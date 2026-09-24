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Τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς τον Ιανουάριο του 2025
Τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς τον Ιανουάριο του 2025
Χειροπέδες σε τρία άτομα, ηλικίας 33, 31 και 26 ετών - Οι δράστες φέρεται να προσέγγισαν έναν 32χρονο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και να του επιτέθηκαν
Στην εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, τρία άτομα, ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, αλλά και ενός ακόμη 32χρονου ομοεθνούς τους που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες της 8ης προς 9ης Ιανουαρίου 2025.
Οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να προσέγγισαν έναν 32χρονο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και να του επιτέθηκαν.
Ο 33χρονος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πυροβόλησε εναντίον του 32χρονου με πιστόλι, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένα άτομο που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατάστημα της περιοχής.
Παράλληλα, ο 26χρονος φέρεται να πυροβόλησε επίσης εναντίον του 32χρονου, χωρίς να τον τραυματίσει.
Ο 31χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον του 32χρονου, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πυροβόλησε. Παράλληλα, κατηγορείται ότι παρείχε συνδρομή στους άλλους δύο πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς φέρεται να τους μετέφερε στο σημείο με όχημα εταιρείας ενοικιάσεων και να παρέμεινε μαζί τους μέχρι τη διαφυγή τους.
Από την πλευρά του, ο 32χρονος φέρεται να ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να τραυματίσει τους δράστες, ενώ προκάλεσε φθορές στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση και σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του 31χρονου, ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, τρία άτομα, ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, αλλά και ενός ακόμη 32χρονου ομοεθνούς τους που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες της 8ης προς 9ης Ιανουαρίου 2025.
Οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να προσέγγισαν έναν 32χρονο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και να του επιτέθηκαν.
Ο 33χρονος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πυροβόλησε εναντίον του 32χρονου με πιστόλι, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένα άτομο που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατάστημα της περιοχής.
Παράλληλα, ο 26χρονος φέρεται να πυροβόλησε επίσης εναντίον του 32χρονου, χωρίς να τον τραυματίσει.
Ο 31χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον του 32χρονου, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πυροβόλησε. Παράλληλα, κατηγορείται ότι παρείχε συνδρομή στους άλλους δύο πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς φέρεται να τους μετέφερε στο σημείο με όχημα εταιρείας ενοικιάσεων και να παρέμεινε μαζί τους μέχρι τη διαφυγή τους.
Από την πλευρά του, ο 32χρονος φέρεται να ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να τραυματίσει τους δράστες, ενώ προκάλεσε φθορές στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση και σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του 31χρονου, ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
Όπως αναφέρεται, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού, πέρασε σε ταράτσα παρακείμενης μονοκατοικίας και παρέμεινε εκεί μέχρι να εντοπιστεί και να ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς.
Στην έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, επτά φυσίγγια, καθώς και δύο δελτία ταυτότητας που χαρακτηρίστηκαν εμφανώς παραποιημένα - πλαστά.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 33χρονος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διευκόλυνση μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου.
Ο 31χρονος επίσης δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα παραμονής, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράνομη οπλοφορία.
Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις όπως κλοπές, παράνομη διακίνηση μεταναστών, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Στην έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, επτά φυσίγγια, καθώς και δύο δελτία ταυτότητας που χαρακτηρίστηκαν εμφανώς παραποιημένα - πλαστά.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 33χρονος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διευκόλυνση μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου.
Ο 31χρονος επίσης δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα παραμονής, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράνομη οπλοφορία.
Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις όπως κλοπές, παράνομη διακίνηση μεταναστών, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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