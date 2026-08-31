Τριπλή η εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ: Πυρετός συσκέψεων για το «κοστολογημένο» πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ
Τριπλή η εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ: Πυρετός συσκέψεων για το «κοστολογημένο» πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ
Στο επίκεντρο το τρίπτυχο «έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση» και η κριτική στην επταετία της ΝΔ
Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρείς φορές εντέλει μέσα σε δύο εβδομάδες αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, αρχής γενομένης από σήμερα, εντείνοντας την κινητικότητα, αλλά και τις πολιτικές αντιδράσεις γύρω από τη δυναμική επανεμφάνιση του, με αφορμή τα συμφραζόμενα της φετινής ΔΕΘ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας θα βρεθεί σήμερα αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας στις 12 το μεσημέρι, ακολουθώντας δηλαδή όλο το πρωτόκολλο της ΔΕΘ που αντιστοιχεί σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα ή κόμμα εξουσίας αντίστοιχα, ακόμη και αν δεν διαθέτει σήμερα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ιδίως, όταν η απουσία της ΕΛ.Α.Σ από την παρούσα Βουλή είναι… τεχνητή, αφού η Αμαλίας δεν επιθυμεί να εγγράψει απλά κοινοβουλευτικά στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους, σε άμεσο χρόνο. Χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει πως δεν αποκλείεται ο κ. Τσίπρας να συνοδεύεται και από κοινοβουλευτικά στελέχη στις υπόλοιπες εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη, που δεν αργούν, δηλαδή στην παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος, αλλά και στην Συνέντευξη Τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει, καθώς μια τέτοια σκέψη φαίνεται να έχει ωριμάσει στο επιτελείο του.
Σημειωτέον ότι στην σύσκεψη του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. κ. Αλέξη Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς θα παραβρεθούν εκτός από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο τομεάρχης Ανάπτυξης/Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Πετράκος, ο τομεάρχης Βιομηχανίας, Βασίλης Μαγκλάρας, ο τομεάρχης Τουρισμού Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών, Γιώργος Παππάς, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Ενέργειας Πένυ Αντωνίου, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Αγγελάκη Νεκταρία, ο αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Δημήτρης Νταφόπουλος, ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου, Νίκος Νυφούδης και η υπεύθυνη Οργανωτικού Θεσσαλονίκης, Εφη Παπαλεξίου.
Στην νέα αυτή, πλούσια ανθρωπογεωγραφία της ΕΛ.Α.Σ που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, προστίθενται συνεχώς νέα -άγνωστα στην πλειοψηφία τους- πρόσωπα, ενώ δεν έχει περάσει ούτε εικοσιτετράωρο που η ΕΛ.Α.Σ ανακοίνωσε το οργανόγραμμα της, το οποίο περιλαμβάνει τόσο ένα νέο Οργανωτικό Γραφείο, όσο και τους Συντονιστές του κόμματος για το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. Στα πρόσωπα που στελεχώνουν τις κομβικές αυτές θέσεις στο κόμμα ξεχωρίζουν ο Πέτρος Κόκκαλης ως Συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος, αλλά και ο Χρονάς Θάνος ως Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκλογών και ο
Τασίκας Θάνος Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκλογών αντίστοιχα, προδίδοντας πως η προεκλογική προετοιμασία έχει ήδη συστηματικά αρχίσει.
Πολύ περισσότερο, όταν ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει πως σχεδόν το 80% των ψηφοδελτίων του κόμματος έχει ολοκληρωθεί, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στα νέα πρόσωπα του κομματικού μηχανισμού να αποκτήσουν κοινωνικά ερείσματα, ασχέτως αν, στον αντίποδα, οι εσωτερικές ομαδοποιήσεις σε «φράξιες» και παρέες έγιναν κάτι περισσότερο από αισθητές το φετινό καλοκαίρι. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, μάλιστα, δεν δυσκολεύονται να διακρίνουν τις πρώτες τρικλοποδιές μεταξύ στελεχών των τριών βασικών υπό-ομάδων που φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί στο εσωτερικό της ΕΛ.Α.Σ, ενόψει της τελικής κατάρτισης των κομματικών ψηφοδελτίων, με τελευταίο κρούσμα τις διαρροές κατά της Εκπροσώπου Τύπου, Θεώνης Κουφονικολάκου.
