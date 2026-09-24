Τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς τον Ιανουάριο του 2025

Όπως αναφέρεται, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού, πέρασε σε ταράτσα παρακείμενης μονοκατοικίας και παρέμεινε εκεί μέχρι να εντοπιστεί και να ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς.Στην έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, επτά φυσίγγια, καθώς και δύο δελτία ταυτότητας που χαρακτηρίστηκαν εμφανώς παραποιημένα - πλαστά.Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 33χρονος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διευκόλυνση μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου.Ο 31χρονος επίσης δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα παραμονής, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράνομη οπλοφορία.Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις όπως κλοπές, παράνομη διακίνηση μεταναστών, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.