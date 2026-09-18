Το ψηφιακό εργαλείο Med Watch που «σκανάρει» γιατρούς και κέντρα ρίχνει στη μάχη κατά των παράνομων υπηρεσιών υγείας ο υπουργός Υγείας
Το ψηφιακό εργαλείο Med Watch που «σκανάρει» γιατρούς και κέντρα ρίχνει στη μάχη κατά των παράνομων υπηρεσιών υγείας ο υπουργός Υγείας
Το Υπουργείο Υγείας θέτει σε λειτουργία το Med watch, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, εντοπίζει παράνομες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής στο διαδίκτυο – 231 δομές που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση εντοπίστηκαν από τους πρώτους 8.500 ελέγχους
Εντατικοί στοχευμένοι έλεγχοι ξεκινούν ήδη από σήμερα σε ιδιωτικά ιατρεία, χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, ακόμη και κέντρα αισθητικής με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε το νέο ψηφιακό εργαλείο το οποίο «σκανάρει» ό,τι υπηρεσία σχετική με υγεία και ευεξία διαφημίζεται στο διαδίκτυο και διασταυρώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με την άδεια λειτουργίας που έχει κάθε ιατρείο.
«Προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητά μας να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας «τι μάθαμε» τα τελευταία 24ωρα επ’ αφορμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. «Μάθαμε ότι διαφημίζονται πράγματα τα οποία δεν είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε. Επίσης, μάθαμε ότι η συγκεκριμένη γιατρός που δεν έχει ειδικότητα προέβαινε σε πράξεις που δε γίνονται σε περιβάλλον ιατρείου και δε γίνονται από γιατρό άνευ ειδικότητας», σημείωσε.
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«Προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητά μας να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας «τι μάθαμε» τα τελευταία 24ωρα επ’ αφορμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. «Μάθαμε ότι διαφημίζονται πράγματα τα οποία δεν είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε. Επίσης, μάθαμε ότι η συγκεκριμένη γιατρός που δεν έχει ειδικότητα προέβαινε σε πράξεις που δε γίνονται σε περιβάλλον ιατρείου και δε γίνονται από γιατρό άνευ ειδικότητας», σημείωσε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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