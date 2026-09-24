Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιερρακάκη για περισσότερα έσοδα από 6G και 5G

Πώς θα βρεθούν έως 15 δισ. από το φάσμα συχνοτήτων αντί φόρους και «θυσίες» - Η Ελλάδα προτείνει κοινές ευρωπαϊκές δημοπρασίες φάσματος, ώστε μέρος των εσόδων να χρηματοδοτεί επενδύσεις τεχνολογίας και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