Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιερρακάκη για περισσότερα έσοδα από 6G και 5G
Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιερρακάκη για περισσότερα έσοδα από 6G και 5G
Πώς θα βρεθούν έως 15 δισ. από το φάσμα συχνοτήτων αντί φόρους και «θυσίες» - Η Ελλάδα προτείνει κοινές ευρωπαϊκές δημοπρασίες φάσματος, ώστε μέρος των εσόδων να χρηματοδοτεί επενδύσεις τεχνολογίας και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται πλέον η πρόταση της Ελλάδας για κοινές ευρωπαϊκές δημοπρασίες φάσματος συχνοτήτων, προκειμένου τα έσοδα να χρηματοδοτήσουν τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Το σχέδιο είχε επεξεργαστεί και παρουσιάσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλά πλέον υποβλήθηκε και επισήμως στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, από τον εκπρόσωπο της χώρας μας, υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσο Χατζηβασιλείου.
Στόχος των συζητήσεων είναι, σε λιγότερο από ένα μήνα, στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, να εξετάσουν αποφάσεις για έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με σημαντικά αυξημένους πόρους, κατά τρόπο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει τις νέες προκλήσεις στην άμυνα και την ενέργεια, χωρίς να περιορίσει τις παραδοσιακές πολιτικές της και τα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα και τα Ταμεία Συνοχής.
Η βασική ιδέα είναι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος, της European Spectrum Union. Το νέο αυτό εργαλείο θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές δημοπρασίες φάσματος για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 6G. Τα έσοδα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν τόσο στη μείωση της πίεσης που δέχεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, όσο και στη χρηματοδότηση επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες.
Η πρόταση που παρουσιάστηκε στους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη προβλέπει αρχική χρηματοδοτική δυνατότητα περίπου 12 έως 15 δισ. ευρώ. Το ποσό χαρακτηρίζεται προκαταρκτική εκτίμηση σχεδιασμού και όχι επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη. Επίσης, δεν περιλαμβάνει πιθανές μελλοντικές εισφορές από επιλεγμένα δικαιώματα χρήσης 5G.
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Στόχος των συζητήσεων είναι, σε λιγότερο από ένα μήνα, στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, να εξετάσουν αποφάσεις για έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με σημαντικά αυξημένους πόρους, κατά τρόπο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει τις νέες προκλήσεις στην άμυνα και την ενέργεια, χωρίς να περιορίσει τις παραδοσιακές πολιτικές της και τα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα και τα Ταμεία Συνοχής.
Από τις συχνότητες 6G στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό – Το σχέδιο ΠιερρακάκηΣε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία νέων ιδίων πόρων, χωρίς νέους φόρους, τέλη και δασμούς.
Η βασική ιδέα είναι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος, της European Spectrum Union. Το νέο αυτό εργαλείο θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές δημοπρασίες φάσματος για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 6G. Τα έσοδα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν τόσο στη μείωση της πίεσης που δέχεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, όσο και στη χρηματοδότηση επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες.
Η πρόταση που παρουσιάστηκε στους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη προβλέπει αρχική χρηματοδοτική δυνατότητα περίπου 12 έως 15 δισ. ευρώ. Το ποσό χαρακτηρίζεται προκαταρκτική εκτίμηση σχεδιασμού και όχι επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη. Επίσης, δεν περιλαμβάνει πιθανές μελλοντικές εισφορές από επιλεγμένα δικαιώματα χρήσης 5G.
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