Ακόμη, όμως, και στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να κατανοούν πως η μάχη των εντυπώσεων θα κριθεί πρωτίστως στην οικονομική τους πρόταση και δευτερευόντως στα φρέσκα πρόσωπα, προετοιμάζοντας πυρετωδώς τις προγραμματικές προτάσεις του κόμματος, που θα παρουσιαστούν από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, μεθαύριο Τρίτη. Στον πυρήνα της προσπάθειας των συνεργατών του κ. Τσίπρα ήταν να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα «κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ», το οποίο παράλληλα να δίνει ένα καθαρό στίγμα για την στήριξη του κοινωνικού κράτους, δηλαδή πεδίων όπως η Παιδεία και η Υγεία.
Στο πλαίσιο αυτό, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας «κλείδωσαν» και επιμέρους σημεία στο πρόγραμμα, τα οποία είχαν επεξεργαστεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αρμόδιοι Τομεάρχες, με το βάρος να πέφτει στο οικονομικό επιτελείο Τσίπρα, ήτοι τους: Γιώργο Χουλιαράκη, Δημήτρη Λιάκο και Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Ζητούμενο για τον πρώην Πρωθυπουργό, άλλωστε, είναι ένα ολιστικό σχέδιο σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα με την Ευρώπη, που θα εδράζεται στο τρίπτυχο: Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη και Παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό το τρίπτυχο του Αλέξη Τσίπρα συνιστά ταυτόχρονα και τη βασική δέσμευση του πρώην Πρωθυπουργού που ετοιμάζεται να προτείνει ένα σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών, αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, όπως τονίζουν με έμφαση οι συνεργάτες του.
Παρόντες οι πρώτοι βουλευτές
Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας θα βρεθεί σήμερα αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας στις 12 το μεσημέρι, ακολουθώντας δηλαδή όλο το πρωτόκολλο της ΔΕΘ που αντιστοιχεί σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα ή κόμμα εξουσίας αντίστοιχα, ακόμη και αν δεν διαθέτει σήμερα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ιδίως, όταν η απουσία της ΕΛ.Α.Σ από την παρούσα Βουλή είναι… τεχνητή, αφού η Αμαλίας δεν επιθυμεί να εγγράψει απλά κοινοβουλευτικά στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους, σε άμεσο χρόνο. Χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει πως δεν αποκλείεται ο κ. Τσίπρας να συνοδεύεται και από κοινοβουλευτικά στελέχη στις υπόλοιπες εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη, που δεν αργούν, δηλαδή στην παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος, αλλά και στην Συνέντευξη Τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει, καθώς μια τέτοια σκέψη φαίνεται να έχει ωριμάσει στο επιτελείο του.
Σημειωτέον ότι στην σύσκεψη του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. κ. Αλέξη Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς θα παραβρεθούν εκτός από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο τομεάρχης Ανάπτυξης/Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Πετράκος, ο τομεάρχης Βιομηχανίας, Βασίλης Μαγκλάρας, ο τομεάρχης Τουρισμού Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών, Γιώργος Παππάς, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Ενέργειας Πένυ Αντωνίου, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Αγγελάκη Νεκταρία, ο αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Δημήτρης Νταφόπουλος, ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου, Νίκος Νυφούδης και η υπεύθυνη Οργανωτικού Θεσσαλονίκης, Εφη Παπαλεξίου.
Στην νέα αυτή, πλούσια ανθρωπογεωγραφία της ΕΛ.Α.Σ που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, προστίθενται συνεχώς νέα -άγνωστα στην πλειοψηφία τους- πρόσωπα, ενώ δεν έχει περάσει ούτε εικοσιτετράωρο που η ΕΛ.Α.Σ ανακοίνωσε το οργανόγραμμα της, το οποίο περιλαμβάνει τόσο ένα νέο Οργανωτικό Γραφείο, όσο και τους Συντονιστές του κόμματος για το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. Στα πρόσωπα που στελεχώνουν τις κομβικές αυτές θέσεις στο κόμμα ξεχωρίζουν ο Πέτρος Κόκκαλης ως Συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος, αλλά και ο Χρονάς Θάνος ως Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκλογών και ο
Τασίκας Θάνος Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκλογών αντίστοιχα, προδίδοντας πως η προεκλογική προετοιμασία έχει ήδη συστηματικά αρχίσει.
