκουν το χάος, διότι μόνο σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν, τίποτε άλλο», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Η δήλωση έγινε σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3, με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο.
Ο κ. Λαμπρινίδης – Στάχτος αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Γαλλία, στην Αλβανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο, εκτιμώντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί σύντομα να εκφραστεί και στη χώρα μας.
Μάλιστα, προέβλεψε ότι ο Νοέμβριος ενδέχεται να αποτελέσει μήνα έντονων κινητοποιήσεων, με πρωταγωνιστές κυρίως μαθητές και φοιτητές.
«Τον Νοέμβριο βλέπω ότι μαθητές και φοιτητές θα βγουν στους δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την εκτίμησή του με τις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Όπως εξήγησε, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που, κατά την άποψή του, μπορούν να πυροδοτήσουν ένα νέο κύμα διαμαρτυριών: η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια.
«Βάζω πρώτο θέμα τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι το υψηλό κόστος στέγασης και οι καθημερινές οικονομικές επιβαρύνσεις δημιουργούν αυξανόμενη πίεση, ιδιαίτερα στους νέους.
Η αντίδραση Άδωνι Γεωργιάδη: «Θέλουν και επιδιώκουν το χάος»Οι δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, σχολιάζοντας την τοποθέτησή του, κατηγόρησε όσους προσδοκούν αντίστοιχες εξελίξεις στην Ελλάδα ότι επιδιώκουν την πρόκληση χάους.
«Μην αυταπατάστε, θέλουν και επιδιώκουν το χάος, διότι μόνο σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν, τίποτε άλλο», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Μήν αυταπατάστε θέλουν και επιδιώξουν το χάος διότι μόνον σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν τίποτε άλλο: https://t.co/52t1mYmXY4— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 19, 2026
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