Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε καταβάλλονται, σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε καταβάλλονται, σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές
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Σε δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026, ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι δικαιούχοι.
Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με τους συνταξιούχους να πρέπει να γνωρίζουν σε ποια κατηγορία ανήκουν.
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους των:
-ΟΑΕΕ
-ΟΓΑ
-ΕΤΑΑ
Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών.
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις για τους συνταξιούχους του:
-ΙΚΑ
-Δημοσίου
-Τραπεζών
-ΟΤΕ
Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με τους συνταξιούχους να πρέπει να γνωρίζουν σε ποια κατηγορία ανήκουν.
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους των:
-ΟΑΕΕ
-ΟΓΑ
-ΕΤΑΑ
Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών.
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις για τους συνταξιούχους του:
-ΙΚΑ
-Δημοσίου
-Τραπεζών
-ΟΤΕ
-ΝΑΤ
-ΔΕΗ
-ΕΤΑΤ
-ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
-ΔΕΗ
-ΕΤΑΤ
-ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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