Οι τρείς «φράξιες»
Πολύ περισσότερο, όταν ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει πως σχεδόν το 80% των ψηφοδελτίων του κόμματος έχει ολοκληρωθεί, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στα νέα πρόσωπα του κομματικού μηχανισμού να αποκτήσουν κοινωνικά ερείσματα, ασχέτως αν, στον αντίποδα, οι εσωτερικές ομαδοποιήσεις σε «φράξιες» και παρέες έγιναν κάτι περισσότερο από αισθητές το φετινό καλοκαίρι. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, μάλιστα, δεν δυσκολεύονται να διακρίνουν τις πρώτες τρικλοποδιές μεταξύ στελεχών των τριών βασικών υπό-ομάδων που φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί στο εσωτερικό της ΕΛ.Α.Σ, ενόψει της τελικής κατάρτισης των κομματικών ψηφοδελτίων, με τελευταίο κρούσμα τις διαρροές κατά της Εκπροσώπου Τύπου, Θεώνης Κουφονικολάκου.
«Πυρετός» για το πρόγραμμα
Ακόμη, όμως, και στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να κατανοούν πως η μάχη των εντυπώσεων θα κριθεί πρωτίστως στην οικονομική τους πρόταση και δευτερευόντως στα φρέσκα πρόσωπα, προετοιμάζοντας πυρετωδώς τις προγραμματικές προτάσεις του κόμματος, που θα παρουσιαστούν από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, μεθαύριο Τρίτη. Στον πυρήνα της προσπάθειας των συνεργατών του κ. Τσίπρα ήταν να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα «κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ», το οποίο παράλληλα να δίνει ένα καθαρό στίγμα για την στήριξη του κοινωνικού κράτους, δηλαδή πεδίων όπως η Παιδεία και η Υγεία.
Στο πλαίσιο αυτό, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας «κλείδωσαν» και επιμέρους σημεία στο πρόγραμμα, τα οποία είχαν επεξεργαστεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αρμόδιοι Τομεάρχες, με το βάρος να πέφτει στο οικονομικό επιτελείο Τσίπρα, ήτοι τους: Γιώργο Χουλιαράκη, Δημήτρη Λιάκο και Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Ζητούμενο για τον πρώην Πρωθυπουργό, άλλωστε, είναι ένα ολιστικό σχέδιο σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα με την Ευρώπη, που θα εδράζεται στο τρίπτυχο: Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη και Παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό το τρίπτυχο του Αλέξη Τσίπρα συνιστά ταυτόχρονα και τη βασική δέσμευση του πρώην Πρωθυπουργού που ετοιμάζεται να προτείνει ένα σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών, αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, όπως τονίζουν με έμφαση οι συνεργάτες του.
Στόχοι και επιδιώξεις
Από την προγραμματική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα δεν θα εκλείπει και η κριτική του στην 7ετή διακυβέρνηση της Ν.Δ., αφού ο ίδιος θα επικεντρωθεί στις μεγάλες ανισότητες που γεννά η πολιτική της, όπως τονίζεται, δηλαδή στη διαφθορά, την απόκλιση από την Ευρώπη ενώ στη φαρέτρα του θα έχει συγκεκριμένα αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης με βάση τα στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαρακτηριστικά αυτών το κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στο 68% του μέσου όρου της ΕΕ, το 27,5% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν ο κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 20%, ενώ το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στην στέγη όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 19%.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τονίσει ότι μετά από επτά χρόνια, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνηση και πως αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη.
Επιπλέον, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ως βασικό εθνικό στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής. Αυτό σύμφωνα με όσα θα υποστηρίξει απαιτεί πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί μια προοδευτική κυβέρνηση με πυξίδα, ικανότητα υλοποίησης και καθαρή κοινωνική επιλογή: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα.
