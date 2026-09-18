Το ψηφιακό εργαλείο Med Watch που «σκανάρει» γιατρούς και κέντρα ρίχνει στη μάχη κατά των παράνομων υπηρεσιών υγείας ο υπουργός Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας θέτει σε λειτουργία το Med watch, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, εντοπίζει παράνομες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής στο διαδίκτυο – 231 δομές που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση εντοπίστηκαν από τους πρώτους 8.500 ελέγχους