Ειδικότερα, ο στόχος του αυτός θα υλοποιηθεί με βάση τρεις πυλώνες: α) Νέα παραγωγική βάση, επενδύσεις, τεχνολογία και εξωστρέφεια, β) Δίκαιοι φόροι, ευκαιρίες για τη νέα γενιά και μόνιμη ανακατανομή, γ) χαμηλότερο κόστος ζωής και δημόσια αγαθά που λειτουργούν. Κύρια δέσμευση, άλλωστε, του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. θα είναι μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά, όπου η ανάπτυξη δεν θα μετριέται μόνο με τον τζίρο της κατανάλωσης, τις τιμές των ακινήτων και την εποχική επίδοση του τουρισμού, αλλά θα επενδύει, θα παράγει, θα εξάγει και θα καινοτομεί. Στην κατεύθυνση αυτή, βασική ιδέα του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που προτείνεται είναι ότι δεν θα στοχεύει να δουλεύουν οι ίδιοι άνθρωποι περισσότερο, για λιγότερα, αλλά η δουλειά τους να αποδίδει περισσότερο.
Και αυτό για να επιτευχθεί απαιτείται μεθοδικότητα, όραμα και συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις. Προτάσεις που θα αλλάξουν ριζικά το παραγωγικό μοντέλο με μια σειρά παρεμβάσεων από τη βιομηχανική πολιτική, τις πιστώσεις, την παραγωγική τεχνολογία, έργα που θα κινητοποιούν κεφάλαια προς το δημόσιο όφελος, όπως επισημαίνεται. Για το λόγο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την οργάνωση της επενδυτικής μηχανής της χώρας για την επόμενη δεκαετία. Σε αυτά τα δημόσια αγαθά όπως το νερό και η ενέργεια αντιμετωπίζονται ως βασικές παραγωγικές υποδομές και βάσεις για την ανάπτυξη της χώρας. Η αποκέντρωση θα δώσει ώθηση και ανάσα ζωής στην περιφέρεια και τη δημιουργία περισσότερων βιώσιμων τόπων επιλογής. Η ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, η προσιτή κατοικία, η ασφάλεια στις μεταφορές, η ενίσχυση της αγροτοδιατροφής είναι μερικές μόνο από τις κινητήριες δυνάμεις που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα με γνώμονα το κοινό όφελος.
Παράλληλα, στην καρδιά του προοδευτικού σχεδίου της ΕΛ.Α.Σ. είναι η δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι νέοι και οι νέες τίθενται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την προοδευτική διακυβέρνηση με μέτρα που τους στηρίζουν σε όλα τα επίπεδα, στις σπουδές και στην εργασία. Η Δημόσια Παιδεία ενισχύεται το ίδιο και η Δημόσια Υγεία. Ταυτόχρονα προβλέπονται μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας, των μικρών επιχειρήσεων και μέτρα για φορολογική δικαιοσύνη.
Την ίδια ώρα, όμως, στις βασικές αρχές του σχεδίου για την προοδευτική διακυβέρνηση περιλαμβάνεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εξαγγελία χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο, ενώ δεδομένος είναι ο σεβασμός στους δημοσιονομικούς κανόνες. Τη νέα αυτή πρόταση διακυβέρνησης διατρέχει η πολιτική θέση, ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει κοινωνική ακινησία, αλλά προτεραιότητες με βάση συγκεκριμένο σχέδιο.
Κατόπιν αυτών, βασικός κεντρικός πολιτικός στόχος της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα είναι: να παράγουμε περισσότερο, να μοιράζουμε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα γιατί η ανάπτυξη χωρίς τον άνθρωπο είναι ένας αριθμός. Αυτή είναι η βασική αρχή του προγραμματικού σχεδίου που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας και περιγράφει το όραμα για μια Ελλάδα που θα σταματήσει να αποκλίνει και θα διεκδικήσει την σύγκλιση με την Ευρώπη σε οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τονίσει ότι μετά από επτά χρόνια, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνηση και πως αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη.
Επιπλέον, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ως βασικό εθνικό στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής. Αυτό σύμφωνα με όσα θα υποστηρίξει απαιτεί πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί μια προοδευτική κυβέρνηση με πυξίδα, ικανότητα υλοποίησης και καθαρή κοινωνική επιλογή: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα.
Ειδικότερα, ο στόχος του αυτός θα υλοποιηθεί με βάση τρεις πυλώνες: α) Νέα παραγωγική βάση, επενδύσεις, τεχνολογία και εξωστρέφεια, β) Δίκαιοι φόροι, ευκαιρίες για τη νέα γενιά και μόνιμη ανακατανομή, γ) χαμηλότερο κόστος ζωής και δημόσια αγαθά που λειτουργούν. Κύρια δέσμευση, άλλωστε, του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. θα είναι μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά, όπου η ανάπτυξη δεν θα μετριέται μόνο με τον τζίρο της κατανάλωσης, τις τιμές των ακινήτων και την εποχική επίδοση του τουρισμού, αλλά θα επενδύει, θα παράγει, θα εξάγει και θα καινοτομεί. Στην κατεύθυνση αυτή, βασική ιδέα του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που προτείνεται είναι ότι δεν θα στοχεύει να δουλεύουν οι ίδιοι άνθρωποι περισσότερο, για λιγότερα, αλλά η δουλειά τους να αποδίδει περισσότερο.
Και αυτό για να επιτευχθεί απαιτείται μεθοδικότητα, όραμα και συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις. Προτάσεις που θα αλλάξουν ριζικά το παραγωγικό μοντέλο με μια σειρά παρεμβάσεων από τη βιομηχανική πολιτική, τις πιστώσεις, την παραγωγική τεχνολογία, έργα που θα κινητοποιούν κεφάλαια προς το δημόσιο όφελος, όπως επισημαίνεται. Για το λόγο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την οργάνωση της επενδυτικής μηχανής της χώρας για την επόμενη δεκαετία. Σε αυτά τα δημόσια αγαθά όπως το νερό και η ενέργεια αντιμετωπίζονται ως βασικές παραγωγικές υποδομές και βάσεις για την ανάπτυξη της χώρας. Η αποκέντρωση θα δώσει ώθηση και ανάσα ζωής στην περιφέρεια και τη δημιουργία περισσότερων βιώσιμων τόπων επιλογής. Η ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, η προσιτή κατοικία, η ασφάλεια στις μεταφορές, η ενίσχυση της αγροτοδιατροφής είναι μερικές μόνο από τις κινητήριες δυνάμεις που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα με γνώμονα το κοινό όφελος.
Παράλληλα, στην καρδιά του προοδευτικού σχεδίου της ΕΛ.Α.Σ. είναι η δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι νέοι και οι νέες τίθενται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την προοδευτική διακυβέρνηση με μέτρα που τους στηρίζουν σε όλα τα επίπεδα, στις σπουδές και στην εργασία. Η Δημόσια Παιδεία ενισχύεται το ίδιο και η Δημόσια Υγεία. Ταυτόχρονα προβλέπονται μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας, των μικρών επιχειρήσεων και μέτρα για φορολογική δικαιοσύνη.
Την ίδια ώρα, όμως, στις βασικές αρχές του σχεδίου για την προοδευτική διακυβέρνηση περιλαμβάνεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εξαγγελία χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο, ενώ δεδομένος είναι ο σεβασμός στους δημοσιονομικούς κανόνες. Τη νέα αυτή πρόταση διακυβέρνησης διατρέχει η πολιτική θέση, ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει κοινωνική ακινησία, αλλά προτεραιότητες με βάση συγκεκριμένο σχέδιο.
Κατόπιν αυτών, βασικός κεντρικός πολιτικός στόχος της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα είναι: να παράγουμε περισσότερο, να μοιράζουμε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα γιατί η ανάπτυξη χωρίς τον άνθρωπο είναι ένας αριθμός. Αυτή είναι η βασική αρχή του προγραμματικού σχεδίου που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας και περιγράφει το όραμα για μια Ελλάδα που θα σταματήσει να αποκλίνει και θα διεκδικήσει την σύγκλιση με την Ευρώπη σε οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της.
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